eSIM攻略｜iPhone 17改用eSIM　4步輕鬆設定　日韓台eSIM推介$4起

旅遊eSIM全攻略！Apple新一代iPhone 17系列正式登場，當中iPhone 17及iPhone 17 PRO將支援nano SIM及eSIM，iPhone 17 Air則僅支援e-SIM！以往去旅行要在飛機上手忙腳亂地換海外SIM卡，又要擔心跌SIM卡的日子終於要結束了！《香港01》「好食玩飛」整合eSIM設定步驟及旅遊eSIM推薦，即看內文！



eSIM攻略｜全新iPhone 17系列支援eSIM 4步輕鬆設定！

Apple推出新一代iPhone 17系列，包括iPhone 17、iPhone 17 PRO及iPhone 17 Air，當中iPhone 17及iPhone 17 PRO將支援nano SIM及eSIM；iPhone 17 Air僅支援eSIM，意味著將會有不少人「轉會」使用eSIM！

全新iPhone 17系列支援eSIM，其中iPhone 17 Air僅支援eSIM，其餘系列則支援實體nano SIM及eSIM（圖片來源：Apple）

如果想將本地電話號碼轉用eSIM，可以查閱電訊商有關申請eSIM的相關安排，電訊商會透過「eSIM Carrier Activation（網絡供應商啟用 eSIM）」以數碼方式傳送eSIM，然後可按以下步驟進行設定：

步驟【1】點擊「已準備好安裝流動網絡計劃」通知

步驟【2】點擊「設定」＞「已準備好安裝網絡供應商的流動網絡計劃」＞「繼續」

步驟【3】使用iPhone撥打電話，檢查流動網絡連接

步驟【4】如取代實體SIM卡，須移除實體SIM卡，然後重新啟動iPhone



eSIM攻略｜日韓台泰旅遊eSIM $4起 最快5分鐘開通

除了本地可以使用eSIM外，到海外旅遊如果需要當地流動數據，亦可以於旅遊平台上選購eSIM，無需再更換及保存實體咭，出發前或抵達後即可輕鬆切換至當地的數據計劃，更可以隨時隨地加購數據用量，非常方便！

去旅行使用eSIM可以避免在更換及保存實體卡，十分方便。

大家經常到訪的日韓台泰亦支援eSIM，不但可以覆蓋全國各個城市，SIM卡有效期更多達30日，並可以選擇「每日數據流量」及「總數據流量」套餐，由500MB到無上限都有！最平更只需$4／日！

eSIM攻略｜日本eSIM平實體卡一半

以日本為例，如果選擇eSIM，選擇5日每天500MB 4G數據只需$18，而實體SIM卡則要$32；南韓的3日每天1GB 4G數據eSIM只需$23，而實體SIM卡則要$25。

此外，開通旅遊eSIM亦十分簡單，只需透過指定應用程式或掃描QR code，即可在5分鐘內啟用eSIM。在確認已啟用eSIM後，只需要在抵達目的地時開啟漫遊便可以連接當地數據，十分方便！

