旅遊｜嚴選全球3絕美靚景　天際滑板場、外星飛碟酒莊真實存在？

旅遊景點｜去旅行除了食玩買，不少人還會到訪當地的景點、名勝，把那些壯麗的風景盡收眼底！最近世界建築節（World Architecture Festival）公布了2025年度最壯觀建築的入圍名單，當中有不少建築物十分宏偉又超現實，例如沙特阿拉伯的五星級沙漠岩度假村，獨佔紅海地區的山谷，所有客房都可以看到沙漠美景，開業不足一年已經獲得多個獎項！今次《香港01》旅遊頻道「好食玩飛」就為大家嚴選，並介紹當中3大必去的絕美景點！



搶先參加📢1分鐘測出「您的最佳旅遊地點」有獎問答✨

分享您最愛嘅旅遊地點，隨時贏【輕便數碼相機】或

【前開式20吋行李箱】（總值逾$4,000）😍 *活動受條款及細則約束，詳情按此。

絕美建築景點【1】沙特阿拉伯——沙漠岩度假村（Desert Rock Resort）

沙漠岩度假村（Desert Rock Resort）位於沙特阿拉伯內陸沙漠地區，度假村坐擁群山環繞的沙漠峽谷景觀。度假村的客房、設施與沙漠無縫結合，把建築嵌入沙漠山谷內，當中最具特色的建築就是「洞穴套房」，它是從山谷挖掘開採而成，整間客房都在山洞內，那些千年歷史的花崗岩壁更是客房的一部分，住客可隨意觸摸！

整個度假村都嵌入沙漠中。（facebook圖片：Desert Rock）

度假村是沙特阿拉伯「紅海項目」中的高級住宿之一，規模宏大，進出在酒店的房間、餐廳、接待處，都需要乘坐接送車。如果想在酒店內散步，順道欣賞沙漠靚景，就要前往酒店的觀景吊橋！住客可以通過120米吊橋、登上600級台階，到達名為「The Observatory」的觀景台，途中不單能在吊橋上俯瞰整個沙漠靚景，還是一項刺激的沙漠挑戰體驗！不過戶外的路程長，沙漠氣溫酷熱，容易中暑，建議大家要多飲水！另外，出發前記得帶防曬衣，做好防曬消暑準備！

提提大家，酒店位置偏遠，一旦發生意外、不適，前往醫院的路程較遠，如果因為水土不服而錯過及時治療，小毛病可能會變成大麻煩！

絕美建築景點【2】匈牙利——薩斯卡酒莊（Sauska Winery）

匈牙利薩斯卡酒莊坐落於聯合國教科文組織列為世界文化遺產「托卡伊（Tokaj）葡萄酒產區」，有別於傳統的酒莊，薩斯卡酒莊位於井然有序的葡萄園頂端。設計師由於不想破壞葡萄園的景觀，所以利用纖細的鋼柱，把酒莊「抬」起來，讓酒莊看起來好像漂浮在空中！加上外觀採用凹透鏡般的設計，遠看猶如一雙眼睛凝望莊園景色，近看又像外星飛碟般聳立在山上，未來感及藝術性十足！

薩斯卡酒莊遠看酷似兩隻外星飛碟降落在田園上。（Facebook圖片：Sauska）

酒莊分作上下兩層，上層是招待客人的餐廳和酒吧，客人可以一邊品嚐美酒，一邊欣賞整個葡萄園的風光。而下層是釀造紅酒的恆溫釀酒區，酒莊選用一個個巨型的不銹鋼酒罐，看起來就好像外星飛船，與酒莊的外觀非常匹配，未來感十足！

薩斯卡酒莊最受歡迎的前往方式就是自駕，既方便、快捷，又可以在沿途感受匈牙利田園風光。不過前往酒莊的道路是一望無際的田園，在不熟悉的田園、鄉村小路容易發生交通意外。

雖然自駕旅遊已成新常態，不過旅途中總有意外難以預料，所以出發前應提早做好保障。

絕美建築景點【3】上海——MOREPRK滑板公園Skyline

MOREPRK Skyline有別於傳統滑板場，其設計靈感源自城市天際線，打造出獨特的「雲端」概念。這座位於20米高空的滑板場，擁有270度的開闊視野，讓玩家馳騁其間，享受衝上雲霄般的快感。場地設計模仿滑板的流暢軌跡，線條圓潤優美，即使不玩滑板，在此以城市景觀為背景拍照打卡，也極具特色。

MOREPRK Skyline採用流線型設計。

玩滑板的時候，大家記得一定要做好安全措施，佩戴頭盔及護膝等保護裝備，才能減低受傷風險，避免發生不必要的意外。但滑板是高衝擊性的極限運動，即使充分地配戴護具，仍然有機會導致嚴重受傷，如骨折、關節脫臼、韌帶撕裂，甚至是腦震盪。

如果旅行想盡情體驗刺激的極限運動，除了裝備要準備齊全外，亦可選擇合適的全面個人保障，即使途中遇上意外都可以享有支援或賠償，出行旅遊便可以更安心，更大膽地體驗新奇有趣的事物！

