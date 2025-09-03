深圳頭療按摩9間｜穴位按壓＋養生茶飲$173起！近口岸＋私隱度高

深圳頭療邊間好｜深圳頭療按摩｜近年來，頭療按摩在深圳成為一股熱潮，不僅能紓緩頭部疲勞，更能深層清潔頭皮、改善髮質！《香港01》好食玩飛記者為大家精選了9間備受推崇的頭療按摩店，價錢由$173起，無論是追求高性價比、深層清潔，還是注重個人隱私，都能找到適合你的選擇！即看下文啦！



深圳頭療按摩｜【1】沐沐青絲——$173起！深層清潔頭皮＋滋養髮絲

「沐沐青絲」是深圳一間知名的頭療養髮店，在羅湖、福田和南山都設有分店，深受港人歡迎！該店主打沉浸式頭療SPA，先進行頭皮健康檢測，再根據個人狀況度身定制療程，是店家的一大特色！他們的頭療湯水大多由天然中草藥製成，例如薑療水循環、植物酵素淘米水和茶麩中藥等，這些成分有助於深層清潔頭皮、改善頭油頭屑，並滋養髮絲！網紅頭療套餐，65分鐘的價錢為¥158（約$173）。

沐沐青絲（福田崗夏店）

地址：深圳彩田路2009號瀚森大廈6層603-1室

交通：深圳地鐵10號線崗夏站D岀口步行50米



沐沐青絲（福田COCOPARK店）

地址：福田街道辨益田路4068號卓越時代廣場主樓1期2層A11號舖

交通：深圳地鐵福田站9號岀口步行330米



沐沐青絲（福田金中環店）

地址：金田路3037號金中環大廈A1808號舖

交通：深圳地鐵1或4號總會展中心站步行90米



沐沐青絲（南山后海店）

地址：粵海街道海珠社區后海濱路3368號鵬潤達商業廣場西座2405

交通：深圳地鐵后海站F岀口步行90米



沐沐青絲（羅湖兆鑫店）

地址：深南東路兆鑫𣿬金廣場寫字樓A座7室7B01號舖

交通：深圳地鐵老街站C岀口步行約280米



沐沐青絲（羅湖發展中心店）

地址：人民南路國貿發展中心酒店大堂1樓左側

交通：深圳地鐵1號線國貿站A岀口步行約240米



深圳頭療按摩｜【2】施奈兒——$217白松露養髮套裝

「施奈兒」是深圳知名的頭部護理品牌，專注於頭皮養護、放鬆減壓和頭髮健康管理。提供專業的頭皮檢測，使用韓國或德國進口的頭皮檢測儀，透過放大鏡頭分析頭皮狀況，包括油脂分泌、毛囊健康、敏感度等，並提供個人化護理方案。按摩師以精油進行頭肩頸穴位按壓，疏通經絡，再塗抹養髮精華並以手法按摩促進吸收，結束後以熱毛巾敷肩頸，並提供養生茶飲。整個過程非常療癒！白松露養髮套裝，60分鐘¥198（約$217）。

施奈兒（崗廈店）

地址：深圳福田街道崗廈社區彩田南路3002號彩虹大廈28樓D房

交通：深圳地鐵10號線崗廈站A岀口步行約3分鐘



施奈兒（國貿店）

地址：深圳南湖街道嘉賓路2008號東佳大廈801

交通：深圳地鐵1號線國貿站B岀口步行約6分鐘



施奈兒（萬象城店）

地址：深圳寶安南路1054號湖北寶豐大廈1104室

交通：深圳地鐵1號線大劇院站C岀口步行約9分鐘



施奈兒（卓悅中心店）

地址：深圳福田街道崗廈社區彩田路3002號彩虹新都海鷹大廈15層C房

交通：深圳地鐵1號線崗廈站A岀口步行約3分鐘



施奈兒（崗廈卓越INTOWN店）

地址：深圳福田街道崗廈社區彩田路2010號中深花園大廈B座2201

交通：深圳地鐵10號線崗廈站E岀口步行約7分鐘



施奈兒（上梅林店）

地址：深圳梅林街道梅都社區梅康路6號理想公館1618

交通：深圳地鐵9號線上梅林站L岀口步行約5分鐘



施奈兒（金光華店）

地址：深圳國際商業大廈北座19樓1909

交通：深圳地鐵1號線國貿站E岀口步行約3分鐘



施奈兒（東門店）

地址：深圳羅湖區人民南路3009號新安大廈15樓

交通：深圳地鐵1號線國貿站B岀口步行約7分鐘



施奈兒（宏發店）

地址：深圳創業一路宏發中心大廈13A層13A05室

交通：深圳地鐵1號線寶安中心站B岀口步行約2分鐘



施奈兒（雪象店）

地址：深圳中浩一路56號孺子牛大廈A棟二層L206號

交通：深圳地鐵10號線雪象站A岀口步行約5分鐘



施奈兒（仁恆夢店）

地址：深圳龍城街道龍平西路夢創廣場夢中心2層L2-26舖

交通：深圳地鐵16號線愉園站C岀口步行約7分鐘



施奈兒（佳漾匯店）

地址：深圳迎賓路佳漾商場3樓L3025舖

交通：深圳地鐵11號線沙井站D岀口步行約10分鐘



深圳頭療按摩｜【3】亦居 Upper House——$206起＋日本精油按摩

亦居Upper House以「日式頭部SPA」為核心服務，結合現代科技與傳統養生技術，提供專業的頭部放鬆、肩頸護理和全身心療癒體驗。從頭部按摩、肩頸疏通到熱敷放鬆，提供90至120分鐘的深度療程方案。選用的頭療產品是日本進口的植物精油及有機護理產品，溫和且無刺激。價錢由¥188（約$206）起。

亦居（水圍趣坊店）

地址：深圳水團社區金田路1013號趣坊商城2期3樓302-6號

交通：深圳地鐵4號線福民站



亦居（水圍嘉義台店）

地址：深圳福田街道水團社區金田路1009號嘉義台裙樓趣坊商城一期二樓204-1號

交通：深圳地鐵4號線福民站D岀口步行約270米



亦居（水圍二街店）

地址：深圳福田街道水團社區金田路1009號嘉義台裙樓趣坊商城一期二樓204-1號

交通：深圳地鐵福田口岸站D2岀口步行約430米



亦居（羅湖貿易店）

地址：人民南路2010號發展中心14樓1403-1406號舖

交通：深圳地鐵1號線國貿站A岀口步行約250米



深圳頭療按摩｜【4】周周沐絲 5號PLUS館・頭療・按摩SPA——露營風按摩

周周沐絲是深圳知名頭療連鎖品牌，主打「科學頭療＋養生SPA」結合的模式，針對現代人壓力大、脫髮、失眠等亞健康問題提供專業解決方案！店內裝潢設計以露營風為主，給人舒適又自然的感覺。店家選用中草藥配方護理產品，例如首烏、生薑、茶樹精油等，強調無化學添加。基礎頭療體驗60分鐘的價錢為¥238（約$260）。

周周沐絲五號PLUS館（會展中心店）

地址：深圳金田路3037號金中環國際商務大廈A座4605

交通：深圳地鐵1或4號線會展中心站步行約3分鐘



周周沐絲（國貿店）

地址：深圳國際商業大廈東座二層201E

交通：深圳地鐵1號線國貿站E岀口步行約5分鐘



深圳頭療按摩｜【5】中國台北HIGHT TO HIGHT頭療養髮藝術SPA城市客廳——$250起！私隱度高！

「HIGHT TO HIGHT」引進台灣的頭療技術，並結合中醫理論和現代科技，提供專業的頭皮檢測和護理。裝修設計以現代簡約風格為主，加上柔和的燈光、舒適的座椅和藝術裝飾，讓顧客在放鬆的環境中享受頭療服務！此外，店內還設有專門的頭皮檢測區和護理區，隱私度和舒適度非常高！價格為¥228（約$250）。

中國台北HIGHT TO HIGHT頭療養髮藝術SPA城市客廳

地址：深圳華潤置地大廈E座29樓C3室

交通：深圳地鐵1號線高新園站B岀口步行約4分鐘



深圳頭療按摩｜【6】遇見頭療——$239古法按摩＋紅外線溫灸儀

「遇見頭療」是深圳知名的頭部養生連鎖品牌，以傳統中醫理論為基礎，提供頭部穴位按摩、刮痧、撥筋，搭配科技儀器，例如紅外線溫灸儀、頭部放鬆設備以進行綜合調理。每間療程房均為獨立包間，提供隱私性與安靜的環境！點選大眾點評的團購價，¥218（約$239）就能享受60分鐘的古法按摩！

遇見頭療

地址：深圳福田街道金中環商務大廈附樓B座1127

交通：深圳地鐵1或4號線會展中心站步行約3分鐘



深圳頭療按摩｜【7】Freedress蘇三杉・泰式頭療・精油SPA——佔地8,000呎＋PayMe支付

Freedress蘇三杉來自香港的品牌，集合港式、日式、韓式、泰式、歐式的spa服務，提供一站式水療spa服務，包括香薰頭療、舒緩按摩、美甲美睫、美容美肌，分店坐落於荔枝角、北角、鑽石山和深圳南山後海。店舖佔地8,000呎，由港人主理，從深圳灣口岸岀發10分鐘就能直達！零小費之餘亦提供PayMe支付，非常方便！👉🏻$249泰式檸香薄荷頭療80分鐘💆🏻‍♀️

Freedress蘇三杉・泰式頭療・精油SPA

地址：蛇口街道中心路2269號君𣿬新天花園1棟113號舖

交通：深圳地鐵2號線海月站C岀口步行490米



深圳頭療按摩｜【8】WONDER CLOUD如雲・頭皮抗衰防脱生髮・有機療愈SPA——90分鐘頭皮及肩頸按摩

WONDER CLOUD如雲專注於高端頭皮管理，致力於用「科技＋療愈」的方式，改善頭皮問題，呵護頭皮健康管理。店家的頭皮護理服務融合了科技、美容和水療等元素。$501體驗90分鐘，包括10分鐘免費頭皮檢測、10分鐘免費精緻茶歇、90分鐘頭皮及肩頸按摩SPA，還有有機植物頭皮面膜進行深層清潔；還有負離子熱蒸儀燻蒸和瀑布水療。👉🏻90分鐘頭皮按摩💆🏻‍♀️

WONDER CLOUD如雲・頭皮抗衰防脱生髮・有機療愈SPA

地址：福華三路88號財富大廈28A

交通：深圳地鐵1或4號線會展中心站步行390米



深圳頭療按摩｜【9】左悦・艾灸調理・推拿按摩・精油SPA（崗廈店）——60分鐘$197

「左悦」提供芳療精油SPA、熱草球SPA、喜馬拉雅呼吸鹽療等，及以多特瑞精油為核心的面部護理等豐富項目，主打健康天然，順應節氣的養生之道，同時也提供傳統古法艾灸及深度調理等中式養生項目，包括不同的艾灸方式和調理手法。$197的60分鐘套餐包括頭部及肩頸放鬆、茶麩洗頭及水循環、搓姜、黑芝麻發膜、洗髮、吹髮。👉🏻60分鐘頭皮按摩💆🏻‍♀️

左悦・艾灸調理・推拿按摩・精油SPA

地址：中深花園大廈A座405（出電梯以後左拐直達）

交通：深圳地鐵10號線崗廈站E岀口



