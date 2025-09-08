蓮塘口岸跨境直通巴｜荃灣路線新優惠　單程$19！30分鐘直達口岸

蓮塘口岸跨境直通巴｜跨境直通巴｜隨著蓮塘口岸成為港人北上熱門通道，中港直通巴士集團近期推出多條跨境路線及優惠。近日，永東巴士蓮塘快線就新增荃灣及葵芳站點，即日推出單程$19優惠，同時設有$68來回套票，覆蓋旺角、尖沙咀等5大區域。而環島中港通亦於早前開設新路線，提供從荃灣往返蓮塘口岸的優惠服務。即睇下文了解詳情！



中港直通巴士集團推出全新蓮塘口岸跨境路線

蓮塘口岸自2020年啟用後，以嶄新設施及過關效率，成為不少港人通關的選擇。為配合旅客需求，跨境巴士集團相繼開通往返蓮塘口岸的路線，讓乘客可於鄰近地點一車直達深圳。

其中，永東巴士的蓮塘快線最近增設葵芳及荃灣站點，並推出單程$19的限時優惠。而環島中港通亦於早前開設新路線，從荃灣往返蓮塘口岸，同時推出單程$20的優惠。

蓮塘口岸是不少港人通關的選擇。（資料圖片）

蓮塘口岸跨境直通巴｜來回旺角油麻地、尖沙咀套票$68

跨境巴士集團永東巴士宣佈，其蓮塘快線由即日起增加葵芳新都會廣場及荃灣如心廣場2大站點，並推出單程$19、來回$38的限時優惠，比原價單程$40或來回$68大幅折扣至約47折。

新站點分別於早上8時20分及8時35分開始營運，巴士班次每小時一班，全程需約40分鐘直達蓮塘口岸，乘客在網上預購或到售票處即時購票均可獲得優惠，折扣將於9月30日完結。

永東巴士即日起推出$19單程優惠。（FB@永東旅行社）

另外，永東巴士的蓮塘口岸快線，也於旺角油麻地、尖沙咀中港城、沙田希爾頓中心、觀塘APM及鑽石山荷李活廣場5個地方設有站點，每30分鐘一班車，共有53個班次，而集團亦於6月推出套票優惠，$68可購入來回車票，比原價單程$40節省$12，大家不要錯過優惠！

永東巴士的蓮塘口岸快線，也於旺角油麻地、尖沙咀中港城、沙田希爾頓中心、觀塘APM及鑽石山荷李活廣場5個地方設有站點。（FB@永東旅行社）

蓮塘口岸跨境直通巴｜$20限時優惠

巴士集團「環島中港通」早前推出全新跨境直通巴路線，來往荃灣及蓮塘口岸，去程以荃灣德海街為起點，車程約30至40分鐘，直達深圳蓮塘口岸，回程則於青山公路千色店及如心廣場設下車點。新路線由早上8時10分起提供服務，去程尾班車為下午6時40分，每1小時有一班車，班次緊密，平日及假日均提供服務。

同時，為慶祝開通荃灣新路線，即日起至9月30日，該路線的單程票價僅需$20（原價$30），乘客只需在「環島中港通」官方網站，或門市售票處購票，即可享有優惠。

