沙特阿拉伯超奢華度假村｜$2萬元住五星級山谷洞穴　體驗沙漠生活

提到沙漠住宿，大家第一時間可能會想起簡陋的帳篷、駱駝，但隨著沙特阿拉伯改革開放，近年有不少高級的酒店橫空出世！沙漠岩石度假酒店（Desert Rock Resort）可說是在隱身於沙漠山谷內的五星級奢華度假村，建議團隊利用「外科手術」式的建築方式，把沙漠山谷逐一挖空，讓酒店客房都隨沙丘起伏而建，甚至把客房裝嵌入岩洞之中！酒店房間內可伸手觸及岩壁，體驗最原始的沙漠風情！



位於沙特阿拉伯的度假村Desert Rock Resort（Trip.com圖片）

「外科手術」般建築

沙漠岩石度假酒店（Desert Rock Resort）耗時7年，終於在2024年12月開幕。酒店最大特色就是把客房、設施嵌入沙漠山谷內。由於酒店位於偏遠的沙漠地區，缺乏建築機器，建築團隊起初需要把大型建築機械、設備、物料逐一運輸到沙漠。為了讓酒店跟山谷完全融合在一起，團隊需要進行詳細的勘察和分析，因為任何差錯都有機會令山谷毀於一旦。

度假村最令人嘖嘖稱奇的就是「山洞套房」，山洞並非使用傳統炸藥爆破開採，而是像雕刻般，利用岩石切割機，從堅硬的花崗岩山谷「切」出山洞，避免爆破對岩石帶來不必要的破壞及震動，確保山洞結構安全。建築團隊更巧妙地在山洞內安裝鋼筋及其他加固材料，以增加安全性，整個建築過程有如「外科手術」般，稍有差池便會胎死腹中。

入住山洞套房可以觸摸到千年歷史的岩壁。（Trip.com）

為了貫通度假村內不同的區域及設施，建築團隊更在山谷挖掘出數百米的隧道，以便住客出入。

$20,000起的住宿體驗

酒店提供54間別墅、10間套房，最低房價由港幣2萬元起。全部別墅、客房都是在沙漠山谷就地取材，當中最受歡迎的客房就是洞穴套房，房內所有牆壁都是天然的岩石，搭配溫暖的沙漠黃色的家具，而且全部客房都自帶私人泳池！

酒店最奢侈的房型絕對是皇家別墅！別墅座落於懸崖的巔峰，可以俯瞰整個山谷、酒店的風景，而且別墅佔地達11916呎，最多可容納6名成人和3名兒童，可惜目前尚未開放公開預約。

奢華級沙漠體驗活動

酒店最亮眼的建築物，莫過於那個座落於山腳設計酷似外星人基地的三角形水療健身中心，中心內除了有SPA房和健身房，還有私人土耳其浴室及摩洛哥黏土浴池！

除了設施硬件外，很多旅人到沙特阿拉伯旅行，都喜歡體驗沙漠地區獨有的戶外活動，Desert Rock Resort亦為住客安排了豐富的戶外體驗活動，包括攀岩、飛索、越野電單車、衝沙、沙漠觀星等等，在導師的指導下深入沙漠，一同感受沙漠的魅力，欣賞沙漠獨特的景觀！

米芝蓮主廚助陣

度假村內有3間餐廳，分別是NYRA、Basalt、Wadi餐廳，當中NYRA餐廳邀請米芝蓮一星餐廳的主廚Osman Sezener主理，所有菜式都是運用原始的柴火烹調，帶來一種與別不同的風味。

喜歡小酌幾杯的朋友，亦可以前往位於觀景台THE OBSERVATORY「酒吧」，除了可以品嚐調酒師特意調製的無酒精雞尾酒（沙特阿拉伯有禁酒的規定），更可以欣賞沙漠漂亮的夜景。

