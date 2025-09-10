箱根10大景點｜大涌谷活火山＋坐海盜船觀富士山｜附溫泉酒店推介

箱根景點｜箱根是日本關東地區熱門的溫泉勝地，不僅擁有豐富的自然景色，而且還有美術館、空中纜車、水族館等熱門景點，每年吸引眾多旅客前往。《香港01》「好食玩飛」編輯為大家精選10大箱根景點，以及溫泉酒店推介，對箱根有興趣的朋友記得Bookmark！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

箱根溫泉擁有1,300多年歷史 具20多種不同療效的泉質

箱根位於神奈川縣西部，在東京乘坐新幹線大約1小時便能到達，交通十分方便。此外，箱根溫泉至今已有逾1,300多年歷史，由箱根火山湧出的泉質據說多達20多種，因而衍生出具不同療效的「湯治場」（溫泉療養場），如滋養肌膚的鹼性溫泉、幫助舒緩皮膚炎的酸性泉、硫磺泉等，大受旅客歡迎。

👉🏻 ⛩️蘆之湖+山中湖+大涌谷一日遊⛴️

由箱根火山湧出的泉質據說多達20多種。（箱根導覽官方網站）

箱根交通方法

東京前往箱根——小田急浪漫特快最便宜；新幹線最快到達

新宿站出發：由東京前往箱根，可在新宿站乘坐小田急浪漫特快列車，直接在箱根站下車，全程約為80分鐘，車資為2,470日圓。優點是全車指定席，不用擔心沒有座位，且無須轉車及較為便宜。

東站站出發：如果想以最快的速度到達箱根，則可乘坐新幹線回音號／光號到達小田原站，再轉搭箱根登山列車前往箱根的入口「箱根湯本」站。全程約55分鐘，新幹線自由席車票由3,280日圓起，登山列車則為420日圓。

箱根景點推介

箱根景點推介【1】大涌谷——3,000年火山遺跡奇觀

說到箱根最著名的景點，便非大涌谷莫屬。大涌谷是大約3,000年前火山爆發的遺跡口，在江戶時代更被稱為「地獄谷」，火山口至今仍然活躍。該地寸草不生，時刻冒起大量白煙，處處彌漫著硫磺味，形成充滿壓迫感的自然奇觀。在這裡還可品嘗到當地的特產「大涌谷黑蛋」和「大涌谷咖哩」。

👉🏻 ⛩️蘆之湖+山中湖+大涌谷一日遊⛴️

交通方法：從桃源台港或早雲山搭乘箱根纜車於「大涌谷」站下車



箱根景點推介【2】箱根駒之岳空中纜車——眺望到富士山、湘南灣等美景

箱根駒之岳空中纜車全長1,783公尺，纜車連結蘆之湖畔的箱根園站與箱根駒之岳山頂站，在高約1,327公尺的箱根駒之岳的山頂上有一個觀景廣場，觀景台可眺望到富士山、湘南灣、相模灣、伊豆半島和駿河灣，還可俯瞰到壯麗的蘆之湖。

👉🏻 箱根駒岳纜車往返票最新優惠🚠

👉🏻 ⛩️蘆之湖+箱根海賊船+空中纜車+大涌谷一日遊✨

交通方法：在「箱根園」站下車後步行即可抵達。



箱根景點推介【3】蘆之湖——坐海盜船觀望富士山

蘆之湖是由大約3,000年前的火山活動，導致河川堵塞而形成的湖泊。湖畔設有形形色色的手信商店和休閒設施，而其中連接「桃源台港」、「箱根町港」以及「元箱根港」三地的箱根海賊觀光船更是熱門的旅遊項目。海賊船船程約25-40分鐘，沿途可欣賞秀麗的風景，天氣好時更可看到富士山。

👉🏻 ⛩️蘆之湖+山中湖+大涌谷一日遊⛴️

交通方法：從大涌谷搭乘箱根纜車於「桃源台港」站下車；或乘坐登山巴士於「元箱根港」站或「箱根町港」站下車。



箱根景點推介【4】箱根湯本商店街——約70多間商店林立

箱根湯本商店街是箱根最大的溫泉街，位置就在箱根湯本站。街道長約200公尺，約有70多間商店，集結餐廳、咖啡廳、紀念品店、溫泉旅館等多間店舖，絕對值得一逛！在這裡更可以買到最經典的手信溫泉饅頭。

交通方法：「箱根湯本」站下車直達。



箱根景點推介【5】恩賜箱根公園——皇室的御用附屬庭園

恩賜箱根公園被稱呼為「塔塔島」的小半島，屬於明治時代以來予皇室用作避暑和招待貴賓的「舊箱根離宮」附屬庭園，不過離宮的建物已遭地震破壞而不復存在，庭園現時予一般民眾參觀。而現時原址亦有仿照「舊箱根離宮」建造的「湖畔展望館」，可一睹昔日離宮的風貌，同樣值得參觀。

交通方法：搭乘巴士於「恩賜公園前」站下車



箱根景點推介【6】箱根園水族館——日本少數位於高山湖泊的水族館

箱根園水族館位於蘆之湖畔，館內展示各式各樣的淡水魚與湖泊生物，以及企鵝、海獺等海洋動物，同時也是日本少數位於高山湖泊的水族館。館內設有360度水中隧道、互動池等設施，適合一家大細前往。

👉🏻 箱根園水族館門票優惠

交通方法：從箱根湯本站搭乘箱根登山巴士至「箱根園」下車。



箱根景點推介【7】箱根美術館——植有130種苔蘚和200株楓葉的著名賞楓勝地

箱根美術館除了有多種展現日本美學的藝術品外，其中一大亮點，是苔庭如詩如畫般的庭園景色。園內種植了130種苔蘚和200株楓葉，當紅葉季來臨時，山林道上的楓葉紅綠交織，場面美不勝收，也是著名的賞楓勝地。此外，庭園還有可體驗傳統抹茶文化的茶室「真和亭」，可一邊品茶，一邊欣賞庭園景色。

交通方法：從「強羅」站下車，步行約13分鐘／搭乘箱根登山鐵道於「公園上」站下車直達。



箱根景點推介【8】箱根關所——江戶時代設立的交通要塞 歷史愛好者必去

箱根關所位於箱根町的舊東海道上，是在江戶時代設立的交通要塞。而現今的箱根關所是根據歷史資料重建又成，甫進關所更有瞬間穿越到江戶的感覺。旅客還可在關所內的展示館了解當時的歷史和文化背景，是歷史文化愛好者必去的景點之一。

交通方法：從「箱根湯本」站搭乘箱根登山巴士至「箱根関所跡」下車直達。



箱根景點推介【9】箱根神社——日本武將參拜地 著名地標「平和鳥居」

如果對日本神社有興趣，不妨到箱根神社參觀。神社建於757年，曾是日本眾多武將的參拜地，不少到訪箱根的旅客也會特意前來祈求旅途平安。而位於神社附近、設置在蘆之湖水上的「平和鳥居」亦是神社的地標，吸引不少旅客打卡。

交通方法：交通方式：搭乘巴士於「元箱根」下車步行約10分鐘／搭乘海盜船於「元箱根港」下車步行10分鐘。



箱根景點推介【10】御殿場 Premium Outlets——日本最大的奧特萊斯購物中心

除了歷史建築、水族館等景點外，如果想在箱根購物，也可前往日本最大的奧特萊斯購物中心御殿場 Premium Outlets。從「箱根湯本站」出發，約1小時便可到達，相當方便。購物中心擁有超過200間店舖，還可眺望到富士山，可滿足購物需要的同時，也能觀賞到優美景色的地方。

交通方法：從「箱根湯本站」搭乘開往桃源台的箱根登山巴士，在「仙石」巴士站下車後，換乘開往「Busta新宿總站」的小田急高速巴士，在「御殿場站」下車。



來到箱根當然要入住溫泉酒店！以下3間溫泉酒店推介給大家，當中不但配備私人風呂，而且提供一泊二食及免費專車接送，CP值超高！

箱根酒店推介

箱根溫泉酒店推介【1】拉弗雷箱根強羅湯之棲酒店（Laforet Hakone Gora Yunosumika）

拉弗雷箱根強羅湯之棲酒店（Laforet Hakone Gora Yunosumika）位於箱根強羅，步行可達箱根邁森園博物館、箱根美術館、箱根強羅公園及車站。酒店共有66間客房，房間可容納3至6人入住，空間十分寬敞，！酒店另設桑拿、公共浴池、溫泉、高爾夫球場、餐廳等設施，並提供行山及釣魚體驗，以及免費車站接送服務。

拉弗雷箱根強羅湯之棲酒店（Laforet Hakone Gora Yunosumika）

房價：人均HK$737起（主樓和洋式房）

地址：神奈川縣足柄下郡箱根町強羅1320

交通：公園上站步行6分鐘

拉弗雷箱根強羅湯之棲酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

箱根溫泉酒店推介【2】仙石原平松度假酒店（The Hiramatsu Hotels & Resorts Sengokuhara Hakone）

仙石原平松度假酒店（The Hiramatsu Hotels & Resorts Sengokuhara Hakone）於2019年開業，榮獲Trip Best 2024 Asia 100 溫泉酒店其中之一！酒店只有11間客房，房間私隱度高，配備私人風呂及露台，部分房間亦設半開放式浴室及半露天溫泉。酒店亦提供健身室、溫泉、高爾夫球場、餐廳、免費停車場等設施。

仙石原平松度假酒店（The Hiramatsu Hotels & Resorts Sengokuhara Hakone）

房價：人均HK$2,595起（一樓禁煙一室公寓 ；包早餐及晚餐）

地址：神奈川縣足柄下郡箱根町1245-337

交通：姥子站車程6分鐘

仙石原平松度假酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

箱根溫泉酒店推介【3】Rakuten STAY TERRACE 箱根小湧谷（Rakuten STAY TERRACE Hakone Kowakudani）

Rakuten STAY TERRACE 箱根小湧谷（Rakuten STAY TERRACE Hakone Kowakudani）於2024年開幕，鄰近箱根小湧園泳池溫泉樂園、雕刻森林美術館、岡田美術館等。酒店僅提供22間公寓式客房，房間空間寬敞，設有廚房、客廳、飯廳、戶外平台及私人溫泉，最大的房型可容納6人入住。酒店附設免費停車場、桑拿、溫泉及足浴。

ACE 箱根小湧谷（Rakuten STAY TERRACE Hakone Kowakudani）

房價：人均HK$503起（2張雙人床｜私人溫泉）

地址：神奈川縣足柄下郡箱根町小湧谷483-2

交通：小湧谷站步行6分鐘

Rakuten STAY TERRACE 箱根小湧谷預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略