深圳地鐵8號線三期｜年底通車!18大商場景點　最美海景/公園必去

深圳地鐵8號線三期｜深圳地鐵線｜最新深圳地鐵｜備受矚目的深圳地鐵8號線三期工程，近日傳來好消息！這條將大小梅沙延伸至大鵬新區溪涌的線路，距離正式開通初期運營已進入倒計時！想知更多即看下文啦！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

深圳地鐵8號線三期｜連接整個深圳？

預計在年內通車的深圳地鐵8號線三期，近日在溪涌站迎來運營進駐儀式，距離正式開通初期運營已進入倒計時！這條將大小梅沙延伸至大鵬新區溪涌的線路，把深圳東西部串聯起來，包括南山、福田、羅湖、鹽田以及大鵬新區，更成為連接城市與山海的黃金紐帶，同時將與2號線一、二、三期以及8號線一、二期貫通營運！

預計在年內通車的深圳地鐵8號線三期，將大小梅沙延伸至大鵬新區溪涌的線路，把深圳東西部串聯起來，包括南山、福田、羅湖、鹽田以及大鵬新區。（公眾號@深圳交通）

作為大鵬新區首條軌道交通，深圳地鐵8號線三期工程，起自既有2＆8號線小梅沙站，向東延伸至溪涌站，全長約3.69公里，設1站1區間。

深圳地鐵8號線三期｜2＆8號線繼續營運？

在「試跑」期間，既有的深圳地鐵2＆8號線區段，從赤灣站行駛至小梅沙站後，將停止載客服務，並繼續空車開往新線區段折返，隨後從新線區段返程的空車將在小梅沙站重新投入載客營運。（圖片來源：深圳市交通運輸局）

據內媒《深圳衛視》報道，「試跑時刻表」是新線開通前檢驗各系統設備的穩定性和協調性的重要環節。在此期間，既有的深圳地鐵2＆8號線區段，從赤灣站行駛至小梅沙站後，將停止載客服務，並繼續空車開往新線區段折返，隨後從新線區段返程的空車將在小梅沙站重新投入載客營運。

試跑時刻表期間，既有的深圳地鐵2＆8號線早晚高峰期行車間隔維持不變，首末班車時間將略有提前。

深圳地鐵8號線三期｜途經什麼深圳熱門商場？

深圳地鐵8號線三期跟原本的2＆8號線相連，由赤灣站行駛至小梅沙站，共31個站。途經多個熱門商場，包括位於大劇院站的羅湖萬象城、KKmall；位於後海站的海岸城購物中心、深圳灣萬象城、後海匯；位於僑香站的Octpark歡樂時光；位於紅樹灣南站的深圳灣睿印Rail In；位於海月站的寶能all city；位於海上世界站的匯港購物中心。

新路線除了橫跨以上9大熱門商場之外，還橫跨9大人氣景點！

深圳地鐵新線好去處【1】鹽田海濱棧道——慢活臨海棧道

全長19.5公里，沿棧道吹海風緩行，面朝大海，有開闊的海景，最適合喜歡享受慢活的人。打卡地方可到樓高兩層的燈塔圖書館，覽山閱海，安靜舒適。

鹽田海濱棧道（圖片︰深圳微時光 小紅書）

鹽田海濱棧道

地址：鹽田區港西面濱海棧道深圳市鹽田區西起中英街古塔公園，東至小梅沙公園。

交通：深圳地鐵8號線海山站B出口



深圳地鐵新線好去處【2】梧桐山國家森林公園——鵬城第一峰

梧桐山風光秀美，主峰大梧桐是深圳第一高峰，又稱「鵬城第一峰」，高943.7米，山上可俯瞰深圳全晾，可遠眺香港。著名有鳳谷鳴琴景區，交通方便，該區主要是遊人登高望遠之地。

梧桐山國家森林公園（圖片︰trip.com）

山上主要有6條常規登山路線，緩急不一，行山難度各有不同。梧桐山北路較平緩寬闊，適合大多數人，但路程有點長，需時約3-4小時。秀桐道路程短，能較快攻頂，景色秀麗，需時約2小時。

梧桐山國家森林公園

地址︰深圳市羅湖區蓮塘街道羅沙路2076號

交通：深圳地鐵8號線深外高中站／巴士M444、M465至「半山半海公交總站」下車，步行約5分鐘抵達



深圳地鐵新線好去處【3】華強北博物館——中國電子第一街主題

華強北博物館主題圍繞「中國電子第一街」園嶺的創業者故事，融入科技、時尚及藝術等綜合元素，展現深圳在改革開放的變遷及發展心路歷程。除了一系列文物藏品，展館設計還設有大量霓虹燈閃爍效果，加上鏡面牆壁及地面，整體感覺充滿科技風！在這兒拍照建議盡量用上廣角鏡，輕鬆拍出更有視覺衝擊的照片。

華強北博物館

地址：深圳市福田區華強北廣博現代之窗大廈5樓

開放時間：星期二至日1000 - 1800（逢星期一閉館），節假日另行通知

交通：深圳地鐵2/7號線至華強北站E2出口。

預約方法：（1）透過官網預約：www.hqbmuseum.com，（2）在Wechat搜索「華強北博物館」微信公眾號預約參觀。



深圳地鐵新線好去處【4】海山公園——仿西班牙設計公園

深圳也有大量仿歐洲景點的打卡點，位於深圳市鹽田區的海山公園便是其中之一。公園中心的海山藝術塔，借鑒了西班牙設計師高迪作品風格建造，外形類似植物和海洋生物，有著鮮豔的色彩和強烈的視覺衝擊。在這裡打卡，真的不似在深圳。

海山公園

地址：深圳市鹽田區深鹽路2100號 518081

開放時間：自由參觀

交通：深圳地鐵2/8號線至海山站B出口



深圳地鐵新線好去處【5】羅湖美術館

羅湖美術館佔地達8,698平方米，是免費對外開放的展館。館內雲集來自不同國家的設計師、藝術家之手筆。多件藝術品造型獨特，饒具氣勢，相當前衛，適合文青到場欣賞並打卡留念！羅湖美術館更會定期舉辦不同特色展覽，別具特色！

羅湖美術館

地址：廣東省深圳市羅湖區南極路6號

開放時間：09:30 - 17:30（逢星期一閉館）

交通：深圳地鐵1、2號綫大劇院站下車，經D出口離開再步行約2分鐘

收費：免費



深圳地鐵新線好去處【6】貝黃嶺

貝黃嶺為深圳熱門的覓食以及閒逛勝地，坐地鐵便可直達，相當方便。當中貝黃嶺村是深圳最古老的城中村之一，至今已有超過650多年歷史，街內林立著多間老字號食店，如高廚手工紅糖饅頭、何記三饒餃等。享受完美食後，還可順道到附近的貝黃嶺公園閒逛，公園內居住著不少流浪貓，加上遠離鬧市和環境清幽，是吃飽後散心的好地方。

貝黃嶺

地址：深圳羅湖黃貝嶺黃貝嶺南街

交通：深圳地鐵2號綫黃貝嶺站下車，B出口步行約8分鐘

收費：免費



深圳地鐵新線好去處【7】洪湖公園

洪湖公園是羅湖區中心的大型公園，園內四季分明，在一月中旬至二月，可欣賞到披上焦糖色衣裳的落羽杉林；在天氣暖和的時候，可觀賞到湖中茂密的蓮花。此外，公園附近還有一個售賣蓮花造型雪條的攤檔，作為在公園內打卡的道具也不錯。

洪湖公園

地址：深圳市羅湖區文錦北路2023號

開放時間：06:00-23:00

交通：深圳地鐵2號綫貝黃嶺站下車，換乘5號綫於太安站下車，再轉乘7號綫至洪湖站，經A出口離開再步行約5分鐘。

收費：免費



深圳地鐵新線好去處【8】蓮花山公園

從蓮塘口岸到深圳蓮花山公園地鐵一線到達，這裡綠樹成蔭，是個遠離繁囂的好地方。每到秋冬，園內的落羽松都會化為一片黃棕色的松林景色，在林間小道散步就彷彿置身於秋意濃濃的油畫中，因此吸引了不少人前來打卡。而當中的原木色步道、山頂廣場及靠近東北門的廊橋都是必到的打卡位！

蓮花山公園

地址：深圳市福田區紅荔路6030號

開放時間：24小時開放

交通：深圳地鐵2號線蓮花西站A出口、3/4號線少年宮站、3號線蓮花村站D出口、4號線蓮花北站

收費：免費

賞落羽松建議造訪時間：12月尾下旬到1月



深圳地鐵新線好去處【9】華僑城創意園

華僑城創意園的藝術味道非常濃厚，每逢週末都有不少文青聚腳於此，看一下藝術展，喝一杯咖啡，逛一下小店市集。園區原身是工業區，但隨著舊工業漸漸退出，就轉身成文藝園區。

現在區內有不少餐廳和咖啡店，包括人氣咖啡品牌山池，茶藝品牌tea's stone，人均不到50人民幣客家菜普語堂，也有限時免費藝術展覽供參觀，不妨趁假期來放鬆一下。

華僑城創意園

地址：深圳市南山區錦繡北街2號

開放時間：24小時開放

交通：深圳地鐵2號線橋城北站B出口，步行約9分鐘

收費：免費



▼▼深圳大鵬新區酒店推介▼▼

深圳大鵬新區酒店推介【1】蜜悦·深圳託斯卡納海景度假美宿（Miyue Shenzhen Tuscan Seascape Holiday Meisu）

蜜悦·深圳託斯卡納海景度假美宿（Miyue Shenzhen Tuscan Seascape Holiday Meisu）具有直面大海的綠地，水池和獨立沙池。酒店融入純正的託斯卡納風格，主打「自然主義」，採用大量火山石、老木頭、實木等天然材料，有如步入夏日的熱帶島嶼。酒店客房同樣帶有法式度假風情，除了設有私人庭院外，部分更附有庭園浴缸，有私隱度的同時更可以享受在日光下浸浴，超級寫意！

蜜悦·深圳託斯卡納海景度假美宿（Miyue Shenzhen Tuscan Seascape Holiday Meisu）

房價：人均HKD$226起（G棟·閑時園景大床房；包早餐）

地址：深圳大鵬新區南澳街道海濱南路33號B3棟101

交通：惠陽站車程51分鐘

蜜悦·深圳託斯卡納海景度假美宿搶先預訂優惠👉🏻 Klook｜Trip.com

深圳大鵬新區酒店推介【2】深圳辰禮精品酒店（Shenzhen CHANLEE Boutique Hotel）

深圳辰禮精品酒店（Shenzhen CHANLEE Boutique Hotel）位於深圳龍崗大鵬鎮較場尾海邊較山西七巷，酒店樓下就是沙灘，客房的觀海效果更是一絕！民宿裏更有音響可以看着大海聽爵士樂，客房內的設計溫馨簡約，現代偏日式的整體建築讓人感到非常舒服，床頭部分設有各種規格的電源插座，部分客房設有海景露台。如果人數眾多，更可以選擇「包場」，最多可供10人入住！

深圳辰禮精品酒店（Shenzhen CHANLEE Boutique Hotel）

房價：人均HKD$267起（日式榻榻米影院大床房；包早餐）

地址：深圳大鵬新區深圳龍崗大鵬鎮較場尾海邊較山西七巷二號

交通：惠陽站車程52分鐘

深圳辰禮精品酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com

深圳大鵬新區酒店推介【3】深圳INNOBAY楹諾·小半灣民宿（INNOBAY Homestay Shenzhen）

深圳INNOBAY楹諾·小半灣民宿（INNOBAY Homestay Shenzhen）是寵物友好酒店，吸引很多民宿愛好者前來打卡，房間風格唯美簡約，燈光和綠植配合和諧。由於是舊房改造，每個房間有非常多的戶外空間。

於Trip.com網站中獲得4.8/5的評分，不少網民都讚賞酒店旁邊的沙灘水清沙幼，而且人少。客房方面，所有房間都可以看到無敵大海景。酒店職員的貼心服務亦贏得不少網民的讚賞。另外，酒店設有洗衣服務，供客人使用。

深圳INNOBAY楹諾·小半灣民宿（INNOBAY Homestay Shenzhen）

房價：人均HKD$646起（山嵐｜精緻海景陽台大床房；包早餐）

地址：深圳市龍崗區大鵬新區大鵬街道下沙社區下沙大澳灣紫濤閣101號

交通：由蓮塘口岸出發轉乘地鐵8號線至鹽田港西站再乘坐高快巴士26號，至「大鵬中心」站下車轉乘B983號線，至「大澳灣」站下車，步行1分鐘

深圳INNOBAY楹諾·小半灣民宿搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略