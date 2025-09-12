空姐為什麼要把手放腿下？以為是禮貌就錯了　內行人爆是為了保命

飛機升降｜飛機冷知識｜空姐工作流程｜飛機起降查詢｜飛機冷知識｜空姐工作流程｜大家在搭乘飛機時，有沒有注意到，每當飛機起降時，空服員總是會坐下，並將雙手放在大腿下方，做出一個看似奇怪的姿勢呢？這不是什麼隨意的舉動，而是經過嚴格訓練的保命關鍵！為什麼這個小小的動作，能在緊急狀況下發揮巨大作用？即看下文啦！



在飛機起降這關鍵時刻，空服員會坐在座位上，做岀「支撐姿勢」避免因發生撞擊時帶來身體損傷。（《衝上雲霄》劇照）

在飛機升降這個關鍵時刻，乘客可能會觀察到一個細節，就是空服員會坐在座位上，並將雙手緊緊地放在大腿下。這個看似簡單的動作，不少人以為是一種禮貌，但其實是航空安全中一項至關重要的程序，被稱為「支撐位置」。

據《紐約郵報》報道，來自菲律賓廉航「宿霧太平洋航空」的空姐Henny Lim，在TikTok分享透露，在飛機起降時，空服員需要坐在座位上坐直身體，並以拇指摺疊、掌心向上的方式將雙手放在屁股與大腿的下方，至於雙腳則平放在地板上。

她稱，這樣做目的是保持身體僵硬、限制身體的活動，可以防止發生撞擊時帶來身體損傷的機會，例如是緊急煞車或跑道偏離的情況。

飛機升降｜防止亂流時出意外

外媒《太陽報》亦引述，曾擔任6年的機組人員兼網紅CourtAcree的說法，「支撐姿勢」有助於機組人員為發生亂流時或緊急情況做好準備，避免在飛行的關鍵時刻出現不必要的移動，並能專注於確保每位乘客的安全。

不過他也指，並非所有航空公司都要求機組人員做到「支撐姿勢」，實際上仍取決於航空公司的所在地、飛機型號以及座椅類型。

曾擔任6年的機組人員兼網紅CourtAcree的說法，「支撐姿勢」有助於機組人員為發生亂流時或緊急情況做好準備！（FB@Hong Kong International Airport 香港國際機場）

