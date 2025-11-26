日本花火大會2026｜4大盛典必去！富士山+熱海　時間、地點總整理

日本花火大會2026東京｜熱海花火大會2026｜2026年，哪些花火大會將再度震撼人心？當然有少不了的富士山與繽紛煙火完美結合的夢幻場景，以及在海灣上空綻放、具有壓倒性氣勢的熱海海上花火大會，《香港01》好食玩飛記者為大家精選了4大必朝聖的頂級花火盛事！即看下文啦！



日本花火大會2026｜【1】河口湖冬季花火大會

河口湖的冬季花火大會是一項著名的季節性活動，最大的特色是在白雪皚皚的富士山背景下，欣賞絢爛的煙火在夜空中和湖面上綻放，景色非常壯觀！2026年的河口湖冬季花火大會，將於2026年1月24日至2月23日期間，逢星期六、日及2月23日星期一晚上8時舉行，共有11場免費觀賞！主辦方將在大池公園（主會場）、榻榻米岩、八木崎公園，設立3個發射點，大家可根據住宿位置或當天行程選擇最方便的觀賞點～

河口湖冬季花火大會2026

＞地址＜

交通：從中央自動車道河口湖IC自駕至河口湖方向／乘坐河口湖旅遊巴士紅線，在河口湖香草堂下車

活動日期：2026年1月24日至2月23日每週六、週日，及2月23日（共11場）

活動時間：8pm－8:20pm

費用：全免

日本花火大會2026｜【2】加東市花火大會

加東市花火大會是兵庫縣一個受歡迎的活動，它通常在3月的初春舉辦，而非傳統的夏季，讓遊客能在較涼爽的季節欣賞花火！明年3月7日星期六，便會在東條湖舉行，預計活動時間在黃昏6時至晚上8時半進行！攤位和其他商店也預計將於當天下午4時左右開門營業，讓遊客可以體驗日式祭典的氣氛之餘，還能享受美食！

加東市花火大會將於明年3月7日星期六，在東條湖舉行！（兵庫縣加東市官方圖片）

加東市花火大會2026

地址：東城湖特別場地（加藤市黑谷）

交通：從JR新三田站乘坐計程車約30分鐘可抵達

活動日期：2026年3月7日

活動時間：6pm－8:30pm



日本花火大會2026｜【3】熱海海上花火大會

熱海海濱煙火節始於1952年，是一項歷史悠久的盛事，是熱海當地的特色活動，全年舉辦十餘次，並非僅限於夏季！熱海灣獨特的「研缽狀」地形，令花火的聲響產生巨大的迴響，擁有如體育場般的音響效果，被許多花火業者譽為日本最佳的施放場地之一！2026年的首場將於4月26日登場，切勿錯過啦！

熱海海上花火大會2026

地址：熱海灣（熱海親水公園／熱海陽光沙灘）

交通：從東京站搭乘新幹線，車程約50分鐘；從JR熱海站步行15分鐘，即可抵達熱海煙火大會的會場

活動日期：4月26日、5月24日、7月20日、7月26日、8月5日、8月9日、8月18日、8月24日、9月13日、10月12日、10月25日、11月8日、11月23日、12月6日、12月25日

活動時間：8:20pm－8:40pm（7月和8月為8:15pm－8:40pm）



日本花火大會2026｜【4】豪斯登堡煙火

於2025年12月31日晚上10時至2026年1月1日凌晨2時，將舉行豪斯登堡煙火大會，是豪斯登堡每年跨年夜至元旦期間舉辦的盛大活動，標誌著新年的開始！預計會發射8,000發煙火，如果有意到九州倒數跨年的大家，長崎的豪斯登堡絕對是不可錯過的絕佳選擇！順便一場，1月份的夜間氣溫較低，尤其在海邊（如觀賞席），體感溫度會更低，大家記得準備保暖衣物或外套啦！

豪斯登堡煙火2026

地址：日本長崎縣佐世保市豪斯登堡

交通：JR豪斯登堡站步行到迎賓大門約7分鐘

活動日期：2025年12月31日至2026年1月1日

活動時間：2025年12月31日晚上10時至2026年1月1日凌晨2時



要在人山人海中獲得一個舒適的觀賞體驗，並確保一切順利，事前的準備和對當地習俗的了解是非常重要！《香港01》好食玩飛記者，為大家整理了前往花火大會前必須知道的5項重要注意事項，讓大家輕鬆掌握觀賞花火的攻略！

花火大會注意事項｜【1】注意保暖

日本的冬季一般都在12月至3月，如果在這些月份觀賞花火的大家，務必注意保暖！由於活動時間不短，在寒冷天氣下站／坐在户外的大家，建議戴上耳罩、羽絨、頸巾等禦寒衣物。如非夏天，日本晚上的温度一般都會比白天涼爽或低温，加上觀賞地方多是在近郊，建議無論如何，岀發前最好帶上風褸等禦寒衣物，以免著涼！

花火大會注意事項｜【2】岀發前留意活動狀況

日本的雨季通常在每年的5月至7月之間，可是在氣侯變化時例如颱風，9月和10月也會岀現降雨的情況，降雨持續將讓花火活動無法如期進行，所以岀發前必須留意各花火大會的官網，以免「食白果」！

花火大會注意事項｜【3】盡早抵達並佔位

人潮洶湧是花火大會的常態，建議至少提早2小時抵達收費會場；或已收藏的免費觀賞地點，一來能在良好的視野下佔到好位置；二來會場開始前和結束後大機率會封路，很難打車！

此外，如果大家並非在收費會場觀賞，建議岀發前攜帶野餐墊或防水布或摺椅，避免站到疲憊！同時注意不要佔用公共通道或妨礙他人～

花火大會注意事項｜【4】攜帶防蚊用品

花火大會多在夏季的夜晚舉行，周邊多為水邊或草地，蚊蟲較多，因此建議大家攜帶防蚊液或貼片！

花火大會注意事項｜【5】注意財物安全

當大家佔位後，務必留人看守，避免「扒手」！

