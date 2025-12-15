年終優惠｜Trip.com免費派$800優惠碼！酒店一口價$99+機票$399起

年終優惠｜喜歡快閃旅行的朋友留意啦！Trip.com將於12月16日推出年尾優惠，優惠不但涵蓋多個旅行熱點，包括日本、台灣、泰國及內地，而且包含機票、酒店和火車車票，其中一口價機票最平只需$399，一口價酒店更低至$99，還有滿額即減酒店／機票優惠代碼，活動期間訂符合要求之機票／酒店即送高達1,600Trip Coins、玩樂門票買1送1或半價起！想知優惠詳情，就要留意下文！



Trip.com將推出年尾狂賞優惠，優惠分為兩大階段，在每日指定時段開搶。

第一階段：12月16日至19日，提供內地、泰國、台灣及日本優惠；第二階段：12月24至28日，將特設本地及大灣區優惠，每日名額有限，記得較定鬧鐘開搶！

Trip.com優惠【1】指定內地／泰國／台灣／日本航線低至$399；機票+酒店套票減$800

12月16日至19日，優惠地區涵蓋內地、日本、台灣及泰國。重點包括一口價$699起直飛北京、杭州、曼谷或大阪、$399起直飛台北；預訂機票或酒店滿$1,000，可減$400或$200。

另外，喜歡快閃旅行的朋友留意啦，泰國來回機票＋酒店的組合套票，滿$2,000減$800！

重點必搶優惠：

2025年12月16日內地專場

早上10:00

● 中國國航一口價$699來回機票，由香港國際機場直飛北京首都國際機場或杭州蕭山國際機場

● 預訂香港至內地機票滿$500減$200

● 指定內地玩樂門票低至買1送1／半價

早上10:30

● 中國國航一口價$999來回機票，由香港國際機場直飛北京首都國際機場或杭州蕭山國際機場

全日

● 預訂內地機票或酒店額外8%Trip Coins回贈（上限為$80）



2025年12月17日泰國專場

早上10:00

● 阿聯酋航空一口價$699來回機票，由香港國際機場直飛曼谷素萬那普國際機場

● 預訂商務艙／頭等艙滿$3,000減$888

● 指定東南亞玩樂門票低至買1送1／半價

早上10:30

● 阿聯酋航空一口價$999來回機票，由香港國際機場直飛曼谷素萬那普國際機場

● 泰國機票＋酒店套票滿$2,000減$800

全日

● 預訂泰國機票或酒店額外8%Trip Coins回贈（上限為$80）



2025年12月18日台灣專場

早上10:00

● 星宇航空一口價$399來回機票，由香港國際機場直飛台北桃園國際機場

● 指定台灣玩樂門票低至買1送1／半價

早上10:30

● 星宇航空一口價$699來回機票，由香港國際機場直飛台北桃園國際機場

全日

● 預訂台灣機票或酒店額外8%Trip Coins回贈（上限為$80）



2025年12月19日日本專場

早上10:00

● 香港航空一口價$699來回機票，由香港國際機場直飛大阪關西國際機場

● 指定日本玩樂門票低至買1送1／半價

早上10:30

● 香港航空一口價$999來回機票，由香港國際機場直飛大阪關西國際機場

全日

● 預訂日本機票或酒店額外8%Trip Coins回贈（上限為$80）



2025年12月16日至19日（每日早上10:00）

● 預訂機票或酒店滿$1,000減$400／滿$1,000減$200



Trip.com優惠【2】深圳／香港酒店低至$99；火車票減高達$500

若想留在香港Staycation或到內地快閃旅行，就務必把握12月24日至28日推出的優惠啦！重點優惠包括：深圳、香港酒店一口價低至$99；預訂高鐵滿$400減$300；二線城市高鐵滿$600減$500，以及預訂酒店滿$1,000減高達$400！

2025年12月24日至26日（早上10:00）

● 深圳、香港酒店一口價$99：深圳硬石酒店、深圳光明美爵酒店及香港尖沙咀皇悅酒店



2025年12月24日至28日

早上10:00

● 預訂內地高鐵滿$400減$300

● 預訂二線城市高鐵滿$600減$500

● 預訂酒店滿$1,000減$400／滿$1,000減$200

全日

● 預訂內地酒店額外8%Trip Coins回贈（上限為$80）



Trip.com優惠【3】完成指定任務享額外Trip Coins／火車車票指定優惠

除了指定地區優惠外，在整個優惠期內（12月16日至28日），只要以Trip.com預訂3次航班，每單淨票價滿$2,000即可獲贈高達1,000Trip Coins；預訂3次酒店，更可獲贈高達600Trip Coins！

順帶一提，Trip.com更會在優惠期內的不同時段推出限量火車車票優惠，包括豁免手續費、高達$30折扣券、以及$30優惠券包。名額有限，售完即止！

（全文完）