旅遊禁忌｜台女入境歐洲　帶1面膜被罰$1300超後悔：不敢再帶出國

荷蘭入境規定｜歐洲旅遊注意事項｜近日，一名台灣交換生在Threads上分享，她在前往荷蘭時，因行李中攜帶了含有蘆薈萃取成分的面膜，觸犯當地植物進口法規，被海關帶往小房間盤查，最終罰款150歐元（約$1,368），並留下犯罪紀錄。事件曝光後，網友紛紛熱議，直呼「長知識」，想知詳情即看下文啦！



荷蘭入境禁忌｜帶蘆薈成分面膜入境！遭罰款＋留案底

早前，有台灣脆友以「荷蘭生活」為題分享，指自己解鎖荷蘭第一張罰單，叫她萬分後悔：「不敢再帶面膜出國！」事緣她帶了含有蘆薈萃取成分的面膜入境荷蘭，這是觸犯了當地植物進口法規，即場被海關帶往小房間盤查，最終罰款150歐元（約$1,368），並留下犯罪紀錄。

根據法規CITES（國際野生動植物物種貿易公約）所指，蘆薈全類屬於受管制的植物，任何產品或物品含有aloe extract或aloe spp就會被禁止攜帶入境並罰款！所以大家入境荷蘭前記得檢查清楚食品或護膚品是否含有蘆薈成分，避免觸犯法例！

荷蘭入境禁忌｜網民：長知識

蘆薈面膜岀事事件曝光後，網友紛紛熱議！（《愛回家》劇照）

事件曝光後，網友紛紛熱議，「好貴的罰單不愧是荷蘭」、「面膜真是旅客很容易誤觸荷蘭管制違禁品地雷區的種類」、「Omg長知識」。

