澳門煙花匯演｜國慶中秋免費睇　記者直擊：無唞氣位｜附觀賞位

澳門煙花匯演｜由澳門旅遊局主辦的第33屆澳門國際煙花比賽匯演，於9月6日正式揭幕，並於一連五個星期六，每次舉行2場來自世界各地的煙花比賽匯演，入場免費。《香港01》「好食玩飛」率先直擊首場煙花比賽，並整合交通、最佳觀賞位及一日遊景點推介！



第33屆澳門國際煙花比賽匯演 5日10場橫跨國慶+中秋節

澳門國際煙花比賽匯演是澳門每年一度的國際級煙花盛事，今年的煙花比賽匯演已於9月6日正式揭幕，並將於9月13、20日、10月1及6日晚上9時及9時40分，在澳門旅遊塔對開海面呈獻共10場煙花匯演，每場煙花時長約18分鐘。

第33屆澳門國際煙花比賽匯演於9月6日正式揭幕。（陳映蓉攝）

今屆煙花比賽匯演橫跨國慶及中秋節，有10間來自多個國家的高水準煙花公司參與，包括澳洲、南非、韓國、奧地利、菲律賓、日本、中國、葡萄牙、英國及巴西。

第33屆澳門國際煙花比賽匯演時間表：

9月6日

21:00｜Skylighter Fireworks Pty Ltd（澳洲）

21:40｜Fireworks for Africa（南非）

9月13日

21:00｜HWARANG Art Pyrotechnics（韓國）

21:40｜FIREevent GmbH（奧地利）

9月20日

21:00｜Platinum Fireworks, Inc.（菲律賓）

21:40｜Akariya Fireworks（日本）

10月1日

21:00｜東信煙花（中國）

21:40｜Pirotecnia de Barbeita Lda（葡萄牙）

10月6日

21:00｜Pyrotex Fireworx ltd（英國）

21:40｜Vision Show（巴西）



澳門煙花匯演｜直擊首場煙花匯演！ 視覺聽覺雙重享受

是次活動免費入場！記者於上周六（６日）率先直擊首場煙花匯演，比賽由來自澳洲的Skylighter Fireworks煙花公司打頭陣，帶來以「南方大陸」（Great Southern Land）為主題的煙花匯演，以大型及豐富的煙花效果呈現出澳洲地貌風景。

長達18分鐘的煙花匯演幾乎沒有「唞氣位」，每一幕都加入了創新的煙花元素，絕對不會眼睛疲勞！當中包括錦緞花束式煙花、菊花形煙花、瀑布煙花、環疊煙花效果、煙花雨，還有花朵、愛心、星星形狀的小型設計造型煙花在旁邊點綴，在頭頂上炸開的瞬間，還搭配了不同顏色、燈光效果及音樂，帶來視覺及聽覺雙重享受！

室內＋室外最佳觀賞位一覽 餐廳有私人觀賞區！

今年的煙花最佳觀賞景點包括南灣．雅文湖畔、沙格斯大馬路（澳門文華東方酒店側）、孫逸仙大馬路觀音蓮花苑至觀音像海濱休憩區、澳門科學館海堤、湖濱路（YOHO金銀島名勝世界酒店側）及氹仔海洋大馬路。

除了戶外觀賞位，也可以選擇在旅遊塔內的餐廳內欣賞煙花比賽匯演！位於澳門塔1樓的皇家葡萄餚餐廳設有專屬的煙花觀賞區，可以歎完自助餐再行出去慢慢睇煙花，不用提早霸位更不用同人逼！怕熱的就可以選擇位於澳門塔60樓的360°旋轉餐廳，可以在室內歎住冷氣高空俯瞰盛大的煙花匯演！

鄰近景點推介【1】火樹銀花嘉年華

除了煙花匯演，在每個比賽日的下午5時至晚上10時30分，在澳門科學館海堤更會舉辦集美食、表演及遊戲於一體的「火樹銀花嘉年華」。嘉年華設有30多個攤位，提供擲豆袋、掟飛鏢、漢服體驗等遊戲及文創攤位；串燒、菠蘿包雞蛋仔、沙冰、漢堡等美食及飲品；還有太空人打卡裝置等，可以邊觀賞煙花邊品嚐美食！

鄰近景點推介【2】藝文薈澳國際藝術雙年展

此外，澳門兩年一度的大型活動「藝文薈澳：澳門國際藝術雙年展2025」亦在進行中，今屆雙年展以「嗨，你幹甚麼來了？」為主題，在澳門各區串聯了近三十場展覽，大部分鄰近澳門旅遊塔，非常適合在煙花匯演前到訪！

必看推介包括澳門藝術博物館內的主場展；本地展「她們來到言說的地點」；特展「畢加索：縱情尋美」及「千年瓷都，蓮通天下——“景德鎮‧澳門”海絲瓷光數字藝術展」。

【2.1】主場展——嗨，你幹甚麼來了？

主場展「嗨，你幹甚麼來了？」有46位來自13個國家的藝術家、共80件作品參展，以互動形式呈現繪畫、雕塑、人工智能等作品，可以大玩迷宮、創造屬於自己的外星人、在廁所裡探險等，非常特別！

【2.2】本地展——她們來到言說的地點

「她們來到言說的地點」則結合了7位本地藝術家，在澳門最後一個圍村、哪吒文化館內策展，可以嘗試分辨藝術家以假亂真的複製創作；將詩句融入油畫中的作品；在「不賣水果的水果店」裡打卡等，互動性十足！

【2.3】特展——畢加索：縱情尋美

「畢加索：縱情尋美」首次展出畢加索的真跡原作，以重要女性如何成為其創作繆思為主題，可以穿梭於10個展館了解畢卡索的生平，展館更還原了畢加索的故鄉，別具特色！

【2.4】特展——千年瓷都，蓮通天下——“景德鎮‧澳門”海絲瓷光數字藝術展

「千年瓷都，蓮通天下——“景德鎮‧澳門”海絲瓷光數字藝術展」則展示了多個歷史悠久的大型陶瓷，還有360度4K投影的幻影空間，帶你穿越古代學做陶瓷！

（全文完）