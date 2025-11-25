旅遊禁忌｜機師揭噁心內情　警告搭飛機2物品千萬勿用：衛生疑慮

飛機上最髒｜飛機毛毯｜搭飛機時，總希望旅途舒適又衛生。可是有些機艙內的物品，看起來無害，但細菌數量可能遠超想像！機師們現身說法，揭露了兩個「噁心」物品，是乘客經常使用、卻比你隨手打翻的水或咖啡更髒！究竟是什麼？為何會成為細菌的溫床？即看下文啦！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

飛機上最髒｜骯髒物品不止水和咖啡？

搭飛機有什麼要注意？繼網紅空姐Kamalani曾在Tiktok上警世指「永遠不要喝任何不是瓶裝或罐裝的液體，因為飲用水箱永遠都不是乾淨的。」機師詹姆士（王天傑）早前在台灣節目《關我什麼事》中，驚爆另有2件物品更髒更可怕！

飛機上最髒｜【1】毛巾

詹姆士在節目中指，飛機上的毛巾與毛毯盡量不要使用，「飛機絕對不是你們想像中的那麼乾淨！」。詹姆士指，飛機上提供的毛巾毛毯雖然有經過消毒清潔及澆熱水，但上一手是如何使用、用它擦過哪個身體部位，便無從得知，因此存在著巨大衛生疑慮。

詹姆士舉例，他曾見過有乘客用毛巾擦腳、腋下，甚至擦指甲縫，令他坦言「洗過但你用不用？」可見其嘔心程度！

詹姆士指，飛機上提供的毛巾毛毯雖然有經過消毒清潔及澆熱水，但上一手是如何使用、用它擦過哪個身體部位，因此存在著巨大衛生疑慮。（Freepik圖片）

飛機上最髒｜【2】拆封過的毛毯

此外，詹姆士還指出，飛機進行清潔時，工作人員為整理座位，通常會把毛毯直接丟在地上。因此他提醒，若真的需要用機上毛巾毛毯，一定要拿有包裝、未被拆封過的毛毯，千萬別用沒有密封包裝的毛毯，即使摺得整整齊齊，也不要用！

詹姆士還指出，千萬別用沒有密封包裝的毛巾！（Getty Images）

每次旅行，行李箱就是你的最佳夥伴！不過只要你一不留神，這款行李箱便可能成為旅途中的最大陷阱，甚至令你要負上刑事責任！到底是哪款行李箱全球多地禁用？有哪間航空公司或機場禁用？《香港01》好食玩飛記者為大家整理了香港、台灣及日本三地關於行李箱的最新、最嚴格的相關規定與懲罰條例，即看下文啦！

旅遊禁忌｜全球多地機場禁1款行李箱 用錯隨時無法登機、監禁3年

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略