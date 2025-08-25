搭飛機衣著6大禁忌　空姐警告千萬別穿這衣物　隨時惹來血的教訓

飛機冷知識｜搭飛機不能穿什麼｜最近，有女網民在Threads上分享自己因「穿錯衣服」而在飛機上差點成為焦點，這些「血的教訓」都證明了搭飛機的穿搭大有學問！《香港01》好食玩飛記者為大家盤點6大搭機穿搭禁忌，避開地雷！即看下文啦！



有女網民在Threads上分享自己因「穿錯衣服」而在飛機上差點成為焦點。（Threads@renshili88232）

有女網民在Threads上分享自己因「穿錯衣服」而在飛機上差點成為焦點，告誡大家大家不要穿熱褲上機！除了熱褲，瑜珈褲、人字拖等衣物都應避忌！即看空姐或專家點講啦！

搭飛機穿搭禁忌｜【1】熱褲、超短裙

有女網民在Threads上分享，指「原來不能穿短褲坐飛機，穿了一條短褲，結果差點成為整機艙最尷尬焦點！」。網紅空少Tommy Cimato曾在TikTok分享，他指機上椅子未必會定期清潔，如果穿短褲，有可能引發感染細菌；反之，如果穿長褲、長裙子，就比較沒有這個問題。

如果穿短褲，有可能引發感染細菌！（IG@lalalalisa_m）

搭飛機穿搭禁忌｜【2】緊身衣

在機上除了不要穿熱褲、超短裙外，緊身衣也是要避忌！空姐Andrea Fischbach在TikTok片段分享過，最好不要穿緊身衣搭飛機，緊身衣有阻血液流通，對皮膚產生重壓的衣物都可能導致抽筋、腫脹，嚴重的話可能會引起強烈痛感，甚至導致深層靜脈栓塞，末簡直是「血的教訓」。尤其是身材高大以及乘坐長途機的人，需更加注意！

搭飛機穿搭禁忌｜【3】高跟鞋

空姐Andrea Fischbach還指，乘搭飛機的大家謹記不能穿高踭鞋，之所以不能穿全因「安全」問題，當飛機有緊急情況逃生時，穿高踭鞋不但會不方便快速行走，而且若要疏散使用滑梯的話，高踭鞋亦會容易刺穿滑梯，影響大家逃生。

穿高踭鞋不但會不方便快速行走，而且若要疏散使用滑梯的話，高踭鞋亦會容易刺穿滑梯，影響大家逃生。（IG@jennierubyjane）

搭飛機穿搭禁忌｜【4】瑜珈褲

不少人都以為瑜珈褲方便上機，可是航空專家Christine Negroni曾表示，萬一大家乘坐的飛機機艙著火，穿著瑜珈褲「可能會致命」，因為大部分瑜珈褲是使用「人造纖維」物料製造，如果發生意外著火的話，瑜珈褲會容易燃燒、並黏在身上，所以專家建議大家穿著棉質或是天然纖維製成的衣服乘搭飛機會較為合適。

大部分瑜珈褲是使用「人造纖維」物料製造，如果發生意外著火的話，瑜珈褲會容易燃燒！（IG@misselvani）

搭飛機穿搭禁忌｜【5】牛仔褲

牛仔褲也是港人熱愛穿的褲子之一，但空姐Katie Ellen就曾於採訪時提及，搭機時雙腳會變得腫脹，腸胃也會不適，因而應避免穿著牛仔褲。

空姐Katie Ellen就曾於採訪時提及，搭機時雙腳甚至腸道都會變得腫脹，因而應避免穿著牛仔褲。（網上圖片）

搭飛機穿搭禁忌｜【6】人字拖

搭飛機穿著人字拖看似令雙腳更透氣、更舒服？可是，美國有線電視新聞網（CNN）航空分析師Mary Schiavo曾指出，去旅行時要盡量避免穿夾腳拖，因為當遇上必須走動和疏散的情況，人字拖不但容易摔倒或是跑不動，還有可能會傷害到其他人，因此最好是還是穿著舒適的運動鞋、波鞋較為合適。

去旅行時要盡量避免穿夾腳拖，因為當遇上必須走動和疏散的情況，人字拖不但容易摔倒或是跑不動，還有可能會傷害到其他人。（HAYN品牌圖片）

