飛機廁所有神秘機關　旅遊達人教如何打開　網民:天啊!我從來不知

飛機冷知識｜飛機介紹｜每次在飛機降落前，去洗手間時都會發現，垃圾桶爆滿的狀況，面對這情況該怎麼辦呢？國外有乘客發現機上廁所有1個小機關，按下去之後，不需用手就能打開垃圾桶蓋，乾淨又衛生！有空服員表示驚訝，她從業超過26年來第一次發現這個機關的存在！即看下文啦！



搭飛機｜空姐都不知的神秘機關！

近日，一名外國網友在Instagram分享影片，教網民在飛機上如何不用手就能打開垃圾桶蓋，吸引高達15.5萬的瀏覽次數。（AI生成圖）

飛機上廁所使用頻率高，相信大部分乘客如廁後，丟紙巾到垃圾桶時，都會盡量避免讓手接觸到垃圾桶蓋，以免沾上髒污或細菌。近日，一名外國網友Joe McNamara，在Instagram分享影片，教網民在飛機上如何不用手就能打開垃圾桶蓋，吸引高達15.5萬的瀏覽次數。

影片顯示，飛機上廁所的洗手盤下方，有一個橘色小踏板，只要用腳踩下，垃圾桶蓋就會自動打開。網友興奮表示「以後都不用觸摸骯髒的垃圾桶了，各位知道這個機關的存在嗎？」

搭飛機｜網民：這是我在網上看到最有幫助的東西

帖文一岀，網民紛紛留言驚呼「天啊！我從來不知道，謝謝你」、「這是我今天在網上看到的最有幫助的東西」。甚至有一名空服員表示「我擔任機組人員超過26年，以前從未發現這個機關」。此外，有網友指出，這個機關並非所有機型都有。

