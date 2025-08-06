訂機票酒店4大慳錢秘技+1神招賺回贈！平日出發更抵?套票慳幾多?

香港人去旅行慳得就慳，去一趟旅行最大的開支肯定是機票和酒店。如果在預訂機票及酒店時能獲得優惠或是賺取回贈，那麼省下來的錢就可以在當地大買特買！《香港01》好食玩飛頻道小編已為大家整理買平價機票及酒店的5大秘技，當中更有HKTVmall全新CASHBACK ，透過CASHBACK到旅遊平台預訂機票酒店賺Mall Dollar回贈，不但隨時可用，而且沒有門檻及不用搶就可賺取Mall Dollar當現金使用，不想錯過優惠就要留意下文！



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香港百物騰貴，去旅行當然要想盡辦法節省成本。（資料圖片）

買平價機票酒店秘技【1】清空瀏覽紀錄／使用無痕模式

瀏覽器的Cookies有機會影響機票和酒店的價格，因為航空公司和旅遊平台可能會根據你的搜尋紀錄來調整價錢。因此，建議在搜尋機票或酒店前先清除瀏覽紀錄，或使用無痕模式，以免相關網站根據你的喜好提升售價。

使用無痕模式，以免相關網站根據你的喜好提升價格。

買平價機票酒店秘技【2】善用旅遊套票

不少旅遊平台會與酒店合作，推出酒店及機票一併購買的旅遊套票，有些套票甚至還包含當地的餐飲優惠和活動門票。以Trip.com為例，由香港飛往東京，五天四夜的行程，來回機票及入住東京銀座6丁目皇家花園酒店，若分開購買，價格為$5,955；套票價格則為$4,185，足足節省$1,770！

因此，購買這些套票比起單買機票、酒店、活動門票等產品的總額更划算，而且可以一勞永逸，一次性處理所有行程！

買平價機票酒店秘技【3】選擇平日出發

想要搶到平價機票或酒店，其實出發日子亦尤其重要！不少朝九晚五的打工仔都會選擇周末放假時外遊，以避免在平日出發，多請一天假。正因如此，周末的機票及酒店售價也會隨著需求增加而調高，所以想搶到平價機票及酒店，不妨選擇在平日出發。

周末的機票及酒店售價會隨著需求增加而調高。（資料圖片）

買平價機票酒店秘技【4】訂閱旅遊平台電子報、追蹤官方社交平台

很多人忽略了來自航空公司或旅遊平台的電子郵件，然而這些電子報可能會提及最新優惠及優惠碼。此外，官方社交平台同樣會定時分享關於優惠活動的情報。因此，不想錯過優惠，不妨訂閱這些旅遊平台的電子報及追蹤他們的官方社交帳號！

買平價機票酒店秘技【5】透過回贈計劃進入旅遊平台

除了想盡辦法尋找平價機票及酒店外，還可以透過HKTVmall CASHBACK，只需簡單5個步驟，就可在各大旅遊平台預訂機票及酒店時，賺取更多Mall Dollar！將Mall Dollar用來購買日常用品，甚至旅行用品，就能降低更多旅遊成本，一舉兩得！

HKTVmall CASHBACK簡單5步賺取10%回贈

即日起透過HKTVmall去Agoda、Trip.com、Booking.com、Klook預訂酒店可賺10%Mall Dollar，1 Mall Dollar等同1元港幣，只要在HKTVmall結帳時，顯示可扣減Mall Dollar就可直接使用。優惠不但不用鬥快搶，而且完全沒有時間及門檻限制！

HKTVmall CASHBACK賺Mall Dollar教學：

步驟一：用戶進入HKTVmall首頁或APP，瀏覽CASHBACK專區；

步驟二：點擊想前往的商戶，查看回贈細節及條款後，點擊按鈕進入購買流程；

步驟三：HKTVmall APP會跳轉至合作商戶的官方網站或APP；

步驟四：用戶在商家官方網站／APP完成訂單；

步驟五：訂單成立後，HKTVmall「Mall Dollar」頁面將顯示待確認回贈金額，經商家確認後，系統便會回贈Mall Dollar至帳戶。

按圖查看教學：

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