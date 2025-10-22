搭飛機耳鳴、耳痛如何解決？專家教2個動作解決　做錯隨時傷耳膜

飛機耳鳴解決｜搭飛機耳鳴原因｜每次搭飛機，您是否也飽受惱人的耳鳴之苦？起降時耳朵總有著像被堵住、疼痛難耐的感覺。別擔心！有台灣醫生分享了簡單又有效2招，在機艙壓力變化時，輕鬆平衡中耳壓力，告別耳鳴不適！究竟是什麼妙招能讓您從此享受無痛的飛行過程？看下去就可以了解！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

搭飛機｜為什麼飛機升降時會耳鳴？

每次搭飛機，也飽受惱人的耳鳴之苦？（資料圖片）

在搭飛機時之所以會耳膜不適、耳仔悶塞，是因為飛機起降過程中氣壓改變，造成耳咽管閉塞，中耳的壓力與外界不平衡。

飛機起飛時，中耳內壓力大於機艙內氣壓，耳膜向外鼓起；而在飛機降落時，中耳內壓力小於機艙內氣壓，引致耳膜向內凹陷，出現耳痛、耳鳴等不適徵狀。

台灣耳鼻喉科暨頭頸外科專科醫師蔡凱喻指，如果經常發生單側耳朵耳鳴以及悶痛，有可能是鼻咽位置長了腫瘤，若持續不適記得盡快就醫檢查，確保健康！

搭飛機｜解決耳鳴有什麼方法？

咀嚼香口膠、吞嚥口水、打哈欠等動作，能幫助打開耳咽管，令中耳的壓力與外界平衡，緩解耳鳴！（AI生成圖）

台灣醫師蔡凱喻的建議，2招就能告別耳鳴！第一，咀嚼香口膠、吞嚥口水、打哈欠，這些動作能令上顎運動起來，以幫助打開耳咽管，令中耳的壓力與外界平衡，緩解耳鳴。如果嬰兒在飛機起降時哭鬧不休，建議家長可以在此時餵奶，或讓孩子口含奶嘴！

第二，當感到耳鳴、耳痛時，可以張開口，單手按著鼻翼，再緊閉嘴巴並用力呼氣。讓空氣從鼻腔經過耳咽管，灌到中耳內，以暢通耳咽管、平衡壓力，進而舒緩耳鳴！如果多次進行反壓後，不適徵狀未有改善，應停止繼續嘗試，因為重複反壓有機會損傷耳膜！

搭飛機耳鳴｜哪2類人最易耳鳴？

重感冒者以及鼻過敏與慢性鼻竇炎患者，在飛機上容易遇上耳鳴情況。（AI生成圖）

蔡凱喻又指，2類人最易耳鳴，分別是重感冒者，以及鼻過敏與慢性鼻竇炎患者。患者容易造成耳咽管腫脹、耳咽管開口被鼻涕堵塞的情況。所以專家建議提前準備通鼻或鼻敏感藥物及噴劑以舒緩徵狀；甚至盡量避免搭飛機。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略