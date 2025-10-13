飛機禁忌｜空姐警告候機1行為超危險：千萬別再做　隨時無法登機

搭飛機｜以為搭飛機，帶齊證件、金錢就一定上到機？但事實上，有個被資深空姐視為的「搭機大忌」是大家常犯，犯下這大忌分分鐘比沒有帶齊證件更嚴重！極可能會導致錯過班機，令旅行計劃瞬間泡湯！究竟是什麼行為如此危險？即看下文啦！



搭飛機注意事項｜這行為太危險！

英國《太陽報》報道，一位空姐Cici經常在TikTok和Instagram記錄自己從空服員工作中學到的旅行技巧。近日，她在一支影片中提到，乘客經常在機場等候登機時，使用手機或戴耳機，因此忽略周遭發生的事。

以她的過往經驗為例，有乘客曾在登機期間走路，撞到其他乘客，或撞到已經就座的人，引致爭執。亦有其他乘客試過沉醉於手機世界，而沒有意識到登機的排隊路線已經移動，險錯過航班！

有空姐指曾有乘客試過沉醉於手機世界，險錯過航班！（AI生成圖片）

搭飛機注意事項｜空姐：千萬別再這麼做了

雖然聽音樂、看影片能減輕旅行時的焦慮或壓力，不過她建議，大家可待飛機起飛後，才使用耳機，以確保在登機過程中能夠保持專注！ 這個行為看似無害，但實際上可能會引來危機，她呼籲「請千萬不要再這麼做了」！

有空姐建議，可待飛機起飛後，才使用耳機。（AI生成圖片）

