行李箱禁忌｜台灣機場警告　條碼貼紙千萬不要留　否則隨時失行李

行李箱禁忌｜行李箱條碼貼紙應不應該撕掉？每次去旅行回來，行李箱上都會多了一張條碼貼紙，隨著旅行次數越多，貼紙便會越貼越多，看起來就像周遊列國的證明。不過，你可曾想過，這些舊貼紙如果不撕走，可能隨時成為行李箱丟失的元兇！



行李箱禁忌｜行李箱條碼貼紙為何要撕走？

行李箱的條碼貼紙到底要不要撕？台灣桃園機場曾在接受傳媒時回應過此問題。機場指出，旅客在託運行李時，機場的自動行李分揀系統會360度掃描行李箱，辨識到行李條碼後，便會自動分至相應的航班寄存。

條碼貼紙可能會成為行李丟失的元兇！（AI生成圖片）

如果行李箱上仍留著以前的條碼貼紙，或是條碼貼紙過多，好可能會令機場的自動行李分揀系統造成混亂，影響機器判斷，令系統將行李輸送到錯誤的航班！因此，為了減低行李箱被誤送的風險，最好還是將舊的條碼貼紙撕掉！

條碼貼紙過多，好可能會令機場的自動行李分揀系統造成混亂。（運通國際發展有限公司）

行李箱禁忌｜如何快速撕走行李箱條碼貼紙？

可是，條碼貼紙應該怎樣撕掉最好？黏在行李箱上的條碼貼紙一旦時候久了，貼紙上的膠水便會與物品的粘合力增強，導致難以撕掉，即使成功撕下來，膠水還有可能殘留在表面，影響行李箱的外觀。其實只要用以下兩個方法便可輕鬆去除貼紙不留痕！

撕走行李箱條碼貼紙方法【1】風筒加熱

大家可以利用風筒對準條碼貼紙，持續吹至表面變熱，再嘗試用手指摳下來。因為熱風可以讓貼紙背後的膠水軟化，降低其黏性，讓它與行李箱分離，達至不殘留膠水的效果。如果擔心「手殘」撕爛貼紙，亦可利用信用卡從邊緣位置刮起。

熱風可以讓貼紙背後的膠水軟化，降低其黏性，讓它與行李箱分離。（AI生成圖片）

撕走行李箱條碼貼紙方法【2】利用塑膠卡片配搭乳霜

如果已身處機場，才被航空公司的地勤人員告知，登機前需要撕掉行李箱的條碼貼紙又怎麼辦？行李箱品牌Rimowa曾在官方網站教路，可利用塑膠卡片輕輕撕下貼紙，然後再取少量乳霜塗抹在乾淨的軟布上，再以打圈的方式擦拭有殘膠的地方，直到痕跡消除乾淨。

利用塑膠卡片輕輕撕下貼紙，再取少量乳霜塗抹在有殘膠的地方。（AI生成圖片）

旅行注意｜行李箱的保護套及綁帶／吊牌也要留意

除了舊條碼貼紙外，桃園機場亦提醒，行李箱的保護套、綁帶或吊牌也要多加注意。如果行李箱的保護套鬆脫，很可能會遮蓋到行李條碼，而且鬆脫的部分甚至可能捲入輸送帶的設備；而行李的綁帶或吊牌過長，也有機會在輸送的過程中捲入機件，阻礙行李輸送帶正常運作。

