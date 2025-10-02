深圳Hello Kitty展｜大型光影展登場 10展區沉浸打卡 附預約攻略

Hello Kitty展覽2025｜深圳最新展覽｜萬眾期待的「Hello Kitty Cosmos光影特展」將於11月1日起正式登陸深圳，打造一個佔地2萬呎的超大展區，讓粉絲盡情與這位經典卡通人物打卡留念！《香港01》好食玩飛記者整理了展覽的特色、預約資訊等，即看下文啦！



深圳Hello Kitty展｜開放至明年初！2萬呎＋10大全景展區

深圳即將開始的展覽「Hello Kitty Cosmos光影特展」，預計於2025年11月1日至2026年1月25日在中國華潤大廈藝術中心美術館舉辦。此展覽為近20,000呎的大型光影展，設有十大主題全景展區，主題包括《萌力擁抱》、《回憶趣記》、《白日夢》、《許願流沙》、《絇轉派對》、《像素異想》、《Hello Kitty Art》、《繽紛願景》等。

展區將佈滿夢幻粉色的Hello Kitty、雲朵布丁狗、巨型蘋果森林、霓虹派對、動漫背景牆等，帶領粉絲進入夢幻的Kitty世界！除了有沉浸式互動體驗和藝術作品展覽之外，還有限定商品區域！

深圳Hello Kitty展｜1步即買早鳥門票

明天（3日）中午12時起至10月31日，只要掃描以下圖片右下位置的公眾號，輸入個人資料，即可以早鳥價¥78購買入場門票！

明天（3日）中午12時起至10月31日，只要掃描圖中右下位置的公眾號，輸入個人資料，即可以早鳥價¥78購買入場門票！（貓眼截圖）

Hello Kitty Cosmos光影特展

地址：深圳中國華潤大廈藝術中心美術館

交通：深圳地鐵13號線人才公園站B1岀口

展覽日期：2025年11月1日至2026年1月25日

展覽時間：10:00 - 22:00（21:30為最後入場時間）



