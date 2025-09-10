廣州消費券｜9.12起派2000萬　港人可領！最多減200元+附領取方法

廣東計劃消費券｜消費券廣東計劃｜廣州即將發放總值2,000萬人民幣的消費券，而這次的優惠不再限於內地居民，香港居民同樣受惠！這批消費券將於9月12日起派發，涵蓋旅遊、餐飲、零售等多個領域，最高可享減免200元人民幣的優惠。想知道如何領取、使用，以及更多消費券的詳情？即看下文啦！



廣州消費券｜9.12起派2,000萬！港人可領！

廣東省文化和旅遊廳表示，由9月12日起，將啟動「金秋文旅消費季」，並安排2,000萬元專項資金，向本地居民、全國來粵遊客及入境遊客發放文旅消費券，港人也能受惠！圖為廣州北京路步行街。（Getty/當代中國授權）

於8月26日，廣東省文化和旅遊廳表示，由9月12日起，將啟動「金秋文旅消費季」，並安排2,000萬元專項資金，向本地居民、全國來粵遊客及入境遊客發放文旅消費券，港人也能受惠！

廣州消費券｜2大領取方法

消費券領取方法【1】線下（旅博會）消費領取

公眾可在旅博會，透過「雲閃付」應用程式，並且使用「62」開頭的銀聯卡，在參展商家現場刷卡消費指定文旅產品，即享滿減優惠，包括買滿999元人民幣減200元人民幣、買滿499元人民幣減100元人民幣、買滿199元人民幣減40元人民幣、買滿99元人民幣減20元人民幣、買滿49元人民幣減10元人民幣。消費券數量有限，先到先得，領完即止！

公眾可在旅博會現場刷卡消費，在參展商家購買指定文旅產品，即享滿減優惠！（小紅書@TTK趣步票務）

消費券領取方法【2】線上消費領取

公眾可透過「廣東文旅」微信公眾號，領取消費券，預訂本次活動的產品或服務，將直接抵扣消費券的優惠金額。此外，亦可透過攜程旅行（聯動去哪兒旅行、Trip.com）、美團（聯動貓眼）、飛豬旅行（聯動Lazada Travel、AE、大麥網、淘票票）等平台，購買廣東省內的度假線路、景區門票、文藝演出票、酒店住宿等產品及服務，可享8折或滿減優惠，單筆消費最高可減200元人民幣。

廣州消費券｜消費券適用範圍

廣東金秋文旅消費券及現場刷卡，只適用於廣東省內遊、國内遊、入境遊度假線路、省內景區門票、文藝演出票、酒店住宿、入境旅遊、低空旅遊、游艇旅遊、賽事旅遊、鄉村旅遊、研學旅遊、銀髮旅遊、文物主題遊等產品和服務，以及文創產品、旅遊商品、文旅裝備等，活動名額有限，先到先得，領完即止！

金秋文旅消費季（旅博會）

地址：廣州廣交會展館A區（海珠區閱江中路380號）

交通：廣州地鐵3／8號線「新港東站」A出口，直達展館A區



