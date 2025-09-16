搭飛機｜空姐警示1座位增患癌風險　專家教7大預防方法＋選位貼士

搭飛機注意事項｜飛機選位機翼｜近日，有空姐揭露飛機上的「奪命」座位，尤其是長途機，暗藏健康危機！若選錯位置，隨時增加患癌風險！究竟哪一個座位最危險？除了選位，作為乘客還有什麼方法能自保？《香港01》好食玩飛記者整理了4大預防方法以及選位貼士！即看下文啦！



搭飛機｜空姐警示！千萬別揀這座位！隨時患癌

加拿大空姐Aislinn Swain於社交平台發布影片指，在飛機上揀窗口位其實潛藏健康危機！（AI生成圖）

綜合外媒《The Economic Times》，及加拿大空服員Aislinn Swain於社交平台發布影片指出，在飛機上揀窗口位其實潛藏健康危機！指坐在窗口位僅60分鐘，所承受的紫外線輻射量，竟等同於日光浴床20分鐘的量，隨即引發廣泛討論！

根據美國皮膚癌基金會（The Skin Cancer Foundation）所指，飛機在巡航高度時，紫外線的輻射水準確實是高於地面的，而一般飛機窗戶雖然能夠過濾導致曬傷的UVB射線，但難以阻擋能深入皮膚、導致皮膚過早老化與皮膚癌的UVA射線。此外，根據香港天文台所指，每登高300米，紫外線會增加約4%！

台灣皮膚科醫生趙昭明曾提及，有不少機長前來就診，因長期暴露在高空強烈的紫外線輻射下，臉上容易長斑點、曬斑和老人斑。尤其是機長的窗戶更寬，照射後斑點特別多，甚至有40多歲的機長額頭發黑！所以大家別再以為窗口位是個好東西了！如果大家要堅持揀窗口位，就要做足以下7大預防措施！

如果大家要堅持揀窗口位，就要做足以下7大預防措施！（《飛常日誌》劇照）

搭飛機｜專家教7大預防方法

根據香港防癌會及衛生署，有7大方法可以避免增加患皮膚癌的風險！

1.塗上足夠份量的SPF15或以上、PA++／+++ 的防曬乳液

2.塗面約需一茶匙，塗全身約需30毫升

3.防曬乳液應在曬太陽前30分鐘塗抹

4.若需長時間停留在戶外或太陽直曬的情況，應每2小時再塗上防曬液

5.就算塗上防曬乳液，都不代表你可以長時間停留在猛烈陽光下，應到有遮蔭的地方

6.戴上可遮掩後頸的闊邊帽

7.穿着長袖的寬鬆衣物



搭飛機千萬不要坐頭排！隨時被疲勞轟炸！（香港國際機場官方圖片）

搭飛機｜選位貼士 千萬不要坐頭排 隨時被疲勞轟炸

