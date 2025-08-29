東京居酒屋8大推介｜$265食7道菜！超甜刺身、串燒＋松露蛋黃拌飯

東京居酒屋平價｜東京車站居酒屋推薦｜想深度體驗日本的文化？居酒屋絕對是必訪之地！這裡不僅是上班族放鬆小酌的天堂，更是品嚐道地美食的最佳好去處！今次《香港01》好食玩飛記者不是介紹廣為人知的鳥貴族，而是要向大家介紹特色居酒屋！當中包括入口即溶的超新鮮刺身、充滿懷舊氛圍的昭和老店，價錢還非常實惠，$178就能吃到飽！即睇以下8間東京居酒屋推介啦！



東京居酒屋｜【1】魚真——款款刺身入口即化！CP值高！

魚真是一間經濟實惠的海鮮居酒屋，由於店家本身是做魚貨生意，因此能以合理的價格提供高品質且新鮮的魚類料理！該店主打「只有美味魚類的居酒屋和壽司店」，吸引了許多對海鮮品質有高要求的饕客！

刺身拼盤是必吃之選！每款生魚片的口感都非常鮮嫩，入口即化，帶有魚類本身的甘甜！店家的刺身味道偏向清淡，不會過於濃重。整體來說，餐點的價格區間大約在6,000至7,000日圓（約$318至$371），屬於中等價位，但能享受到高品質的海鮮料理，是CP值很高的選擇！

魚真

地址：東京都中央區銀座4-8-12 コチワビル B1F

交通：東銀座站

營業時間：17:00 - 23:00（星期一至五）；16:30 - 23:00（星期六日）



東京居酒屋｜【2】串焼BISTRO 福みみ——$186一人套餐超豐盛

「福みみ」的特色是他們選用國產優質雞肉，並由一群通過嚴格考核的「燒師」來負責烤製。他們擁有精湛的技藝，能精準掌控火候，確保每串烤肉都外酥內嫩、香氣四溢！除了傳統的雞肉串燒，店家也提供多樣化的海鮮、牛肉、豬肉和新鮮蔬菜串，有些菜色還會結合西方烹飪風格，能體驗到新穎的味覺衝擊。

1人餐價錢為3,520日圓（約$186），包括蘋果奶油乳酪、香煎醃鯖魚、明太子煎蛋捲、嫩雞肉配蔥花醬油、烤串、黃金南蠻雞肉配塔塔醬、濃稠雞湯雞肉粥，非常豐富！

福みみ

地址：東京都新宿区新宿3-9-5 ゴールドビル2F

交通：都営新宿線新宿3丁目駅C6出口步行約1分鐘

營業時間：16:00 - 23:30



東京居酒屋｜【3】北海道シントク町塚田農場（秋葉原）——北海道食材／$238套餐

「塚田農場」在日本是一間知名的居酒屋連鎖店，秋葉原這間店主打的是來自北海道新得町的食材，提供他們自家養殖的新得地雞，以及北海道特有的乳酪和蔬菜。餐廳的服務也充滿特色，員工會主動與客人互動，例如在用餐結束後送上寫有感謝字句或圖畫的小卡片，滿滿的人情味！推薦最划算的套餐，當中包括芽室枝豆、馬鈴薯沙拉、綠色沙拉、吐司、新得地雞炭火燒、明太子奶油馬鈴薯、嫩雞炸雞、蔥味噌拉麵，價錢為4,500日圓（約$238）。

+ 3

北海道シントク町塚田農場（秋葉原）

地址：東京都千代田区外神田1-16-1 秋葉原トゥモロービル 5F

交通：JR東日本秋葉原站，從電器街口步行約5分鐘

營業時間：17:00 - 23:00（星期一至四）；17:00 - 23:30（星期五）；14:00 - 23:30（星期六）；14:00 - 23:00（星期日）



東京居酒屋｜【4】鳥定——60年歷史！近距離睇烤製過程／雞肝串燒必點

鳥定開業至今已有近60年歷史，店內裝潢充滿了濃厚的昭和懷舊風情，店內中央有一棵象徵性的裝飾樹木，牆上則掛滿了手寫菜單，五顏六色的字條貼滿牆面，營造出充滿人情味的氛圍。特別的是，店內的裝飾會隨著季節變換，例如春天會有櫻花、秋天會有楓葉、夏天則會掛上風鈴，不同季節到訪都有不同驚喜！

店內設有吧檯座位，可以近距離欣賞料理師傅的烤製過程，感受炭火的香氣！店家的雞肝串燒備受好評，烤得恰到好處，口感軟嫩、入口即化，帶有炭火獨特的香氣，非常美味。由於人氣極高，特別是在週末，店家剛開始營業的30分鐘內就會座無虛席，建議提早前往或事先預約！

鳥定

地址：東京都豊島区南池袋1-21-4

交通：池袋駅西武口步行約3分鐘



東京居酒屋｜【5】十番右京——$178松露蛋黃拌飯套餐

「十番右京」本店位於東京的麻布十番，在惠比壽也設有分店。許多顧客評論，店內採用柔和的燈光和木質調牆壁，營造出神秘感。吧檯位置能近距離欣賞師傅料理的過程！店家的松露蛋黃拌飯是招牌菜，將生雞蛋拌飯升級，加入大量的黑松露片，並在底部藏有特製醬料，使整體味道更具層次！套餐價錢為3,366（約$178），包括松露蛋黃拌飯和松露馬鈴薯沙拉。

+ 1

十番右京

地址：東京都港区麻布十番2-8-8 ミレニアムタワー B1F

交通：從麻佈十番站4號出口步行約3分鐘

營業時間：17:00 - 02:00（星期一至四）；17:00 - 03:00（星期五至六）；17:00 - 23:30（星期日）



東京居酒屋｜【6】さかながはねて（神田本店）——豐洲市場來貨！$265品嘗7道菜

店內刺身是由店家每天從豐洲市場直接採購，並由擁有30年經驗的資深廚師掌廚，提供多樣化的海鮮料理。還設有多間不同大小的獨立包廂，最多更可容納100人！菜單上提供刺身、烤物、炸物等海鮮料理，最划算套餐一定是7首菜品套餐，包括小菜、豐洲直送的金八刺身、炸小魚醃蘿蔔沙拉、仙台名產烤竹筍、清湯馬鈴薯配明太子、劍魚排、彩蝦扇貝散壽司，還可以2小時無限暢飲啤酒、梳打水、檸檬酸酒！那麼豐富都只是5,000日圓（約$265）。

さかながはねて（神田本店）

地址：東京都千代田区鍛冶町2-2-9 B1F

交通：JR神田（東京）駅南口步行約2分鐘

營業時間：16:30 - 23:30（星期一至四）；16:30 - 01:00（星期五）；16:00 - 23:00（星期六日）



東京居酒屋｜【7】大衆割烹三州屋（六本木店）——49年歷年／必吃鳥豆腐

大眾割烹三州屋（六本木店），於1976年開業，是一間充滿昭和時代、懷舊氛圍的居酒屋，與其六本木時尚的形象截然不同！雖然位於六本木，但它並非高檔餐廳，而是以新鮮的海鮮料理和親民的價格聞名！店內提供刺身定食、炸魚定食等，還有鳥豆腐，是三州屋的隱藏版人氣菜色，幾乎每位常客都會點！將雞肉與豆腐、蔬菜等一起燉煮，湯汁清澈甘甜、口感清爽，被形容為「三州屋的靈魂」。

大衆割烹三州屋（六本木店）

地址：東京都港区六本木4-4-6

交通：都営地下鉄「六本木」駅

營業時間：11:00 - 21:00（星期一至六）；16:00 - 21:00（星期日）



東京居酒屋｜【8】釣船茶屋 ざうお——$185套餐！現釣魚類刺身／無限暢飲

「釣船茶屋 ざうお」是一間發源於福岡、以「邊釣魚邊享用美食」為特色的連鎖餐廳。餐廳中央有一個巨大的魚池，魚池上停泊著一艘氣派的大船，客人可以直接坐在船上用餐，營造出在海上捕魚、享用海鮮的氛圍。他們的午市套餐較為划算，包括前菜、刺身、現釣魚類刺身、海藻礦物質沙拉、當季天婦羅拼盤、米飯、味噌湯以及甜點，價錢為3,500日圓（約$185）。如果想無限暢飲，只需加1,980日圓（約$105）！

釣船茶屋 ざうお

地址：東京都新宿区西新宿3-2-9 新宿ワシントンホテル１Ｆ

交通：從JR新宿站南口出口步行8分鐘

營業時間：11:30 - 15:00 & 16:00 - 22:30（星期一至五）；11:30 - 14:30 & 16:00 - 22:30（星期六日）



（全文完）