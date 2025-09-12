旅行忘記帶Sim卡針？一個位免費借　網民：香港機場全世界最方便

香港機場設施｜香港國際機場｜每次抵達機場後，第一件事一定是換當地的SIM卡！然而，很多人都會遇到一個小麻煩，就是SIM卡包裝上不含SIM卡針或忘記帶SIM卡針！看似微不足道的工具，卻總讓人陷入手足無措的困境。最近，有網友發現香港機場的一個貼心服務，在網上引起熱議，不少網民大讚這項細節做得相當到位，大大提升了旅客的便利！



香港機場｜免費借用Sim卡針

近日，在小紅書上有網友以「香港機場係全世界最方便的機場」為題，分享了自己買的電話卡包裝內不含Sim卡針，令他非常憂愁。但他指其實地勤櫃檯是提供外借Sim卡針這一服務，只要主動問，他們就會提供此服務！

雖然網民未有指明哪個櫃檯可借到Sim卡針，不過記者以乘客身分致電香港機場的顧客熱線查詢，對方回覆指，旅客可向禁區及非禁區的顧客服務檯免費借出Sim卡針。

香港機場｜網民：香港機場細節做的很好！

當網民發現這服務後，都紛紛留言「我之前也問過服務台，然後他們拿出一個專門放這個針的盒子給我選」、「超愛香港機場，細節做的很好！」

香港機場｜6物替代Sim卡針

如果大家覺得特地走到地勤櫃檯，距離較遠或覺得麻煩。其實大家只要有以下任何6樣物件，亦可以隨時代替Sim卡針！

1.牙籤

2.萬字夾

3.幼筆頭

4.耳環針

5.釘書釘

6.縫紉針



（全文完）