深圳的湖南菜已經next level了。



20年湖南大廚炒菜，主打3大系列：

1. 安格斯牛肉×湖南鑊氣小炒

2. 海鮮湘做：海鮮現殺現做×湖南經典味道

3. 經典湖南菜：薑辣系列、醋炒蛋

湖南爆炒安格斯牛肉系列

吳辣．湘南風味．新派湘菜，主打「輕油少鹽」的新派湘菜，食材每日新鮮到店。他們家由20多年經驗的湘菜主廚團隊主理，每位都是經驗豐富的老廚師，炒出來的菜就是下飯，很多湖南老鄉都會特意從其他區來吃這裏的湖南土菜。

1. 香芹炒雪花牛肉

安格斯雪花牛肉×邵陽高山酸蘿蔔×邵陽雞腸紅

每天現切的雪花牛肉，加入小香芹、小米辣、雞腸紅、酸蘿蔔、酸菜等配菜一同下鍋爆炒，出鍋香氣十足。雪花牛肉入口肉香滿溢，有嚼勁而不柴，是他們家的下飯神器。

+ 1

2. 小炒牛胸口油

安格斯牛胸口油×衡南乾黃貢椒×新疆孜然粒

新鮮的安格斯胸口油，下鍋爆炒後香脆可口，胸口油的油分融入衡陽乾黃貢椒的辣味，再加入新疆孜然獨特的香味，一同在口中迸發。

現點現殺 海鮮湘做👇👇👇

1. 辣滷羅氏蝦＆芥末黃油羅氏蝦

游水羅氏蝦、秘製滷水、黃芥末醬、安佳黃油

新鮮生猛的游水羅氏蝦，洗淨處理後油鍋高温炸製，然後放入辣滷中慢煮，待滷汁浸透蝦肉即可出鍋，滷汁的香味帶出了蝦肉的鮮味，一口一個很上頭。想吃風味特別點的，可以試試加入了芥末和黃油烹製的羅氏蝦，黃油的醇厚加上芥末的辣勁，是非常特別的口味搭配。

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口味小青龍：新鮮小青龍×長沙經典口味做法

此外店裏還能吃到貴價海鮮湘做系列，比如這道「口味小青龍」，用口味蝦的做法烹煮小青龍，口味獨特，肉質飽滿，想吃記得提前預定。

聚會請客必吃，經典湖南菜

1. 深圳少見的醋炒蛋

意大利黑醋炒黃天鵝無菌蛋

說到下飯菜，湖南老鄉一定少不了一份「醋炒蛋」，每份放足6個可生食的黃天鵝無菌蛋，熱鍋滾油，雞蛋「滋啦」一聲滑入，散落成金黃雲朵。沿着鍋邊淋上意大利黑醋，上桌時醋香飄散，入口卻不嗆喉，蛋白邊緣焦香微脆。

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2. 剁椒鮮活萬綠湖魚頭

萬綠湖水庫雄魚×湖南老家剁椒

選用來自廣東河源市萬綠湖的大魚頭，魚頭肉質鮮而不腥，撒上來自湖南老家的剁椒，出鍋香辣入味，吃完魚頭湯汁也別浪費，靈魂吃法是用清水面蘸着吃。

3. 湖南薑辣系列

特色高壓田雞、岳陽薑辣鳳爪

在岳陽，萬物皆可薑辣，而薑辣系列中最常見的是「薑辣鳳爪」。大盤上桌，薑和辣椒佔一半，雞爪藏於其間，雞爪外皮酥軟，姜香混合着各種香料的香味在嘴裏彌散開。還有「特色高壓田雞」，田雞是每天新鮮現殺的，口感非常綿軟，嫩度要比爆炒的提升不少，浸泡在紅油中壓制，辣味完全滲進了田雞肉裏。

4. 手作扣肉

新鮮五花肉×湖南古法蒸制

肥瘦均勻的五花肉，皮上扎孔後熱油淋浴，切成薄片碼入碗中，再放入梅乾菜一同蒸制。出鍋的扣肉，肥而不膩，梅乾菜的香氣滲入到五花肉的油脂中。

5. 吳辣壹號炒飯

每桌必點招牌菜

每桌必點的「吳辣壹號炒飯」，米飯粒粒分明，Q彈軟糯，搭配炒菜一起吃，是湖南老家的味道。

6. 黃貢椒燜漢壽甲魚

湖南漢壽甲魚×衡陽黃貢椒

請客宴會必點的「黃貢椒燜漢壽甲魚」，選用湖南漢壽自然生長3-5年的甲魚，先在蒸鍋裏被醃製過的黃貢椒浸潤，之後再撒上一層黃貢椒，雙重辣味融合，甲魚裙邊寬厚嫩滑，膠質滿滿。

還有這些經典湘菜

老師傅現點現炒

還有湘西家豬臘肉炒新鮮牛肝菌、脆萵筍炒臘肥腸、吳辣小炒肉等多道經典湘菜，每道現點現炒，都是湖南老師傅炒出來的家鄉味。

前海必打卡餐廳 湘菜熱門榜第1

吳辣．湘南風味．新派湘菜，開在前海嘉里中心T2棟，落座寬敞舒適，環境雅緻清新。

多間包房 家庭聚餐和宴請都合適

還有多間大小不一的包間選擇，最大可容納20人，團建聚餐都很合適。

逛完前海石公園 去吳辣吃湘菜

餐廳鄰近前海石公園，周末約上小夥伴或者帶上家人逛逛公園，然後再來吳辣吃頓地道的湘菜，享受一個輕鬆舒適的周末。

吳辣．湖南滋味．新派湘菜（前海嘉里中心店）

點評網人均：¥92／人

地址：南山區前灣一路嘉里中心T2棟202

營業時間：11:00-14:00；17:30-21:30

電話：13714298805

交通：地鐵9號線前灣站D口步行1000m

