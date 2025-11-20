深圳崗廈站美食13大｜卓悅中心必吃！巨型TACO+$12暖笠笠糯米飯

深圳崗廈站美食｜崗廈美食｜深圳崗廈站近福田口岸又多美食，《香港01》好食玩飛記者為大家精選了13間在崗廈站不可錯過的必吃美食！包括挑戰視覺極限的巨型TACO、$12（港元，下同）就能享用的暖笠笠糯米飯等，即看下文啦！



深圳崗廈站美食｜【1】一樂的食堂——雪花鵝肝肥牛TACO壽司

「一樂的食堂」以日式居酒屋風格和「巨人級」壽司聞名，是深圳福田區的人氣餐廳！餐廳的招牌菜色是TACO壽司，多款口味任選，包括照燒鰻魚、雪花鵝肝肥牛、三文魚、炙燒焦糖蟹柳等，¥39（約$43）一件就能品嚐巨型Taco！4人套餐包括3款Taco、鍋物、主食等，套餐人均僅需¥89.5（約$98）！

一樂的食堂

地址：福田區福華路OneAvenue卓悅中心東區B1層B1102商舖

交通：深圳地鐵1號線崗廈站步行約110米



深圳崗廈站美食｜【2】YAMI糯糯手作——$11開心果大福串

「YAMI糯糯手作」是一間主打糯米的甜品店，販售各式大福、麻糬和點心，招牌產品是五拼口味大福，大福中包含了芋泥、紫米、Oreo、海苔肉鬆，第5種口味可選擇焦糖布蕾／抹茶布蕾／阿華田布蕾／椰子布蕾／芝士布蕾，每件價錢為¥17.8－¥22.8（約$19.5－$25）。還有必吃的大福串，口味包括開心果、金枕榴槤、抹茶紅豆等，一件的售價為¥10－¥12（約$11－$13）。

YAMI糯糯手作

地址：福田區福華路OneAvenue卓悅中心東區B1層（淺鍋對面）

交通：深圳地鐵1號線崗廈站步行約110米



深圳崗廈站美食｜【3】一樓半KNOCK CUP——$327雙人套餐！果木熏烤牛肋條／脆皮烤三黃雞

「一樓半KNOCK CUP」是一間結合了日式居酒屋和西式小酒館Bistro風格的餐酒館，店家以獨特的氛圍和炭火料理聞名，是許多深圳本地人和北上覓食者推薦的約會聚餐好去處！¥298（約$327）雙人套餐，包括前菜、主菜：果木熏烤牛肋條、脆皮烤三黃雞、主食：温泉蛋三文魚拌飯、黑松露培根蘑菇意大利麵、地中海海鮮墨魚麵以及飲品。

一樓半KNOCK CUP

地址：福田區福華路OneAvenue卓悅中心東區L1層L151號舖

交通：深圳地鐵1號線崗廈站步行約80米



深圳崗廈站美食｜【4】小炳勝——人均$127起！黑松露脆皮文昌雞

小炳勝是知名粵菜品牌「炳勝」旗下的年輕化副線，定位偏向茶餐廳風格，是一間菜品份量較小但價格親民的粵菜餐館。招牌菜包括黑松露脆皮文昌雞、炳勝辣蒸小黃魚，無論是二人餐還是四人餐，都包含這些招牌菜，人均價錢為¥115.5－¥137（約$127－$150）。

小炳勝

地址：福田區福華路OneAvenue卓悅中心西區L5層L502號舖

交通：深圳地鐵1號線崗廈站步行約370米



深圳崗廈站美食｜【5】Vinup薇葡·Brunch＆Bistro——美式藤椒烤春雞／澳洲安格斯戰斧牛排

Vinup薇葡·Brunch＆Bistro是一間主打西式餐飲的餐廳，結合了早午餐與Bistro風格，非常適合日常用餐、情侶約會或朋友小聚！6人套餐的價錢為¥598（約$655），套餐包含了沙津、主菜：美式藤椒烤春雞、澳洲安格斯戰斧牛排、小食、薄餅、意粉、甜品以及酒水。

Vinup薇葡·Brunch＆Bistro

地址：福田區福田街道辛誠花園海田路32號

交通：深圳地鐵10號線崗廈站D岀口步行約340米



深圳崗廈站美食｜【6】the eating table——澳洲M5牛扒／Tiramisu

the eating table主打西餐，屬於格調時尚、菜式精緻的餐廳。店內設有落地大玻璃窗，視野廣闊，白天可享受陽光，夜晚可欣賞城市的夜景，氛圍感十足！以M5牛扒雙人套餐為例，¥588（約$644）就能品嚐前菜、澳洲M5牛扒、海膽三文魚籽燴意大利麵或慢燉牛尾醬燴扁麵、Tiramisu以及飲品。

the eating table

地址：福田區福華一路卓悅中心北區中央大街N224（Hot Charcoal柴可旁2樓）

交通：深圳地鐵崗廈北站6A岀口步行約260米



深圳崗廈站美食｜【7】漢堡雙倍・喜鵲堡——手工製美式漢堡！

漢堡雙倍・喜鵲堡經常被網友稱讚為「深圳最好吃的漢堡店」、「必吃的寶藏小店」。店家離地鐵出口很近，非常方便！他們主打的是手工製作原創美式漢堡，每一款漢堡都是主理人費盡心思鑽研出來的，從原材料到調味料，都是純手工製作，真材實料！招牌菜式包括美式芝士皇堡、阿根廷大蝦堡、法式香煎鵝肝堡等，每一款配料都極其豐富。

漢堡雙倍・喜鵲堡

地址：福田區深南大道崗廈北商業西區W2-2B號舖

交通：深圳地鐵崗廈北站3號岀口步行約290米



深圳崗廈站美食｜【8】貴A糯米飯——$11.5糯米飯

「貴A糯米飯」的糯米飯比拳頭還大，一口塞進嘴裏，香、酸、鹹、辣、脆相互交織，口感糯糯的又滿是豐富的餡料，一份就頂飽，是貴陽的特色小吃。雙人套餐僅需¥20.8（約$23），即是一份只售$11.5！

貴A糯米飯

地址：福田區福田街道崗廈村東一坊14號

交通：深圳地鐵1號線崗廈站A岀口步行約310米



深圳崗廈站美食｜【9】艾文咖啡i-wen coffee——生椰拿鐵／香水檸檬美式

在咖啡店沒有那麼盛行的崗廈村裏，艾文咖啡i-wen coffee就是一個特別的存在！整家店使用了治癒強迫症的統一色系，還用了滑雪作為設計元素。店家的招牌菜有生椰拿鐵（¥33）、香水檸檬美式（¥26），如果你恰巧路過，不妨也前來坐坐。

艾文咖啡i-wen coffee

地址：福田區福田街道崗廈東1街崗廈村東四坊1號

交通：深圳地鐵10號線崗廈北站10號岀口步行約200米



深圳崗廈站美食｜【10】窯滾麵包Maison Kamado——60+麵包選擇

店家品牌是源自南京，店裏有超過60款麵包選擇，招牌款式是恰巴塔系列，口味豐富，麵包吃起來很有韌勁！除了恰巴塔系列，還有牛角包、曲奇、布朗尼等。

窯滾麵包Maison Kamado

地址：福田區福華路346號崗廈城B1層

交通：深圳地鐵1號線崗廈站步行約160米



深圳崗廈站美食｜【11】豫見胡辣湯——胡辣湯／水煎包

「豫見胡辣湯」主要販售河南小吃，例如胡辣湯、水煎包等。胡辣湯的份量很足，湯味濃郁，配料也豐富，吃起來胡辣温和。至於水煎包方面，素餡和肉餡的包子，是隨機的，僅僅是這種簡單搭配就非常暖胃。還有八寶粥、牛肉盒子也是必吃！不僅價格便宜，口味也地道！

豫見胡辣湯」

地址：福田區崗廈東一街崗廈村

交通：深圳地鐵10號線崗廈北站10號岀口步行約340米



深圳崗廈站美食｜【12】平頭早餐店——20年老字號！普寧腸粉／雙蛋瘦肉腸

「平頭早餐店」是在崗廈村裏開了超過20年的早餐店，由於老闆是平頭髮型，所以門店也取名為「平頭早餐店」，夫妻檔組合的家庭小門店。店家主打潮汕老家味道的腸粉、湯粉。普寧腸粉、雙蛋瘦肉腸，吃起來是綿綿順滑的口感，米香味濃郁，醬汁味也恰到好處，別忘了加一勺辣椒，這才是靈魂！

平頭早餐店

地址：福田區崗廈村東二坊29-5號

交通：深圳地鐵崗廈北站14號岀口步行約580米



深圳崗廈站美食｜【13】菜忠潮州牛肉店——15+老店／炒牛河

在崗廈菜市場旁邊開了超過15年的菜忠潮州牛肉店，早已是崗廈的美食招牌。深圳罕見的全天營業牛肉店，一口大鍋無時無刻都在沸騰！牛肉足夠新鮮，現做現燙的牛肉粉面、炒牛河的分量總能讓人大吃一驚，路過崗廈村的大家勿錯過啦！

菜忠潮州牛肉店

地址：福田區崗廈牌坊街崗廈小學北

交通：深圳地鐵10號線崗廈北站11號岀口步行約170米



