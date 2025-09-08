由布院景點7大｜必逛歐洲小鎮/金鱗湖/由布岳！附3間溫泉旅館推介

由布院景點｜由布院可說是到日本九州旅行時必去的景點之一，該地不但擁有多間溫泉旅館，還有不少自然景色，如金鱗湖、由布岳等，處處散發著休閒恬靜的氣氛，非常適合住上一兩天，深度放鬆身心。《香港01》「好食玩飛」編輯為大家精選7大由布院景點，以及溫泉旅館推介，正計畫到由布院的朋友不妨參考！



由布院位於大分縣的中部地區，該地區的溫泉湧泉量位居日本第二，僅次於別府溫泉。而這裡林立了形形色色的溫泉旅館，提供半開放式的溫泉，讓大家可一邊浸泡，一邊欣賞由布院獨有的田園風光，因此吸引不少遊客前往療養身心。

由布院溫泉的湧泉量位居日本第二，僅次於別府溫泉。（小紅書＠愛吃三色粉蒸的甜橙）

由布院交通｜必坐由布院之森

前往由布院可選擇自駕或是乘坐公共交通工具，除了巴士及一般鐵路外，這裡較為推介乘坐觀光列⾞由布院之森（ゆふいんの森），車程約2小時10分鐘。列車翠綠色的車身配搭內部木質的車廂，造型頗為復古，非常打卡able。沿途還會穿過河畔和山森，相當有即將進入世外桃源的氣氛！

由布院之森（ゆふいんの森）是不少人前往由布院首選的交通工具。（官方圖片）

由布院景點【1】湯之坪街道

湯之坪街道為由布院的主要街道，全長約1.5公里，到處林立著古樸的日式傳統建築。街道聚集了不少甜品店、小食、特色餐廳、雜貨店等店舖，可在這裡閒逛和購買手信。

其中一定不能錯過瑞士卷專門店B-speak，該店的生乳瑞士卷就連平日也很快售罄，而且全日本僅此一間。瑞士卷綿密柔軟且充滿蛋香，忌廉還非常清爽！

由布院景點【2】由布院昭和館

對於懷舊小店情有獨鍾的朋友，可到由布院昭和館看看。由布院昭和館是一座以昭和30-40年代為主題的展館，館內重現了當時的街道風貌、傳統零食店、教室、客廳等，並展示了昭和時代的珍稀收藏品，讓人仿如瞬間穿梭回到過去。此外，展館還提供昭和風格的學校午餐體驗，非常有心思！

由布院景點【3】湯布院花卉村

提到由布院，湯布院花卉村也是不可錯過的景點之一。園區由英國科茲窩爾德（Cotswold）村落為靈感設計，到處屹立著擁有尖尖屋頂的小屋，仿如走進了小人國的世界般，隨處可以拍出充滿歐洲小鎮氣氛的照片。

而園區內亦佈滿了各具特色的主題商店，其中更有以宮崎駿動畫作品為主題的魔女宅急便主題店，店內售賣各種電影周邊商品，且真的有賣麵包，讓大家體驗主角琪琪的生活日常。

由布院景點【4】由布院彩繪玻璃美術館

由布院彩繪玻璃美術館由「尼爾斯之家」與「聖羅伯特教堂」兩棟建築組成，館內收藏了大量19世紀歐洲古董彩繪玻璃，「尼爾斯之家」主要展示歐洲的彩繪玻璃、工藝品及繪畫等作品，其中更有一些是現今已禁止出口的藝術品；「聖羅伯特教堂」所展示的彩繪玻璃，在自然光照射下，會隨著陽光角度的變化而展現不同的表情，塑造出十分夢幻的情景。對彩繪玻璃有興趣的朋友，還可即場體驗彩繪製作，作為旅行的紀念品。

由布院景點【5】金鱗湖

金鱗湖是由布院最具代表性的景點之一，其名字是由儒學者毛利空桑於明治17年時命名。他發現夕陽照射在湖面時，波光粼粼的湖面好像發光的魚鱗，因此取名「金鱗」。湖泊特別之處在於，湖底西側湧出溫泉；東測則是清水，相當不可思議，而這兩種水造成的溫度差常令湖面在秋季至冬季的清晨泛起一大片霧氣，造成如同仙境般的自然奇觀，不過，如果想目睹這個景象就得清晨5-7點時來到這裡了。

由布院景點【6】狹霧台

狹霧台位於大分縣由布市，高約680公尺，從這裡可俯瞰由布院盆地及市區全貌。每當清晨時分，整個盆地便會被晨霧籠罩，場面十分震撼。此外，狹霧台亦是欣賞由布岳的絕佳選擇，無論哪個季節前往，都可看到截然不同的景色。而狹霧台亦設有停車場、販賣機和洗手間等設施，相當適合自駕人士作為前往由布院中途的休息站。

由布院景點【7】由布岳

由布岳海拔約1,583公尺，為由布院的象徵性名山。由於外型優美，也被稱作「豐後富士」或「 大分的富士山」，沿途可欣賞鬱鬱蔥蔥的平原，登頂後可眺望九重連山與由布院盆地，加上登山路線難度適中，僅2.5小時，所以吸引不少遠足愛好者前往。

來到由布院當然要好好享受當地的溫泉旅館！一邊浸泡，一邊欣賞令人心擴神怡的由布岳山景，以下為大家推介3間由布院的溫泉旅館，當中不但配備私人風呂，而且可享受一泊二食，CP值超高！

由布院溫泉旅館推介【1】湯布院Hisui之宿黎明（Hisuinoyado Reimei）

湯布院Hisui之宿黎明（Hisuinoyado Reimei）坐落在由布院，來往由布院站需要大約7分鐘車程，前往熱門的觀光景點亦需要駕車前往，對於自駕遊的旅客來說會比較方便，酒店亦有提供免費私人停車場，也可以提早打電話預約接送服務，非常貼心！

酒店只有12間客房，隱私度高，環境亦相對寧靜。傳統日式客房需要使用公共浴室，和洋式客房裡則配備乾濕分離的浴室和廁所，所有客房均設有小露台，可以看到大自然景色。酒店附設露天風呂溫泉，亦可預約私人家族風呂。房價包括每日兩餐，通常是早餐及午餐或晚餐。

湯布院Hisui之宿黎明（Hisuinoyado Reimei）

房價：人均HKD$629起（標準日式房；包兩餐）

地址：大分縣由布市湯布院町川上2212-35

交通方法：JR由布院站車程7分鐘

由布院溫泉旅館推介【2】湯布院山莊吾亦紅酒店（Yufuin-Sanso Waremokou）

湯布院山莊吾亦紅酒店（Yufuin-Sanso Waremokou）鄰近由布岳溫泉，距離JR由布院站需要大約5分鐘車程，如果不是自駕遊的旅客，酒店亦有提供免費車站接送服務。雖然酒店距離熱門景點有段距離，但勝在環境清幽，除了有室內溫泉及露天風呂外，更有哥爾夫球場及按摩室可以使用！酒店僅提供10間客房，每間客房都有獨立的私人風呂，私隱度極高，更可以看著絕美的大自然風景歎懷石料理晚餐，可以房間內盡情享受一泊二食。

湯布院山莊吾亦紅酒店（Yufuin-Sanso Waremokou）

房價：人均HKD$2,214起（標準間-雙床；包早餐及晚餐）

地址：大分縣由布市湯布院町川南589

交通方法：JR由布院站車程5分鐘

由布院溫泉旅館推介【3】古都花心旅館（Koto No Kashin）

古都花心旅館（Koto No Kashin）坐落於由布院温泉，距離JR由布院站大約10分鐘步程，金鱗湖、湯之坪街道、湯布院花卉村等景點亦均在步行10分鐘內可抵達，交通和觀光都便利。

酒店位置生活機會十分好，附近有超市和便利店。旅館只有14間客房，客房空間感十，設計主要分為日式房間及和洋式房間兩種，部分客房自帶半露天私人溫泉，較便宜的客房則需要共用浴室。酒店亦設有3個公共溫泉可以使用，其中2個更是24小時開放。

古都花心旅館（Koto No Kashin）

房價：人均HKD$414起（8個榻榻米日式房，1樓，房內無浴室 ）

地址：大分縣由布市湯布院町川上1018-7

交通方法：JR由布院站步行10分鐘

