蓮塘口岸商場7推介｜出關即到/AEON、盒馬超市/啫啫雞煲人均$100

北上熱潮持續，不少港人一到假日便北上深圳逛商場，其中蓮塘口岸商場更是新港新貴。《香港01》好食玩飛記者就整理了7座鄰近蓮塘口岸的商場，其中商場有大型超市盒馬鮮生、AEON永旺，又有抵食新鮮牛肉火鍋、甜品，各式家品美食，食玩買一站通。等大家不用煩出關要去邊！



蓮塘口岸商場【1】景福安薈鄰

景福安薈鄰是深圳蓮塘口岸片區，於2025年11月底全新開幕的社區型商場，從地鐵「蓮塘站」A出口就能直達！商場商業面積約3萬平方米，樓高3層，進駐的店舖定位親民！匯聚超過50個品牌，涵蓋餐飲美食、零售服飾、兒童親子及休閒娛樂等。

當中包括主打性價比高的時裝店「7號衣庫」、牙科診所「鼎植口腔」、按摩店「潤今生」、採耳店「安極白月光」、糖水舖「江記甜品」、麵包舖「麥安研」、主打煲仔飯的「煲仔正」、茶樓「悅得閑」、西餐「名典炭烤牛扒」、雪糕店「野人先生」、「朋朋潮汕火鍋」、「魚家王脆肉鯇火鍋」等。

景福安薈鄰

地址：羅湖蓮塘街道國威路與畔山路交匯處西南側

交通：深圳地鐵2、8號線蓮塘站A岀口步行50米



蓮塘口岸商場【2】蓮塘口岸商業城

一出關就想逛街，緊鄰口岸的蓮塘口岸商業城是不少港人通關必到商場。商業城不僅佔盡地理優勢，更是食玩買一應俱全，美食林林總總，包括人氣咖啡連鎖店瑞幸、重慶麵食專門店遇見小麵等，另外亦有外賣之選餃子店「粵餃皇」、燒味、大閘蟹「蟹隆行大閘蟹專賣店」等，。因此假日不難看到香港人大手購物的蹤影。

蓮塘口岸商業城

地址：羅沙路4089號新世界四季御園

交通：蓮塘口岸出關步行直達



蓮塘口岸商場【3】蘭亭國際Mall

同樣鄰近蓮塘口岸的還有蘭亭國際Mall，主要是食肆林立，是個抵達後回程前醫肚的好地方、人均不用100元人民幣啫啫雞煲「啫火啫啫煲」、大約20元人民幣就能吃到的芋圓甜品「千芋本鋪」、279元人民幣海鮮自助餐，又有手信必買的「KUMO KUMO」芝士蛋糕，這個價格真的很難在香港吃到！

蘭亭國際Mall

地址：羅沙路4099號（蓮塘口岸地鐵站A3口旁）

交通：蓮塘口岸出關步行直達



蓮塘口岸商場【4】羅湖萬象城

連接蓮塘口岸的深圳地鐵大劇院站有兩個熱門商場，其一就是羅湖萬象城。羅湖萬象城屬於老牌商場，消費走中高價位路線，不乏國際奢侈品牌，亦有不少裝修典雅的餐廳，例如非常適合週末放鬆一下的輕食咖啡廳「Gaga」、網紅麵包店「B&C黃油與麵包」等。不過，喜歡走性價比路線的你亦不用擔心，部分店舖亦是親民價格的連鎖店，例如手信必買的「KUMO KUMO」、人均50人民幣起的西餐「Pennehut」。

羅湖萬象城

地址：深圳市羅湖區寶安南路1881號

交通：深圳地鐵1/2/8號線大劇院站F出口



蓮塘口岸商場【5】KKmall 京基百納空間

有共超過200間店舖的KKmall，同樣位於蓮塘口岸幾個地鐵站之隔的大劇院站，除了多種類美食，例如牛扒、燒肉、烤鴨等，零售店亦非常附合港人興趣，其中有日系過江龍家具日用百貨品牌「NITORI」、盲盒巨頭「POPMART」、運動及戶外用品「迪卡儂」等。保證你可以逛足一天！

KKmall 京基百納空間

地址：深圳市羅湖區深南東路5016號

交通：深圳地鐵1/2/8號線大劇院站B出口



蓮塘口岸商場【6】歲寶鄰裡

位於地鐵2號線蓮塘站的歲寶鄰裡雖然不及以上所提及的商場大，像街坊商場，但正所謂麻雀雖小，五臟俱全，如果不想逛大商場，這裏或許更適合你！這裏有大型超市盒馬鮮生，超市空間寬闊，有各類食材、日用品讓大家假日大手掃貨，食肆有牛肉火鍋、手搖奈雪的茶等，也有日牌服飾「UNIQLO」、連鎖眼鏡店「LOHO眼鏡」。

歲寶鄰裡

地址：深圳市羅湖區蓮塘路168號

交通：深圳地鐵2號線蓮塘站D出口步行8分鐘



蓮塘口岸商場【7】喜薈城

喜薈城交通方面未及以上商場方便，最理想是打車前往，但勝在算近口岸，打車約12人民幣就可到達，而且有大茶樓，適合一家先飲茶再逛街，而購物方面同樣有不少知名品牌，例如電子品牌小米之家、鞋履品牌「Dr. Kong」、「adidas」等，更有超大「AEON超市」，難怪不少本地人都推薦！

喜薈城近年作翻新，引入不少港人熟悉品牌，如優品360。（大眾點評）

喜薈城

地址：深圳市東湖街東樂社區太寧路8號

交通：深圳地鐵5/7號線太安站C出口



