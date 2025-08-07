雅典酒店推介10間｜近地鐵站+海景房！地中海風情　人均$218起

雅典酒店推介｜希臘作為文明古國，保留了很多宏偉的古蹟，每年吸引數以萬計的旅客前往。除了跟團之外，亦有不少人選擇較為彈性的自由行。《香港01》「好食玩飛」編輯已整合10間高性價比的雅典酒店，當中除了有海景酒店外，還有鄰近雅典衛城和帕台農神廟等知名景點的酒店，最平人均$218就可入住！



雅典酒店推介【1】雅典萬豪酒店（Athens Marriott Hotel）

雅典萬豪酒店位於帕拉約法利羅，地處商務區，距離雅典衛城僅10分鐘車程。酒店緊鄰海灘，部份客房更提供海景。此外，酒店亦鄰近衛城博物館、費羅帕波斯山等熱門景點，出行方便。值得一提，酒店提供24小時的商務中心、豪華轎車或公務車服務，客房提供私人浴室、名牌洗護用品等貼心用品；酒店內則提供室外泳池、Spa、按摩室等設施。

雅典萬豪酒店（Athens Marriott Hotel）

房價：人均HK$587起（城景甄選特大床房）

地址：Leof. Andrea Siggrou 385, Athina, 17564 帕勒隆灣, 希臘

交通：從雅典埃萊夫塞里奧斯·韋尼澤洛斯國際機場乘坐24小時接駁巴士直達。

雅典酒店推介【2】總統酒店（President Hotel）

總統酒店位於雅典的利卡貝託丘柯洛納基，周邊交通便捷，除了可步行至Panormou地鐵站外，著名景點如Tripokaridos Rock Cafe、Katehaki Footbridge等均可步行前往。而酒店部份客房提供海景，經典雙人間則包含兩份早餐及下午茶，以及配備浴缸、私人浴室、風筒等，房間均有落地玻璃窗，採光感十足。

總統酒店

房價：人均HK$741.5起（經典雙人間）

地址：Leof. Kifisias 43, Athina, 11523 雅典, 希臘

交通：Panormou地鐵站步行約5分鐘。

雅典酒店推介【3】埃雷特拉都市酒店（Electra Metropolis）

埃雷特拉都市酒店坐落在普拉卡，僅步行便可到達Syntagma地鐵站，出行相當方便。此外，酒店亦鄰近Kori、MadHair和Hellenic Folklore Research Centre等景點。酒店經典房提供書桌、浴缸、風筒、迷你吧等設施。浴室以高貴典雅的雲石設計，予人舒適的氛圍。酒店內提供室內和室外游泳池，以及酒吧可小酌一杯。

埃雷特拉都市酒店

房價：人均HK$1,247起（經典房）

地址：Mitropoleos 15, 10557 雅典, 希臘

交通：Syntagma地鐵站步行約3分鐘。

雅典酒店推介【4】蓋茨比雅典酒店（Gatsby Athens）

蓋茨比雅典酒店坐落於雅典中心地段，鄰近埃爾莫街，無論是購物還是尋找美食也十分方便，而且只需步行約5分鐘便可抵達憲法廣場。酒店客房Juliet Petit以純白色為主調，別具希臘風情，另外亦配有採光感十足的玻璃窗可欣賞庭院景觀。浴室有免費拖鞋、雨淋花灑、風筒等設備提供，而且包含兩份免費早餐，以及提供24小時的送餐服務。

蓋茨比雅典酒店

房價：人均HK$1,205起（Juliet Petit）

地址：Lekka 18, 10562 雅典, 希臘

交通：Syntagma地鐵站步行約5分鐘。

雅典酒店推介【5】迪瓦尼宮衞城酒店（Divani Palace Acropolis）

迪瓦尼宮衞城酒店距離Syngrou Fix地鐵站僅3分鐘左右的步程，地理位置十分優越。酒店鄰近雅典衛城博物館、雅典衛城和阿納菲奧提卡等熱門景點。標準房別具希臘地中海風情，掛有壁畫、碎花花紋的床具，以及設有落地玻璃窗及陽台。浴室配備私人洗手間、風筒、拖鞋。酒店亦有室外游泳池、桑拿、酒吧、健身室及餐廳等設施。

迪瓦尼宮衞城酒店

房價：人均HK$925起（標準房）

地址：Parthenonos 19, Athina, 117-42 雅典, 希臘

交通：Syngrou Fix地鐵站步行約5分鐘。

雅典酒店推介【6】阿瑪利亞酒店（Hotel Amalia Athens）

阿瑪利亞酒店坐落於憲法廣場，距離Syntagma地鐵站僅200米，附近有多個人氣景點，包括Sotira Lykodimou Church、憲法廣場和無名戰士紀念碑等。酒店經濟雙人間包兩份早餐，另外提供浴缸、洗手間、風筒和迷你吧。酒店內則有酒吧、健身室等設施一應俱全，其中推介晚上前往位於7樓的酒吧，可一邊品嘗美酒，一邊欣賞別具希望風情的夜景。

阿瑪利亞酒店

房價：人均HK$671起（經濟雙人間）

地址：10, Amalias Ave, 105 57 雅典, 希臘

交通：Syntagma地鐵站步行約3分鐘。

雅典酒店推介【7】雅典衞城多利酒店（The Dolli at Acropolis, A Hotel to Live）

雅典衞城多利酒店距離蒙納斯提拉奇火車站僅2分鐘步程，熱門景點雅典衛城、哈德良圖書館和Pandrossou都在酒店附近。酒店Bijou房間以杏色、白色為主，裝修極具現代地中海風情，還配有庭院景觀。酒店浴室提供浴缸或淋浴間。值得一提，酒店頂樓擁有無邊際泳池及餐廳，可眺望雅典獨有的城景。

雅典衞城多利酒店

房價：人均HK$2,384起（Bijou客房）

地址：Mitropoleos 49, Athina, 10556 雅典, 希臘

交通：Monastiraki地鐵站步行約3分鐘。

雅典酒店推介【8】雅典衞城馬真塔豪華套房酒店（Acropolis Magenta Luxury Suites）

雅典衞城馬真塔豪華套房酒店距離衞城和衞城博物館步行僅僅6分鐘；距離地鐵Syngrou Fix站更只有3分鐘步程。酒店部份客房提供落地玻璃窗及陽台，採光感十足之餘還可眺望城景。華麗客房的浴室有浴缸、風筒、雨淋花灑等設備，另外亦提供送餐及24小時前台服務，非常貼心。

雅典衞城馬真塔豪華套房酒店

房價：人均HK$281起（華麗客房）

地址： Leof. Andrea Siggrou 56, Athina, 11742 雅典, 希臘

交通： Syngrou Fix地鐵站步行約3分鐘。

雅典酒店推介【9】雅典娜神廟洲際酒店（Athenaeum InterContinental）

雅典娜神廟洲際酒店位於市中心，距離雅典衞城、帕台農神廟、阿波羅神廟和帕爾卡僅數公里路程，鄰近就有地鐵站和電車站，出遊方便。酒店提供免費室外游泳池、桑拿、日光浴場及Spa等設施，足不出戶也能放鬆身心。而酒店經典房則具備開揚的玻璃窗，採光感充足之餘，加上約35平方米的房間，充滿空間感。而客房浴室還有浴缸、乾濕分離的廁所、浴缸等設施；酒店頂樓更具備可眺望城景的餐廳。

雅典娜神廟洲際酒店

房價：人均HK$490起（經典房（1張特大床））

地址：89-93 Syngrou Avenue, 11745 雅典, 希臘

交通： Syngrou Fix地鐵站步行約10分鐘。

雅典酒店推介【10】雅典利基酒店（Niche Hotel Athens）

雅典尼奇酒店坐落於雅典中心地段，距離衛城博物館僅5-10分鐘的步程，還可步行至阿克羅波利斯。此外，酒店亦鄰近憲法廣場及帕特農神廟。值得一提，酒店曾多次在Trip.com打卡酒店排行榜榜上有名。而客房（尼奇房）裝修以純白色為主，配搭精緻的金色雕花邊框，營造奢華的藝術感之餘，還帶有現代的簡潔、明亮。此外，客房包含兩份早餐。

雅典利基酒店

房價：人均HK$617起（尼奇房）

地址：21 Syngrou Avenue & 2, Vourvachi Street, Athina, 11743 雅典, 希臘

交通：Syngrou Fix地鐵站步行約6分鐘。

