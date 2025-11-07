深圳聖誕好去處7大｜萬象城6米Hello Kitty！巨型聖誕樹+雪景Cafe

深圳聖誕好去處2025｜聖誕好去｜聖誕節想感受濃厚的節日氣氛，又不想去太遠？鄰近香港的深圳絕對是你的北上過節首選！今年深圳多個商場和特色小鎮都換上華麗的聖誕新裝，不僅有閃耀矚目的巨型聖誕樹，更有讓人驚喜的「飄雪」體驗，營造出浪漫的白色聖誕氛圍！從南山區到寶安區都有推介，《香港01》好食玩飛記者為大家精選了7大必去聖誕打卡熱點，包括夢幻的歐陸風情小鎮、超人氣商場佈景等，即看下文啦！



深圳聖誕好去處｜【1】深圳灣萬象城——Hello Kitty打卡熱點／巨型聖誕樹

深圳灣萬象城率先為今年的聖誕節，迎來了聖誕派對，主要的視覺焦點必定是巨型聖誕樹，配以金色、白色的璀璨燈光裝飾，還有數十隻小鹿在聖誕樹上，超有氣氛！在商場一期A區的廣場，更設有6米高的Hello Kitty，粉絲們勿錯過啦！商場內還有多間人氣餐廳，包括飲泰奶的「鄭世隆」、吃拉芝炒雞的「Need」等餐廳。

深圳灣萬象城

地址：深圳南山科苑南路2888號

交通：深圳地鐵13號線后海站K2岀口步行約150米



深圳聖誕好去處｜【2】Lamant Manor已聞花名關於藍——雪景Cafe！聖誕帽Hello Kitty／抹茶草莓蛋糕

這家店最大的特色是它如夢似幻的「南法莊園」主題，餐廳種滿了大量植物和花卉，尤其是繡球花，色彩絢爛，充滿法式浪漫情調的莊園風格。除了被花海環繞，還有白色的古典石柱、蕾絲裝飾、小水池以及噴泉，每一處都是打卡位！一踏入11月，店面更煥然一新！店面換上雪景，假裝在落雪一樣，還有戴了聖誕帽的Hello Kitty，非常可愛！店家的推薦菜有抹茶草莓蛋糕（¥59）、伯爵紅茶瑞士卷（¥59）等。

+ 2

Lamant Manor已聞花名關於藍

地址：深圳南山區西麗街道沙河西路4811號深港花卉中心E15

交通：建議在深圳地鐵留仙洞站下車後打車前往



深圳聖誕好去處｜【3】Pink Me粉我·咖啡&攝影基地——北海道雪景2.0

「Pink Me粉我·咖啡&攝影基地」最大的特色是設有多個精心佈置的攝影區域，會根據季節和節日定期更換場景！冬天將至，場地的店面在10月下旬已變身成為一片雪地，要注意場地需收費的，¥88包含門票以及飲品一杯，服裝租借服務亦需額外收費。

+ 1

Pink Me粉我·咖啡&攝影基地

地址：龍崗區秀峰路秀峰工業城B8棟6樓

交通：深圳地鐵10號線甘坑站C岀口步行約90米



深圳聖誕好去處｜【4】nicemini網紅打卡.光影藝術館——不限時任影雪景

「nicemini網紅打卡.光影藝術館」是一個集光影藝術、婚紗藝術攝影、休閒觀光和服裝租借服務於一身的特色藝術館，深受攝影愛好者和網紅追捧！藝術館會每個季節不斷轉換主題佈置，每次到訪都有新鮮感！在10月下旬已換上雪景，100%仿真度！入場門票為¥78（約$85）起，不限時任你影！

nicemini網紅打卡.光影藝術館

地址：桂花路與企坪西巷交叉口南140米鴻鵠時代產業園4樓401室

交通：建議打車或自駕前往



深圳聖誕好去處｜【5】六角kitchen食堂——$184雙人套餐／雪景店面

「六角kitchen食堂」以精心的佈置和氛圍感而聞名，深受年輕人喜愛！最近，店面還佈置成冬天場景，推開門的瞬間，暖黄色燈光混着肉桂香撲面而來，仿佛闖進東京街角的聖誕小店內一樣。店內的聖誕打卡雙人套餐，包括1份吐司、2杯飲料、1份甜品，價錢為¥169（約$184）。

+ 3

六角kitchen食堂

地址：寶安區靈芝園社區19區87棟107（新安公園地面停車場正對面）

交通：深圳地鐵新安公園站B岀口步行約350米



深圳聖誕好去處｜【6】深圳梅拉尼亞小鎮——歐洲童話世界

梅拉尼亞小鎮緊鄰著名的深圳世界之窗景區，前身是世界之窗的「歐洲印象」街區，經過升級改造後，成為一個充滿歐式童話風情的特色商業街區和熱門打卡地！街區融合了布拉格、巴黎、佛羅倫斯等地的歐洲元素，聖誕節前來這個歐洲的童話世界，超有氛圍感！附近還有大型商場益田假日廣場，打完卡也可以立即去商場「醫肚」。

+ 1

深圳梅拉尼亞小鎮

地址：深圳南山區深南大道9037-6號

交通：深圳地鐵世界之窗站步行約1分鐘



深圳聖誕好去處｜【7】萬象前海——秋日打卡點！巨型紅石榴／銀杏樹

萬象前海的B1中庭已化身為秋日景象，設置了多棵金光燦爛的銀杏樹，營造出一個「金色森林」，更搭配充滿創意的紅色石榴屋及石榴凳，為遊客提供了一個沉浸式的秋景體驗，非常適合拍照打卡！

萬象前海

地址：桂灣四路169號

交通：深圳地鐵桂灣站A2岀口



