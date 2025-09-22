颱風樺加沙｜機票免手續費改日期？4航空公司安排+取消航班一文看

颱風樺加沙｜打風消息｜超強颱風樺加沙預料會在今日（22日）橫過呂宋海峽並進入南海北部，一號風球現正生效！隨著樺加沙逐漸靠近，天文台料明日（23日）風勢將逐漸增強，稍後天氣更會急速轉壞，天文台表示今晚9時40分改發三號強風信號，明午1時至4時改發8號風球！另有消息指，香港機場正考慮由明日下午6時起，停飛所有客運航班36小時，預計今日正式公布！旅行遇上打風點算？《香港01》好食玩飛記者為大家整理了4大航空公司的航班安排，即看下文啦！



風球樺加沙｜【1】國泰航空

由於颱風樺加沙正逼近香港，國泰航空指由即時起豁免乘客重新訂位、更改航點、退票之手續費用。根據國泰網頁，獲豁免手續費用是往返香港的航班、出票日期是本月19日或之前，及原定旅遊日期在本月23至25日。更改機票截止期為9月25日或之前，而更新後的旅遊日須為12月15日或之前，並須受航班座位供應情況而定。

國泰航空由即時起豁免乘客重新訂位、更改航點、退票之手續費用。（官方圖片）

風球樺加沙｜【2】香港航空

香港航空現已豁免9月23至25日航班之重新訂位或更改航點的手續費用，此措施僅適用於所有已獲取香港航空確認機位之機票。乘客可透過網站「特別票務安排」提交申請，更改機票截止期為9月25日或之前，而更新後的旅遊日須為11月30日或之前。至於經由旅行社訂票或旅行團乘客，需聯繫相關旅行社查詢票務事宜。

香港航空現已豁免9月23至25日航班之重新訂位或更改航點的手續費用。（官方圖片）

已取消航班：

9月23日

10:20 香港航空HX 640 福岡

11:00 香港航空HX 107 海口

11:15 香港航空HX 658 沖繩

18:50香港航空HX 282 台北

19:05香港航空HX 232 上海／浦東

20:20香港航空HX 304 北京／首都

20:30香港航空HX 218 南京

21:20香港航空HX 234 上海／浦東

21:25香港航空HX 017 悉尼

22:05 香港航空HX 080 溫哥華

22:55 香港航空HX 759 曼谷



9月24日

00:05 香港航空HX 707 登巴薩

01:25 香港航空HX 606 東京／成田

07:55 香港航空HX 112 杭州

08:20 香港航空HX 604 東京／成田

08:30 香港航空HX 690 札幌

08:55 香港航空HX 628 首爾／仁川

09:00 香港航空HX 614 大阪／關西

09:10 香港航空HX 608 東京／成田

09:15 香港航空HX 252 台北

10:20 香港航空HX 640 福岡

10:55 香港航空HX 161 三亞

11:00 香港航空HX 107 海口

11:15 香港航空HX 658 沖繩

12:25 香港航空HX 248 上海／虹橋

13:05 香港航空HX 246 上海／浦東

14:20 香港航空HX 630 東京／成田

14:25 香港航空HX 612 大阪／關西

14:30 香港航空HX 548 峴港

14:40 香港航空HX 216 南京

15:25 香港航空HX 238 上海／虹橋

16:50 香港航空HX 765 曼谷

17:20 香港航空HX 452 成都／天府

17:25 香港航空HX 284 台北

19:05 香港航空HX 412 麗江

20:55 香港航空HX 496 重慶

22:55 香港航空HX 759 曼谷



風球樺加沙｜【3】香港快運航空

香港快運作出特別機票安排以應對颱風帶來的潛在影響。（官方圖片）

受颱風樺加沙影響，香港快運作出特別機票安排以應對颱風帶來的潛在影響。香港快運航空表示，於2025年9月20日或之前購票，而原定旅遊日期為本月23至25日之乘客，將會豁免改期或更改目的地（更改後的目的地只限於原航班或航線的相同地區）的相關手續費。新航班及目的地的座位供應視乎航班情況而定，乘客需要於航班原定出發日或之前完成有關手續。

風球樺加沙｜【4】大灣區航空

大灣區航空公布，為原定於9月23日至25日出發的乘客作出特別的票務安排。（官方圖片）

大灣區航空公布，為原定於9月23日至25日出發的乘客作出特別的票務安排。乘客可於原定出發日期7天內更改機票，新出發日期須為原定出發日期10天內，至於原定於9月24日出發的乘客，亦可於原定出發日期14天內安排退票，所有相關費用將獲豁免。如欲更改機票或辦理退款，請與相關售票代理聯絡。

已取消航班：

9月23日

18:30大灣區航空公司HB 704 台北

21:10大灣區航空公司HB 546 泉州

21:55 大灣區航空公司HB 872 張家界



