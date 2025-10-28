雙11購物｜WeChat Pay HK淘寶0手續費　綁Visa卡即送$120

WeChat Pay HK近期宣佈全面支援淘寶，用港幣付款0手續費！趁著淘寶雙11期間大推「0門檻包郵」及「官方立減85折」，綁Visa卡入WeChat Pay HK於淘寶消費可享高達120元優惠，絕對是抵上加抵，包括：「淘寶滿$500減$30」、「內地指定商戶滿$200減$20」、以及「香港或內地任何商戶滿$200減$10」，都是自動享有，每人最多可享 2次。北上消費仲有高達$600優惠。想知道點攞？立即為大家介紹！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

WeChat Pay HK第一重獎賞：淘寶0手續費

雖然淘寶支持多種支付方式，不過大部分都收取介乎0%至3%不等的手續費，而WeChat Pay HK完全0手續費，不管是使用港幣錢包餘額、香港銀行賬戶或香港信用卡都可以。只需在WeChat中點選「我」，再點選「支付與服務」，確保顯示的錢包為港幣錢包。然後在淘寶付款時，選擇「WeChat Pay HK」或「微信支付」，頁面就會自動跳轉至WeChat Pay HK，人民幣交易金額自動轉為港幣結算，且一律0手續費。

活動時間：一直持續



WeChat Pay HK第二重獎賞：綁Visa卡即賞總值$120

WeChat Pay HK用戶透過綁定Visa卡消費，即可享有總值最高$120的優惠。優惠券不需領取，付款時自動扣減，先到先得！其中有$60折扣優惠更是淘寶專屬！

活動時間：即日起至2025年10月31日



獎賞包含：

1️⃣淘寶專屬：滿$500減$30：憑Visa經WeChat Pay HK於淘寶消費滿$500，可享$30即時折扣優惠，每人最多可享2次



2️⃣香港或內地任何商戶：滿$200減$10：憑Visa經WeChat Pay HK於香港或中國內地任何商戶消費滿$200，可享$10即時折扣優惠，每人最多可享2次。



3️⃣內地指定商戶：滿$200減$20：憑Visa經WeChat Pay HK於中國內地指定商戶*消費滿$200，可享$20即時折扣優惠，每人最多可享2次。內地指定商戶包括：淘寶、美團、拼多多、中鐵網絡、攜程、滴滴出行、京東、去哪兒、泡泡瑪特、同程旅行、HopeGoo、麥當勞、肯德基、八合里火鍋、海底撈火鍋、太二酸菜魚、沃爾瑪、名創優品、長隆集團、熱雪奇蹟、廣東7-Eleven



綁Visa卡入WeChat Pay HK於淘寶消費可享高達120元優惠（WeChat Pay HK圖片）

WeChat Pay HK第三重獎賞：總值$600內地商場及商戶優惠

於WeChat Pay HK「內地遊」頁面或掃描內地商場商戶海報二維碼，就有三重優惠送俾大家，總值超過$600！北上玩用WeChat Pay HK畀錢，可以直接將人民幣交易轉做港幣結算，仲要完全唔收手續費，超方便啊！

1. 總值$88WeChat Pay HK通用現金券

2. 總值¥150美團團購優惠券

3. 總值¥388滴滴出行優惠券



活動時間：即日起至2025年12月31日



合作商場

📍深圳福田區

領展中心城、One Avenue 卓悦中心、福田星河COCO Park、深業上城、深圳皇庭廣場、連城新天地



📍深圳羅湖區

深圳金光華廣場、羅湖益田假日廣場



📍深圳南山區

深圳海岸城購物中心，萬象前海購物中心、前海壹方匯、前海卓悅 INTOWN



📍深圳寶安區

深圳大悅城



📍深圳龍華區

8號倉（龍華）



📍深圳鹽田區

8號倉（大梅沙）



📍珠海、中山

南灣華發商都、金灣華發商都、十字門華發商都、橫琴華發商都、海韻城華發新天地、中山華發商都、港珠澳大橋珠海口岸•口岸天地



合作商戶

CoCo都可、中石化珠海、百佳永輝（光明大仟里店）、卓正醫療



＊本文所提及的所有優惠活動及獎賞均受相關條款及細則約束，並以具體活動頁面展示為準，詳情請參看活動頁面。「1件包郵HK」活動只限於帶有「 1件包郵HK 」標籤的指定商品 ，最新詳情請參閱淘寶香港站。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略