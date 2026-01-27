2026租車自駕遊三大路線推介 教你一招享92折租車賞世外美景

單純打卡shopping已經不能滿足港人的旅遊慾望，深度探索的自駕遊才是2026年旅行新趨勢。根據Trip.com最新發布的年度旅遊趨勢報告，2026年香港人的旅遊焦點將全面轉向「體驗式旅遊」與「可持續旅遊」。不少旅客會選擇租車自駕遊，深入那些公共交通難以抵達的隱世景點，甚至挑選電動車出行，在享受駕駛樂趣的同時，也為環保出一分力。

2026租車自駕遊路線推介一：九州深度遊 探尋火山之旅

如果正計劃明年的行程，日本九州絕對是首選目的地之一。大家可以嘗試來一趟「九州深度公路之旅」，建議由福岡租車取車出發，一路南下前往鹿兒島欣賞壯麗的櫻島火山。沿著風景優美的日南海岸馳騁，途中可以順道遊覽高千穗峽的仙境景致，或是挑戰阿蘇火山的自然奇觀，當然還有港人最愛的溫泉，最後選擇在熊本還車，結束療癒之旅。在日本租車自駕時，由於跨區域行駛較多，記得預約時揀選異地取還車服務，並且必須準備好ETC卡以便使用高速公路。

2026租車自駕遊路線推介二：意大利多羅米蒂山脈 賞世外美景

除了亞洲，歐洲的意大利多羅米蒂（Dolomites）山脈同樣是自駕愛好者的天堂。最理想的規劃是先在米蘭租車，然後驅車前往多羅米蒂山區，在鬼斧神工的山嶺間展開深度探險，遊走雄偉的三尖峰（Tre Cime di Lavaredo）、夢幻的布拉耶斯湖（Lago di Braies），以及塞切達（Seceda）和休斯高原（Alpe di Siusi）。

意大利租車

2026租車自駕遊路線推介三：珀斯公路旅行 穿梭沙漠中的天然石陣

若對公路旅行情有獨鐘，澳洲西岸的珀斯北上路線亦是不容錯過的選擇。從珀斯租車出發，沿途會經過南邦國家公園的尖峰石陣，以及如夢似幻的粉紅湖。在南邦國家公園，你可以親眼見證數以千計的石灰岩柱在沙漠中拔地而起，場景壯觀如外星表面；而粉紅湖則如巨大的粉紅調色盤在大地上散發瑰麗光芒，隨手一拍都是絕美照片。不過在開啟澳洲租車之旅前，記得提前申領香港國際車牌，並在預訂時仔細閱讀網站上的取車材料要求，以免影響行程 。

想讓每趟自駕旅程都無後顧之憂，透過Trip.com預訂租車其實有不少優惠與貼心服務。如果你已經在平台預訂過機票或酒店，系統會自動為你解鎖專享的租車價格。新客戶更可以領取92折租車優惠券，下單時直接扣減費用。考慮到旅程可能有變數，平台提供的彈性取消政策讓計劃更靈活，萬一遇到航班或火車延誤，客服亦會協助處理免費保留或取消租車的事宜。客服團隊致承諾在30秒內快速回應，為整趟自駕之旅提供了最強後的支援保障。

(資料及相片由客戶提供)