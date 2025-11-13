前空姐揭1類乘客最討厭　不是酒鬼及小孩！這種人隨時致緊急降落

搭飛機｜空姐｜大家一定以為最讓空姐或乘客頭痛的人，就是醉醺醺的「酒鬼」，或是哭鬧不止的小孩子。那就大錯特錯了！ 一位資深前空姐曾大吐苦水，揭露了在空勤人員的眼中，誰是機艙內令人避之不及、連連搖頭的「終極麻煩製造者」！想知是哪類人在機上最麻煩？即看下文啦！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

搭飛機｜最令人討厭的機上乘客到底是誰？

Suzanne Bucknam是一名擁有多年工作經驗的前空姐，她曾表示機上的「終極麻煩製造者」並非酒鬼、小孩等乘客，而是搭飛機去度蜜月的新婚夫婦。

Suzanne Bucknam指，這類人會認為他們理應得到一切，包括要求免費升級座位或享用免費飲料等等。該名前空姐指出，乘客如獲免費升級或飲料，本身是有違航空公司的政策，所以這些禮遇非必然，只屬幸運的事。

空姐揭1類乘客最討厭。（《中國機長》劇照）

搭飛機｜一個行為比貪得無厭更差

新婚夫婦除了會毫不顧忌地要求免費升級或飲料之外，還有一件事更可怕！（資料圖片）

Suzanne Bucknam又表示，新婚夫婦除了會毫不顧忌地要求免費升級或飲料之外，還有一件事更可怕！

就是新婚夫婦的行為有時會過於親密，一些行為如親吻嘴唇或牽手當然沒有問題，但有新婚夫婦試過在公眾場所親熱​​，或者把毯子蓋在對方腿上，甚至把褲子脫到腳踝。她更指，曾有夫婦因親熱行為太激，飛機最後緊急迫降，並安排人員將他們護送落機！

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略