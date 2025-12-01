旅行注意｜入住酒店房隨時被針孔偷拍！公安4招自保　找出攝錄鏡

酒店每天都有不同的人入住，不法之徒可能會偷偷動手腳，窺視住客的一舉一動，無論是拍下私密影片，還是趁旅客離開時盜竊，甚至是其他不軌企圖，都會令旅行留下一輩子的陰影，到底入住酒店要怎樣確保房間安全呢？最近北京市公安局便在其社交平台發布一段影片，由警官親自示範入住酒店時4大要注意的事項，教大家4招酒店防身術！

入住酒店注意【1】進房後拉上防盜鏈

回到房間後，務必拉上防盜鏈，即使有人擁有門卡或鎖匙可以把門打開，在防盜鏈的阻擋下，亦沒辦法立即走進房內。

入住酒店注意【2】把貓眼的蓋子關上

房門上的貓眼有機會被不法之徒利用「反貓眼觀察鏡」，從貓眼外部偷窺門內的狀況，所以回到房間後可以把貓眼的蓋子關上。如果貓眼沒有蓋，就可以用紙團塞在貓眼上，同樣可以帶來遮擋的效果。

入住酒店注意【3】手指分辨雙面鏡

把一根手指貼在鏡面，如果手指和倒影緊貼在一起，代表那是雙面鏡，或許有人在鏡子的後面偷看你。如果把手指觸碰鏡面，手指和倒影間有一點距離，代表那是一面安全的鏡子。

入住酒店注意【4】 關燈尋找攝錄鏡頭

想檢查房內有沒有攝錄鏡頭，可以關燈、拉窗簾，打開手機相機，並切換至錄影模式，仔細拍攝房間的每一個角落，例如插座上的小孔、冷氣機出風口、煙霧警報器、WIFI路由器、化妝鏡邊、檯燈底座等等，留意畫面上有沒有出現小紅點、閃光點，如果沒有就代表房間安全。

酒店始終是陌生的地方，難免會擔心房間內的私隱、安全，所以進房後只需要做齊4步，就可以避免在酒店房內被偷窺！

（全文完）