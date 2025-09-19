內地男帶榴槤被禁上飛機　30分鐘狂呑11斤　附4大航空公司規定

帶榴槤搭飛機｜搭飛機其實也有很多限制，除了禁止攜帶打火機、過量的液體上機之外，其實味道濃郁的食品也不能帶上飛機！近日，有內地旅客一家五口在泰國旅遊期間，買了一堆榴槤，準備上機才知道榴槤不能帶上飛機！為避免浪費，全家在機場門口狂呑11斤榴槤，吃到懷疑人生的樣子！《香港01》好食玩飛記得整理了4間航空公司的受管制及禁止物品，即看下文啦！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

飛機違禁品｜禁帶榴槤 被迫30分鐘狂呑

據內媒報道，內地旅客李氏一家五口到泰國清邁遊玩，愛吃榴槤的他們在旅遊期間大批入手！順便買回國跟親友分享，但是在最後一天到達機場準備回國時，才發現榴槤不能帶上飛機，全家為了不浪費，竟在機場門口，在30分鐘內把11斤、拳頭大的榴槤吃光！吃到懷疑人生！甚至其中一人稱，這輩子也不想再聽到榴槤二字！

大陸李氏一家五口到泰國大批入手榴槤，到達機場準備回國時，才發現榴槤不能帶上飛機，為了不浪費，竟在機場門口，在30分鐘內把11斤、拳頭大的榴槤吃光！（影片截圖）

即使登機後，他們開口說話仍散發這濃烈氣味！其他乘客都在質疑有人偷帶榴槤上機，全家人只能尷尬地低下頭！

飛機遺禁品｜網民：原來榴槤不能登機，知道了

這起事件在網路上發酵，不少網民都在影片，紛紛留言表示：「11斤，厲害！」、「請勿模仿，避免健康風險」、「原來榴槤不能登機，知道了」、「這味有點重！」、「雖然好吃，但是量大有點恐怖」、「榴槤！我無法接受！」、「完全沒有浪費，好樣的」。

榴槤究竟能否帶上機？《香港01》好食玩飛記者為大家整理了，香港哪4間航空公司規定，即看以下詳情啦！

飛機不能帶榴槤｜【1】國泰航空

在國泰航空「禁止水果物品」的指引中，榴槤氣味濃烈，不論怎樣包裝，均不得放進寄艙行李！（國泰航空網頁圖片）

在國泰航空「禁止水果物品」的指引中，指只要符合手提行李限制，大部分水果物品均可帶進客艙，惟禁止攜帶榴槤及波羅蜜（大樹菠蘿）進入客機所有客艙。榴槤氣味濃烈，因此不論怎樣包裝，均不得放進寄艙行李！

飛機不能帶榴槤｜【2】香港航空

在香港航空的「行李須知」指引中， 附合手提行李限制規定之水果可以帶進客艙或作為託運行李。惟榴蓮及菠蘿蜜 ( 大樹菠蘿 ) 禁止帶進客艙，亦不允許作為託運行李。（官方圖片）

在香港航空的「行李須知」指引中， 附合手提行李限制規定之水果可以帶進客艙或作為託運行李。惟榴蓮及菠蘿蜜 ( 大樹菠蘿 ) 禁止帶進客艙，亦不允許作為託運行李。

飛機不能帶榴槤｜【3】香港快運航空

香港快運航空並未明文，但一般而言，氣味較強烈的生果，如榴蓮及菠蘿蜜 ( 大樹菠蘿 ) ，都禁止帶進客艙，以免影響其他乘客。（官方圖片）

香港快運航空並未明文，禁止攜帶某一水果上機，但一般而言，大多數符合手提行李尺寸和重量限制的水果，只要包裝妥當且無強烈氣味，通常都可以攜帶。而氣味較強烈的生果，如榴蓮及菠蘿蜜 ( 大樹菠蘿 ) ，都禁止帶進客艙，以免影響其他乘客。

飛機不能帶榴槤｜【4】大灣區航空

大灣區航空並未明文，但一般而言，氣味較強烈的生果，如榴蓮及菠蘿蜜 ( 大樹菠蘿 ) ，都禁止帶進客艙，以免影響其他乘客。（官方圖片）

大灣區航空並未明文，禁止攜帶某一水果上機，但一般而言，大多數符合手提行李尺寸和重量限制的水果，只要包裝妥當且無強烈氣味，通常都可以攜帶。而氣味較強烈的生果，如榴蓮及菠蘿蜜 ( 大樹菠蘿 ) ，都禁止帶進客艙，以免影響其他乘客。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略