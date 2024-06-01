深圳鹽田好去處｜海濱棧道、雲海廣場、親子公園　海山站8大景點

深圳最浪漫的地鐵站「海山站」，一半山城，一半大海，存於山海之間。



作為曾經8號線的流量擔當，今天再來好好感受一次它的魅力吧！

深圳的山海浪漫 海山站佔一半

「海山站」，存於山海之間，有連綿的山脈，有湛藍的大海，浪漫就是它的代名詞。

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深圳地鐵8號線開通的時候，海山站便是「流量擔當」，一站一景，地鐵直達就能看海，讓那時候還算偏遠的鹽田，一下子又熱鬧了起來。儘管，8號線二期開通，也阻擋不了它依舊是深圳最浪漫的山海地鐵站。

這裏的山海，很浪漫

出來地鐵出口，就能聞到熟悉的海風味道，彷彿就要投入在大海的懷抱之中。

沿着海濱棧道漫步，就能欣賞到一覽無遺的海景；抬頭望，不遠處的梧桐山被雲海環繞，更像是在仙境一般。這裏的山海，是靜謐的，是一種温柔的浪漫。

這裏的生活，也很浪漫

乾淨寬敞的大道，兩側的綠木成蔭，不管是海景棧道也好，大草坪也好，都給附近居民提供了散步遊玩的絕佳去處。飯後漫步，吹海風，曬太陽，別提有多愜意了～

除此之外，海山站還有許多風景優美的小眾遊玩點，一半山、一半海，將海山的浪漫詮釋到極致。

立刻出發！海山站遊玩指南

1. 海景公園&海景棧道

當年地鐵8號線開通後，地鐵直達最火的地方便是這個海景公園，它也是鹽田海濱棧道的起點。

走進海景公園，沿着海濱棧道散步，遼闊而湛藍的大海就在眼前，海天一色、遠處的山巒綿延、碼頭和漁船，船隻時不時行駛而過，都構成了一幅充滿意境的絕美山海畫。

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在城市中看山海，原來是如此簡單而又浪漫。

這裏，不僅是附近居民飯後散步的絕佳去處，也一直吸引許多人前來打卡。

哪怕是一個人來發呆，也不會覺得無趣。因為還有白鷺會陪你玩耍，海景公園的白鷺飛得很低很近，可以近距離觀賞；站在岸邊感受海風吹拂，看着發光的海平面，遠眺海鳥展翅飛翔，所有的繁瑣之事都能拋棄在腦後。

海景公園&海景棧道

位置：深圳鹽田區海景棧道與海山路交叉口西南120‍米

交通：地鐵海山站B出口



2. 燈塔圖書館

在海濱棧道旁，還有一處最火的打卡點——燈塔圖書館。

它是深圳離海邊最近的圖書館，整棟建築的造型就是如燈塔一般。

俗話説燈塔是為海裡的船指引方向，而燈塔圖書館寓意着書籍也將為我們的人生指引方向，這個本質上就已經格外浪漫了。

圖書館小而精華，有三層樓，書籍分類不算太多，但也很適合進來補充精神能量，逛累了過來休息一下也是不錯的選擇。

坐在窗邊，就能遠眺山海之景，感受到海洋的氣息，陽光透過被細緻雕刻的玻璃窗灑落下來，照亮了每一個角落。

如果想更好地享受海景，可以選擇坐在室外，耳旁傳來海浪的拍打聲。

燈塔圖書館

位置：深圳鹽田區海景路海景公園觀海平台東側

交通：地鐵海山站B出口



3. 鹽田中央公園

緊挨着海景公園的則是鹽田中央公園，這裏可以説是家長帶小孩放電的好去處，也是孩童們的快樂天堂。

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不僅有許多遊玩設施，還有超大的休息草坪，很適合聚會；當然，從大草坪走到海景棧道，僅需不到5分鐘的時間。

鹽田中央公園

位置：深圳鹽田區深鹽路2039西北方向20米

交通：地鐵海山站B出口



4. 沙頭角公園

在海山站的附近，還有一處藏得很隱蔽的沙頭角公園，它位於梧桐山腳下，佔地約22000平方米，是梧桐山特有的臨山生活型公園，風景的優美也不在話下。

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公園依山而建，設有多處打卡遊玩點：漫步在蜿蜒曲折的超長木質廊橋和健康步道，欣賞鹽田的城市風景；在童趣嶺玩耍，聽孩童嬉笑；在山林之中，感受自然和綠意……

在這裏登高望遠，能俯瞰沙頭角城區，還有遠處淺露尖尖角的大海。整片公園鬱鬱葱葱，每一步皆是風景，當然，從這裏也可以通往梧桐山哦，只要你體力足夠，便去衝一衝吧！

沙頭角公園

位置：深圳鹽田區梧桐路與井頭西街交叉口西北150米

交通：地鐵海山站A2出口



5. 海山公園

充滿異域風情的海山公園，人少安靜，可謂是十分小眾，但卻在沙頭角藏了二十餘年。

最亮眼的地方就是這座藝術塔，借鑑西班牙設計大師高第（Antonio Gaudí）的作品風格，裏外都採用天然石塊和彩色瓷片作為裝飾，鑲嵌繪畫出各種豐富的圖案，透漏着一股魔法世界裏的夢幻。

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這裏有很多適合拍照的小打卡點，每個角落都色彩斑斕，視覺衝擊力十足。

打卡完藝術塔，可以在公園裏休閒一下，梅花亭、鮮花時鐘、健身曲徑也很出圈。在小森林中散步，呼吸大自然的空氣，心情都愉悦放鬆了許多～

海山公園

位置：深圳鹽田區深鹽路2100號

交通：地鐵海山站C出口



6. 邂逅圖書館

在深圳憲法公園裏，有一個集裝箱雙層拼接的圖書館，是以法治文化為主題的設計，和門口的憲法公園意外地融洽。

二層的白色小樓，就這樣安安靜靜地佇立在森林之中，形成自己的一片小方地，四周都是落地窗，當陽光散落室內，室外滿眼青葱，在此閲讀也是一件浪漫的事情吧。

邂逅圖書館

位置：深圳鹽田區海濤路深圳憲法公園

交通：地鐵海山站A1出口



7. 雲海公園

從海山站出發，可以乘坐「雲海專線」直達被稱作是「深圳版天空之城」的雲海廣場。

坐落在半山平台上的雲海公園，由一片大草坪和一棟驛站組成；其中唯一且最具有辨識度的建築，便是「雲海森林服務站」。

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遠遠望去，它就像是一艘郵輪行駛在雲端之上，格外浪漫。

這裏有着360°的寬闊視野，可見天地，也見山海。眼前是山海綿延的梅沙尖，身後是鬱鬱葱葱的三洲塘水庫，抬頭是藍天白雲，低頭便能俯瞰山海城市，將整個鹽田的美景都盡收眼底。

當然雲海之外的美景，同樣也不能錯過。

緊挨雲海公園的是三洲塘水庫，這裏有一段長達2公里的環湖碧道，一步一景，滿眼青葱，盡情擁抱大自然，真的很適合來一場真正的「山海吸氧之旅」。

雲海公園

位置：深圳鹽田區雲海廣場西北側

交通：地鐵海山站B出口，轉乘雲海專線



8. 恩上濕地公園&梧桐亭

除此之外，同樣的從海山站出發，也能前往恩上濕地公園，新開放的梧桐亭，又帶火了它。

以「蒲公英」造型為設計靈感的梧桐亭建在半山腰上，圓形環繞式的設計，全白的配色+透明玻璃落地窗，依山面海，與山林融合，形成了一道全新的靚麗的風景線。

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這裏，也是欣賞山海的好地方～

當然，也要順帶着一起遊逛恩上濕地公園。這條路線很輕鬆，一路上都是滿眼的綠意，對眼睛甚是友好。陽光透過樹影，散落在地面上是温暖的，海邊吹來的風帶着一絲涼爽，偶爾還能聽到山谷間的鳥鳴。S型海景公路、森林會客廳、恩上水庫……都在等着你打卡哦。

沿着步道散步，這裏也能180°俯瞰整個海山，一邊是寬闊的鹽田港，看遠處貨輪滿載，慢慢地駛向大海；一邊能看到密集的城市樓羣，藏匿於海山之間。

恩上濕地公園&梧桐亭

位置：深圳鹽田區惠深沿海高速

交通：地鐵海山站B出口，轉乘山海專線



深圳的山海，永遠看不膩。

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