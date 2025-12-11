日本入境限制｜感冒藥千萬別亂帶　含2成分隨時被扣查罰3000萬

日本入境藥品限制｜不少人前往日本旅行時，都會帶備感冒藥、止痛藥等藥物「看門口」，以備不時之需。然而，這些藥物如果含有某些成分，可能便會觸犯日本法例，被海關當成販毒，隨時入獄十年及罰款3,000萬日元！不想誤墮法網，以下自保3招及入境藥物數量上限，出發前就要看清楚！



日本入境藥物限制｜哪些藥物不能入境日本？

收鼻水藥、止痛藥、止咳水等常見的藥物，原來入境日本時可能會成為違禁品，累積超過一定數量，隨時被扣查遣返，甚至罰款及面臨牢獄之災。不想無辜遭殃，出發前最好花點時間看清楚藥盒標籤，有沒有以下兩類藥物成分！

日本入境藥物限制【1】偽麻黃鹼（Pseudoephedrine）

根據日本《麻藥及向精神藥取締法》，若藥物中含有超過10%的偽麻黃鹼，即屬於興奮劑原料，而含有這種成分的藥物十分常見，例如抗過敏藥、通鼻塞藥等，雖然一般含量較低，但若然為了有備無患或是幫親戚代購而大量攜帶，就可能會被海關懷疑是走私製毒原料了。

偽麻黃鹼在成藥中非常常見。（資料圖片）

日本入境藥物限制【2】可待因（Codeine / Dihydrocodeine）

可待因是常見於止咳水及止痛藥的一種成分，具有鎮痛和鎮靜作用。而在日本《麻藥及向精神藥取締法》中，則屬於鴉片類成分，如旅客入境時沒有申報或攜帶超量，便有機會被海關扣查。

可待因是常見於止咳水及止痛藥的成分，具有鎮痛和鎮靜作用。（資料圖片）

日本入境藥物限制｜藥物攜帶數量有何限制？

根據日本《海關法》，無論是非處方藥、外用藥還是處方藥，均設有攜帶數量限制。

1. 非處方藥（OTC）：限制2個月用量（一般約60粒內）。

2. 外用藥：限制每種24件（包括藥膏、眼藥水、鎮痛貼）。

3. 處方藥：限制1個月用量，超過需在事前自行申報。



日本入境藥物限制｜違規會有什麼後果？

根據日本《海關法》，進口麻醉品、精神藥物、大麻、鴉片和興奮劑，最高判罰可處以10年以下有期徒刑、3,000萬日元罰款或兩者併罰。

日本入境藥物限制｜如何不違法帶藥入境？

擔心去日本旅行時生病，只能到達當地才可以買藥嗎？其實如果想安心攜帶藥物入境，只要遵守以下3個方法，便不怕違反當地法例！

入境日本時應了解清楚當地的入境藥物限制。（Kansai International Airport官網）

日本入境藥物限制【1】遵守數量限制

攜帶藥物入境日本時，應按個人實際需求備藥，另外亦建議不要大量代購。

日本入境藥物限制【2】保留完整包裝及說明書

千萬別為了節省行李箱空間而將藥物拆散裝入藥盒！因如果遇上海關抽查，都可將原裝藥盒及說明書一併呈交，以便其查驗。

日本入境藥物限制【3】事前申報處方藥

如果因身體需要而必須攜帶處方藥物或超過自用限額，出發前必須向日本厚生勞動省申請「攜帶藥品進口確認書」，並隨身攜帶醫生英文診斷證明。

如需帶處方藥物，請提早申請「攜帶藥品進口確認書」。（日本厚生勞動省 MHLW截圖）

