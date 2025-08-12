蓮塘口岸跨境直通巴｜荃灣路線新優惠　單程$20！半小時直達口岸

蓮塘口岸跨境直通巴｜跨境直通巴｜隨著蓮塘口岸成為港人北上熱門通道，中港直通巴士集團近期推出多條跨境路線及優惠。環島中港通首開荃灣直達蓮塘口岸新線，即日推出單程$20優惠，永東巴士則推出$68來回套票，覆蓋旺角、尖沙咀等5大區域。即睇下文了解詳情！



中港直通巴士集團推出全新蓮塘口岸跨境路線

蓮塘口岸自2020年啟用後，以嶄新設施及過關效率，成為不少港人通關的選擇，而中港直通巴士集團都相繼推出來往蓮塘口岸跨境路線，方便更多乘客在就近地點一程車北上，其中環島中港通就宣佈新路線及限時優惠，永東巴士亦可由旺角、尖沙咀等地以低價直達蓮塘口岸。

蓮塘口岸是不少港人通關的選擇。（資料圖片）

蓮塘口岸跨境直通巴｜$20限時優惠

巴士集團「環島中港通」近日推出全新跨境直通巴路線，來往荃灣及蓮塘口岸，去程以荃灣德海街為起點，車程約30至40分鐘，直達深圳蓮塘口岸，回程則於青山公路千色店及如心廣場設下車點。新路線由早上8時10分起提供服務，去程尾班車為下午6時40分，每1小時有一班車，班次緊密，平日及假日均提供服務。

同時，為慶祝開通荃灣新路線，即日起至9月30日，該路線的單程票價僅需$20（原價$30），乘客只需在「環島中港通」官方網站，或門市售票處購票，即可享有優惠。

蓮塘口岸跨境直通巴｜來回旺角油麻地、尖沙咀套票$68

中港跨境巴士集團永東巴士也有提供前往蓮塘口岸快線，分別來回旺角油麻地、尖沙咀中港城、沙田希爾頓中心、觀塘APM及鑽石山荷李活廣場5個地方，每30分鐘一班車，共有53個班次，巴士班次密集，適合較趕急的乘客。

而集團亦於6月宣佈推出套票優惠，$68可購入來回車票，比原價單程$40節省$12，大家不要錯過優惠！

永東巴士6月起推出$68蓮塘口岸來回套票優惠。（永東巴士官方網站截圖）

