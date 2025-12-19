酒店退款攻略｜Agoda、Trip.com寫明不能退怎辦？專家教1招成功退

酒店取消｜訂房取消政策｜飯店刷退｜訂錯房、去不了，訂了「不可退款」的酒店房就真的一毫子都拿不回？千萬別棄權！其實各大訂房網站系統背後都藏有「隱藏選項」。只要懂得利用這3個關鍵步驟，就能大大提升成功退款的機率，甚至無需支付高額手續費。《香港01》好食玩飛記者為大家整理了退款秘技，不想白白浪費幾晚房價，這篇攻略一定要收藏啦！



Trip.com／Agoda等平台退訂條款一覽

市面上主流訂房平台，包括Booking.com、Agoda、Trip.com及Hotels.com等，各平台的取消政策差異頗大。一般而言，訂房頁面會清楚標示退訂條款，常見類型包括：

● 指定日期前免費取消：例如入住前24小時、48小時或7天

● 完全不設退款的特價房型：通常以較低折扣吸引顧客

訂房平台包括Booking.com、Agoda、Trip.com及Hotels.com等，各平台的取消政策差異頗大。（AI生成圖片）

如果選擇了可「免費取消」的房型，以下3大平台的做法會是：

以Agoda為例，假設原定入住日子是2月6日，只要2月5日之前取消預訂，將不收取取消手續費。如果於抵達日期前1天內取消預訂將收取預訂金額的20%。若客人如未能如期入住酒店住宿，需繳付預訂金額的 100%（住宿政策）。大家如有疑惑，可到Agoda的客服網站即時對話；或致電客服熱線3071 1201，提供訂單號碼查詢。

以Booking.com為例，假設原定入住日子也是2月6日，截至入住日14天前，即1月23日前，可免費取消。入住日前14天內，若取消訂單，需支付訂單全額；若未入住，未如期入住罰金將與取消費相同。如有疑惑，可聯繫Booking.com的24小時支援中心；或致電客服熱線2955 8701，提供訂單號碼查詢。

以Trip.com為例，只要在規定時間內，例如入住前24小時、48小時或7天，可全額退款。如有疑惑，可聯繫Trip.com的即時智能客服；或致電客服熱線3002 3252，提供訂單號碼查詢。

酒店退款攻略｜為何訂房平台說不行，酒店卻有權決定退款？

但萬一訂了「不可退款」的房型，仍有退款的空間嗎？那大家首先要了解一下訂房平台的收費流程啦！當旅客透過訂房網站完成預訂並付款後，訂房平台會向酒店確認訂單。然而，關鍵在於訂房網站與酒店的結算時間並非即時，不同酒店都有不同的付款周期，部分酒店要求訂房平台立即支付房費；部分酒店按月或按固定周期結算。

對於不可退款訂單，無論旅客最終是否入住，訂房網站都必須將全額房費支付給酒店。這意味著，房費的最終受益人是酒店本身，而非訂房平台。因此，訂房網站的客服人員往往受制於平台條款，無權批准退款；但酒店方面卻擁有最終決定權！

為何訂房平台說不行，酒店卻有權決定退款？《假面酒店》劇照

酒店退款攻略｜有誠意就可以退款？旅遊網站一一解答！

酒店方之所以設立不可退款政策，是為了保障因預留房間而可能產生的經濟損失，並要求預訂人提供信用卡資料作為擔保。

不過，根據旅遊搜尋引擎Skyscanner官方網站指，若旅客的理由充分且態度誠懇，酒店為維護品牌形象和顧客關係，往往願意酌情處理。

不過，亦要留意不同酒店及平台的具體條款差異。例如澳門威尼斯人酒店官網明確規定「優惠價作之預訂不能退款、取消及更改」；而香港迪士尼樂園酒店則相對寬鬆，容許賓客於入住前3天取消或更改。所以這招雖然強大，但並非百分百保證，最終仍視乎酒店方的決定。

酒店退款攻略｜跟酒店談判退款的3招技巧！

旅遊搜尋引擎Skyscanner官方網站教路，掌握以下3個關鍵步驟，爭取全額退款或保留改期的機會大大提升！

酒店退款攻略｜第1步：直接聯絡酒店

不要只透過訂房網站客服溝通，應直接致電或發電郵給酒店前台或預訂部門。這是成功退款的最關鍵步驟！

酒店退款攻略｜第2步：誠懇說明取消原因

清楚解釋無法入住的理由，特別是不可抗力因素，例如：

● 天災人禍：例如地震、海嘯、嚴重的颱風或火災，導致目的地無法前往或酒店被迫關閉。

● 政府指令：如旅行限制、緊急狀態宣告或強制隔離政策，使旅程無法成行。

● 個人重大變故：部分人道考量政策會涵蓋這類情況，例如旅客或其直系親屬的突發疾病、受傷或死亡。請準備好相關的醫療或死亡證明作憑證。

如有相關證明文件（如醫生證明、航班取消通知等），應一併提供以增加可信度。

酒店退款攻略｜第3步：協商彈性方案

即使酒店無法即時退回現金，也可嘗試爭取改期或轉換為住宿券。許多酒店在淡季房況充裕時，或會同意免費改期；有些平台則會提供等值的住宿券，讓你可以在一年內再次使用。雖然可能需要補回房價差額，或者只能在特定日期使用，但總好過完全失去這筆金額！如果你知道自己之後還會出遊，不妨直接提出幾個新的入住日期，讓酒店有選擇的空間，成功率會大大提升！

酒店退款攻略｜網民分享成功退款！

社交平台上不少旅客分享經驗，證實上述方法確實有效。有網民表示：「直接打電話去酒店解釋情況，態度誠懇通常都會有轉機。」另有旅客指出，遇上天災或緊急醫療狀況時，酒店通常會較為體諒。

特別值得留意的是，大型國際連鎖酒店集團（如萬豪、希爾頓、洲際等）為維護公關形象，在特殊情況下的退款申請通常較為寬鬆。相反，小型獨立酒店的政策可能較為嚴格，但人情味亦可能更濃厚。

您好，我是訂單號碼XXXXX的客人。由於突發情況（具體說明原因），實在無法按原定計劃入住。我理解這是不可退款的訂單，但希望酒店能考慮我的特殊情況，看看能否協助改期或其他解決方案。十分感謝您的體諒和幫助。 （成功退款的網民分享話術範例）

酒店退款攻略｜酒店最後拒絕退款怎麼辦？

上述方法並非百分百保證成功，最終決定權仍在於酒店方。不同酒店的政策和處理方式各異，旅客應抱持合理期望。若酒店明確拒絕退款，可考慮其他選項，例如：

● 將預訂轉讓給親友

● 在社交平台尋找有需要的旅客接手

● 向信用卡公司查詢是否有消費保障

即使這次損失無法完全挽回，也能藉此經驗在未來訂房時更謹慎！若行程仍有不確定性，建議選擇可免費取消或最少有彈性條款的方案，雖然價格可能稍高，但能避免因臨時變故而承擔全額損失。此外，出發前記得購買包含「旅程取消」的保險，並善用附帶旅遊保障的信用卡付款，這樣在突發狀況時就多了一層防護。

酒店退款攻略｜不要忽略「旅程取消保障」

旅遊搜尋引擎Skyscanner官方網站警告，千萬不要忽略「旅程取消」的保險！只要符合條款，例如因突發疾病、直系親屬意外、航班取消或天災等原因，你都有機會向保險公司申請理賠！

申請時需要提供完整的證據，包括訂房確認單、付款收據以及相關的醫療或航班證明。雖然流程可能有點繁瑣，但若涉及的金額不小，花點時間準備文件絕對值得。保險公司的核准通常取決於證明是否充分、事件是否屬實，因此在申請時，越能清楚還原事情的時間線，就越容易獲得批准！

