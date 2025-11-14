東京流感｜16年首於11月發警報！港人6招自保　流感、感冒如何分?

日本流感｜流感病徵｜日本病毒｜東京都政府於昨日（13日）發布流感疫情警報，稱病毒活動已達警戒級別，為16年來首次在11月發布疫情警報。消息令不少打算到日本自由行的朋友感到憂慮！《香港01》好食玩飛記者整理6個旅遊對抗流感，以及自保的方法，同時也會解釋流感和感冒的分別，想知更多即看下文啦！



日本東京都政府於昨日（13日）發布流感疫情警報，稱病毒活動已達警戒級別，為16年來首次在11月發布疫情警報。東京都政府再次呼籲，市民應落實勤洗手、適時佩戴口罩等措施防控感染。

東京放送公司（TBS）、《讀賣新聞》等日媒報道，根據東京都政府統計，截至11月9日前的一星期內，各醫療機構通報的季節性流感病例為平均29.03宗，約為前一星期的1.2倍。由於東京都內31個保健所當中，有12個轄區內的流感患者人數，超過「每家醫療機構平均30人」的警戒線。而該12個轄區的人口超過東京都總人口的30%，因此達到都政府的警報標準。

日本東京都政府周四（13日）發布流感疫情警報。（Getty Images）

報道指出，當地今年疫情蔓延速度異常迅猛，這也是自2009年以來，東京都首次在11月發布流感疫情「警報」。自9月以來，東京的托兒機構、幼兒園和學校已累計停課1,125次，是去年同期99次的近11倍。大家遊日時，建議採取以下措施，避免染疫！

日本防流感措施【1】戴實口罩

大家外遊時，記緊建議戴上外科口罩，而且應帶兩個外岀作替換，以免口罩濕掉而無法更換。

有專家表示外遊日本時，建議戴上外科口罩!（Freepik）

日本防流感措施【2】避開擁擠環境

盡量避免去人多食店和商場，例如電梯內人多，就等下一部吧！如果到人氣食店或商店購物時，或許較難徹底執行以上措施，但都要盡量速戰速決，以免染疫！

日本防流感措施【3】不要亂摸，消毒雙手

遊日期間，應時刻提醒自己不要「亂摸」，更不要用手觸摸眼、口、鼻。如接觸過電梯和扶手等，也應該馬上用消毒酒精消毒雙手，如果自己的消毒酒精用光，也不用過分擔心，日本市區多處有消毒酒精可供使用。

日本防流感措施【4】保持安全距離

即使在人不多地方，也應盡量跟他人保持1.5米距離，避免透過飛沫而感染病毒，大家做回疫情期間的自己就可以大大避免染疫了！

日本防流感措施【5】飛機上重點防疫

飛機上空間狹小，需倍加小心！尤其日本感染宗數超多，搭乘內陸機比國際航班更高危。在飛機上，應配戴更高防護性的口罩，而且盡量不飲食和不上廁所。

在飛機上，應配戴更高防護性的口罩，而且盡量不飲食和不上廁所。（unsplash）

除了做足準備預防感染流感之外，大家亦應懂得分辨流感和感冒的分別，不要輕視流感的嚴重性！

日本防流感措施【6】接種季節性流感疫苗/打流感針

接種季節性流感疫苗（流感疫苗）也是其中一種預防季節性流感及其併發症的有效方法，可減低因流感而入院留醫和死亡的個案。由於接種疫苗後身體約需兩星期產生抗體，所以建議在岀發前至少兩星期前接種流感疫苗！

打流感針是預防流感的其中一個有效方法。（衞生署圖片）

日本流感｜如何分辨流感／感冒症狀？

衞生署資料顯示，季節性流行性感冒（流感）是由流感病毒引致的急性呼吸道疾病，流感高峰期一般為每年1月至3月，或4月及7至8月，一般2-7日內自行痊癒，跟一般感冒是有分別的，詳細如下：

常見症狀：

流感：發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、肌肉痛、疲倦、頭痛、嘔吐、腹瀉等

感冒：噴嚏、鼻塞、流鼻水、咽喉疼痛、咳嗽、聲嘶、頭痛、發燒



併發症：

流感：支氣管炎或肺炎

感冒：可能有零星發冷、連帶疲倦、流汗、肌肉及關節疼痛



流感/感冒 潛伏期：

流感：約1-4日

感冒：約1-3日



流感/感冒 痊癒期：

流感：約2-7日可自行痊癒

感冒：約2-5日可自行痊癒



傳染途徑：

流感：透過飛沬直接傳播，或經接觸間接傳播

感冒：吸入或接觸帶有傳播性的呼吸分泌物



痊癒方法：

流感：充足休息、多喝水，如醫生處方可服抗病毒劑減輕病情

感冒：多飲清水、進食有營養及易消化的食物、充足休息。每日可用半茶匙鹽水漱口3次或以上



日本流感｜甲型流感死亡率高 3類人風險高

目前在日本流行的H1N1屬於甲型流感的一種，根據衞生署資料顯示，相比其他乙型及丙型流感，甲型流感的併發症相對嚴重，死亡率亦較高！甲型流感常見症狀有發燒、發冷、頭痛、咳嗽、喉嚨痛及流鼻水等。而以下3類人染上甲型流感的機率較高：

高風險人士：長者、小朋友或免疫力較低人士受感柒後，可能會出現支氣管炎或肺炎，甚至腦炎、心肌炎或心包膜炎等併發症，最嚴重可致命。



嚴重程度/死亡率：病情一般較嚴重，死亡率較高。

傳染力：傳染及致病能力較高，為目前主要會造成流感大流行的流感病毒。當新型甲型流感出現時，有可能導致新一波的流感爆發。



