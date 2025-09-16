旅遊達人發警世文　注意1情況不能登機　護照有半年有效期都無用

香港護照蓋章｜泰國入境流程｜相信不少熱愛旅遊的香港人，都試過在機場「碰釘」！近日，旅遊達人「快樂雲」分享，護照明明還在有效期內，卻險被拒入境目的地！這個令人困惑又掃興的經歷，究竟為何會發生？《香港01》好食玩飛記者為大家拆解，詳細講解各國針對護照有效期的入境規定，讓你了解如何在出發前做好準備，避開這些隱藏的陷阱，即看下文啦！



台灣旅遊達人「快樂雲」分享，差點被拒絕上機，因為護照的蓋章頁數即將爆滿，若剛好少一頁就無法登機！（《飛常日誌》劇照）

台灣旅遊達人「快樂雲」早前分享，他岀境台灣、入境泰國時，差點被拒絕上機，因為護照的蓋章頁數即將爆滿，若剛好少一頁就無法登機！地勤跟他說，有些國家規定必須剩幾頁護照才能入境。而如果大家去泰國的話，護照最少要有2張雙面的空白頁。

快樂雲表示，他之後也到外交部領事事務局，辦理護照加頁，可以免費加頁1次，1次補6張，大約等30分鐘就能辦好。

入境禁忌｜網民：這真的驚嚇到

帖文一岀，網民都紛紛留言表示震驚「這真的會驚嚇到」。同時，亦有網民詢問旅遊達人「請問加頁後有碰到哪些國家移民署的刁難或詢問嗎？」他回覆「目前走過日本、馬來西亞都很順利喔」。

香港入境韓國最新規定2025｜護照保留2張空白頁方可入境！

根據韓國旅遊簽證規定，到訪者的護照必須持有效6個月以上的有效期，且最少要有2張空白頁，跟泰國的一樣。至於日本或其他地方，則沒有規定護照必須保留幾頁空白頁，但大多數國家建議保留2張空白頁，以供蓋出入境章和貼簽證使用。

根據韓國旅遊簽證規定，到訪者的護照必須持有效6個月以上的有效期，且最少要有2張空白頁！（《飛常日誌》劇照）

香港入境規定｜建議岀發前檢查護照！9.8香港特區護照新制！

避免發生這個會使人掃興的情況，建議大家在岀發前應檢查清楚護照有否剩下2張雙面空白頁，以及是有效期之內！

香港特區護照已不再提供「加頁」服務，市民若需要更多頁數，須以「換領新護照」取代，並於香港政府一站通申請，而費用於2025年9月8日起已調整，32頁護照的費用為$430；48頁護照的費用則為$520。詳情請收看下文！

