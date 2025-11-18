深圳氣象局發寒冷預警　料周三低見12度　周末日北上凍唔凍？

深圳急降溫｜深圳天氣｜北上注意！深圳市氣象局昨日（17日）發出全市陸地寒冷黃色預警訊號及全市強季風藍色預警訊號，預計受強冷空氣影響，深圳今日起有強風降溫。當局更預測，明日（19日）深圳最低溫度將低見12度，天氣顯著轉涼。不少港人也會趁著周末北上消費，若然準備在星期六、日（22、23日）前往深圳，又是否需要穿上羽絨保暖？



深圳急降溫｜深圳市氣象局發寒冷預警

深圳市氣象局昨日（17日）發出全市陸地寒冷黃色預警訊號及全市強季風藍色預警訊號，分別表示當地6小時內可能受或已受強季風影響，平均風力6級以上，或陣風8級以上；以及氣溫在24小時內將急劇下降，降溫幅度在10度以上，或日平均氣溫維持在12度以下。

深圳急降溫｜周三高地吹10級風

據深圳市氣象局資訊，強冷空氣已開始影響深圳地區，預計深圳明日（19日）最低氣溫降至12度，體感顯著轉陰冷，最大陣風沿海及海區8-9級、高地10級；周四至周五（20日、21日）零星小雨轉多雲；周六至周日（22、23日）多雲乾燥，氣溫回升。

據深圳未來十天預報，深圳在周四起氣溫逐步回升，最高氣溫將由周四的18度，逐漸升至周六的24度和周日的26度。不過，當局亦提醒，雖然氣溫將回升，但預測周六至下周一（24日）晝夜溫差加大，以及氣溫波動較大，提醒市民要做好防寒工作。

深圳最高氣溫將由周四的18度，回升至22度。（深圳市氣象局截圖）。

除了深圳天氣轉冷外，香港的天氣也不容忽視。如果不打算在假日北上，留港消費的朋友也要注意香港的天氣狀況！

天文台預測香港周三最低氣溫14度

天文台預料，受強烈東北季候風影響，明日廣東沿岸風勢頗大。而一道廣闊雲帶會在未來一兩日覆蓋華南，沿岸地區早上相當清涼，內陸寒冷。天文台亦預測，明日最低氣溫將低見14度。

天文台預測，明日最低氣溫低見14度。（天文台官網截圖）

天文台自動分區天氣預報更顯示，明日早上6時，有多達8區僅13度，其中打鼓嶺更低至11度，已達寒冷水平。不過，天文台亦預測，隨著廣闊雲帶轉薄及東北季候風緩和，本周後期華南地區天色好轉，氣溫逐漸回升，但早上仍然清涼。受乾燥的季候風影響，下周初華南普遍晴朗，日夜溫差頗大。因此，建議市民謹記穿著足夠保暖衣物。

天文台自動分區天氣預報顯示，明日早上6時，有多達8區僅13度。（天文台截圖）

