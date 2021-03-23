撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-03-23 16:13

酒店Staycation優惠陸續有來！《香港01》旅遊頻道記者精選了11間最新酒店食住套票優惠，包括The St. Regis、半島酒店、君悅酒店、四季酒店、The Murray、JW萬豪、萬麗海景酒店、尖沙咀凱悅酒店、The Hari、維港凱悅尚萃酒店及沙田凱悅酒店，最平人均$300就住到！ （下列優惠價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

【1】The St. Regis —— 震撼推半價現金劵

瑞吉酒店推出半價住宿現金禮券，例如買$2000現金券就可當$4000消費額用，訂房都適用，如果有剩餘的消費額，更可用於The Drawing Room，享用指定午市和晚市A la carte菜單，亦可用於房間內品嚐下午茶、迷你酒吧、客房餐飲服務等。

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The St. Regis 地址：灣仔港灣徑1號 電話：2138 6888

【2】半島酒店—— 包三餐歎海景晚餐任飲酒

酒店推出全新食住套票，住一晚包歐陸餐廳Felix地中海風格晚餐，期間可享90分鐘無限續杯指定酒精及非酒精類飲品，餐廳為落地大玻璃設計，可邊食邊欣賞維港夜景。翌日亦可於大堂茶座享用二人早餐，還可獲贈外賣經典下午茶。

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半島酒店 地址：尖沙咀梳士巴利道22號 電話：2920 2888

【3】君悅酒店 —— 第二晚半價

Grand Hyatt是網民最喜愛酒店之一，網民大讚酒店給人溫暖的感覺，餐廳的氣氛浪漫，食物亦出色。酒店最近推出超抵禮遇，連續入住兩晚，即享第二晚半價優惠，另送一位免費自助早餐。

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君悅酒店 地址：灣仔港灣道1號 電話：2588 1234

【4】四季酒店 —— 4折歎行政酒廊禮遇

酒店推出4折優惠，入住一晚可免費使用行政酒廊，歎雙人自助早餐、喜愛午餐、黃昏晚餐小食，星期五或六更分別提供葡萄酒與芝士品嘗體驗或烈酒品味體驗。如果想於The Lounge或龍景軒歎晚餐，或者享用客房送餐服務，可享8折優惠。

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四季酒店 地址：中環金融街8號 電話：3196 8888

【5】美利酒店 —— 包三餐、送葡萄酒

The Murray推出超抵住宿優惠，入住一晚包雙人半自助早餐、決明子下午茶及三道菜晚餐，另外亦送葡萄酒一支，及於Popinjays享用每人一杯特色雞尾酒，入住指定房型更可於指定日子免費升級至下一級別。

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美利酒店 地址： 中環紅棉路22號 電話： 3141 8888

【6】JW萬豪酒店 —— 戶外主題親子Staycation

JW Marriott推出戶外主題親子Staycation優惠，入住豪華客房包2位成人及1位小童的自助早餐，另送野餐籃一個，包括迷你Moet & Chandon香檳一瓶、精選紅酒半支裝一瓶、橙汁三瓶、凱撒沙律、公司三文治、熱狗卷、雜莓杯、鬆餅、薯片、兒童玩具及野餐墊。

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JW萬豪酒店 地址：金鐘金鐘道88號 電話：2810 8366

【7】萬麗海景酒店 —— 兒童電動車體驗、$1200餐飲消費回贈

酒店推出全新親子食住套票優惠，入住園景客房或海景客房，包2位成人及1位小童萬麗咖啡室自助早餐，同時送$1200餐飲消費回贈，適用於中菜廳滿福樓、自助餐萬麗咖啡室等，更可免費使用兒童遊樂場。星期六、日及公眾假期更有兒童電動車體驗，讓小朋友在跑道上駕駛迷你林寶堅尼、布加迪或平治電動車！

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萬麗海景酒店 地址：灣仔港灣道1號 電話：2802 8888

【8】尖沙咀凱悅酒店 —— 第二晚半價

酒店位於K11商場的3至24樓，距離地鐵站只有1分鐘步程，交通超級方便。酒店最近推出超抵禮遇，連續入住兩晚，即享第二晚半價優惠，另送一位免費自助早餐。

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尖沙咀凱悅酒店 地址：尖沙咀河內道18號 電話：2311 1234

【9】The Hari —— 歎意大利四道菜晚餐

酒店推出多項住宿套票優惠，其中的「PENNE FOR YOUR THOUGHTS」餐飲住宿套票，入住一晚可享用意大利餐廳Lucciola的四道菜晚餐，品嚐普利亞布拉達芝士配達特里尼蕃茄、煎智利海鱸魚配黑青口及正宗蜆濃湯，及招牌意大利芝士蛋糕等。

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The Hari 地址：灣仔駱克道330號 電話：2129 0388

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【10】維港凱悅尚萃酒店 —— 第二晚半價

Hyatt Centric 酒店鄰近北角碼頭及港鐵站，所有房間都坐擁無敵海景，浴室則以大理石打造，浴缸前面就是維港，可以一邊浸浴一邊欣賞大片海景！酒店最近推出超抵禮遇，連續入住兩晚，即享第二晚半價優惠，另送一位免費自助早餐。

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維港凱悅尚萃酒店 地址： 北角北角邨里1號 電話： 3762 1234

【11】沙田凱悅酒店 —— 第二晚半價

酒店鄰近中文大學，設有多種房型，當中最受歡迎的當然是海景房，網民大讚房間空間很大，景觀開揚。酒店最近推出超抵禮遇，連續入住兩晚，即享第二晚半價優惠，另送一位免費自助早餐。

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沙田凱悅酒店 地址： 馬料水澤祥街18號 電話： 3723 1234

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