大阪寶可夢發現大作戰｜30個打卡點！噴火龍＋鯉魚龍5條路線可選

大阪Pokémon寶可夢發現大作戰｜寶可夢發現大作戰 in 大阪車站城&梅北於7月1日至10月31日在大阪車站城與梅北地區舉辦，不但在城市中展示多個以Pokémon為主題的拍照打卡景點，還可以使用手機收集徽章，更設有解謎步行拉力賽等活動，樂趣無限！



「Pokémon寶可夢發現大作戰in大阪車站城&梅北」在整個大阪車站城和再開發的梅北地區舉行，市區展示多達30個 Pokémon 打卡景點，更可使用應用程式免費收集獨一無二的HOME徽章。Pokémon 熱潮持續不斷，早前《Pokémon TCG Pocket》喚起童年回憶，掀起抽卡熱潮，再次點燃 Pokémon 迷的熱情！而 Pokémon 發現大作戰其中更會環繞梅北區域舉辦解謎闖關活動「超級進化大作戰」，一邊伙拍 Pokémon ，一邊享受大阪城市漫步，獲取限定紀念禮品，絕對不能錯過！

大阪Pokémon寶可夢發現大作戰｜Pokémon打卡點

市區設置了30個 Pokémon 拍照打卡點，分別在大阪車站城(Osaka Station City)、梅田綠地廣場(Umekita Green Place) 、 Grand Front Osaka (Grand FrontOsaka）、大阪格蘭藍天廣場 (Grand Green Osaka）等，而且使用手機程式《Pokémon HOME》還可以免費獲得紀念專屬徽章，快來與心愛的寶可夢打卡，集齊徽章吧！

大阪Pokémon寶可夢發現大作戰｜Pokémon限定獎品

完成「超級進化大作戰」任務的通關者將獲得限定獎品「超級進化透明小袋」一個，並依據所選路線額外獲得相同的 Pokémon 亞加力膠鎖匙扣一個。

大阪Pokémon寶可夢發現大作戰｜玩法介紹

提前經網站預訂門票後，先到起點接待處掃碼換取冒險者包，其後按「冒險地圖」的路線遊走，到達各個地點尋找指定屬性的 Pokémon ，並在 Pokémon 附近尋找「任務面板」，依照指示將進化作戰貼紙貼在「冒險地圖」上收集謎底。完成全部地圖進化任務後，就可以挑戰最終謎題，返回終點簽到領取獎品。全程約70分鐘至150分鐘。

大阪Pokémon寶可夢發現大作戰｜門票及交通資訊

梅北地區舉辦的解謎闖關活動「超級進化大作戰」需付費參加，只提供線上購買指定日期和時間的預售票，建議提前透過合作夥伴網站 Trip.com 預訂，目前更推廣快閃半價優惠！活動設有五條路線可供選擇，各以五款不同的 Pokémon 作主題。

五條路線：噴火龍、鯉魚龍、電龍、沙奈朵、路卡利歐

價錢：港幣$50.17 （原價$100.34）， 大小同價

門票內容：冒險地圖、Pokémon太陽帽、作戰貼紙（比卡超、菊草葉、暖暖豬、小鋸鱷四款中隨機贈送一款，無法選擇）

購買後，按所選門票時間內準時到達起點，並出示「我的頁面」顯示或郵件接收的QR Code辦理簽到和領取冒險者包。

如乘搭JR，從「中央口」出站，向中央南口前去，沿路跟隨指示到南口出口前，再下樓梯，就能到達「SOUTH GATE BUILDING」。

地址：530-0001 大阪府大阪市北區梅田３丁目１−３大阪站南口大樓 南門廣場（大丸梅田前）

開放時間：9月6日-10月17日 10:00-20:00；10月18 全日關閉；10月19日-10月31日 10:00-20:00



購票時，請細閱所有注意事項。

