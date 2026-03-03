旅遊街頭騙案9大手法！警察都係假！最新「雀屎黨」趁亂偷錢點算?

旅遊騙案｜騙徒的手法層出不窮，出門在外都要打醒十二分精神，尤其去旅行人生路不熟更要注意！《香港01》「好食玩飛」為大家整合9個最新街頭騙案手法，除了問卷黨及幸運手繩黨等經典騙案，最新還有「雀屎黨」街頭詐騙！



旅遊騙案手法【1】雀屎騙局

近日歐洲出現新型的「雀屎騙局」，騙徒會趁著遊客不為意時將濕漉漉的液體撥到遊客身上，然後騙徒會假裝熱心表示可以幫忙清理或者看管財物，再在遊客放下戒備時偷東西後快速逃離。

防騙方法：如果遇到這種情況，可以先離開現場，到安全的地方再檢查及整理。



歐洲最近出現「雀屎詐騙小偷」，會在遊客身上潑灑不明液體（圖片來源：jaofish@threads）

旅遊騙案手法【2】假扮警察騙錢

在歐洲及東南亞地區經常會發生假扮警察攔截後騙錢的事件。假扮警察的騙徒會向遊客表示懷疑藏有違法物品或毒品，並要求檢查遊客的背包、錢包及護照，更會要求搜身。及後會以不同理由要求即場罰款或沒收貴重物品。

防騙方法：如果遇到這種情況，應該主動要求到鄰近的警察局，在局內協助「調查」。



在歐洲及東南亞地區經常會發生假扮警察攔截後騙錢（圖片來源：WSBTV）

旅遊騙案手法【3】假冒服務人員

有些騙徒偽裝成機場、車站或者景點的工作人員，主動接近外國遊客併提供不必要的協助，並在成功操作後索取金錢。

防騙方法：如果遇上困難，應該找身穿工作服的職員求助。



旅遊騙案手法【4】手繩黨／強行兜售商品

強行兜售商品是歐洲街頭最常見的詐騙手法，騙徒首先會向旅客兜售商品，假設兜售不成功，便會強行塞到遊客手中或者綁在手腕上並強迫付費，大部份附近均有同黨加以威脅。

防騙方法：建議在擁擠的旅遊觀光區，盡量交叉雙手，或者把手插進口袋裏，並與陌生人保持距離，避免讓陌生人趁機靠近或觸碰。



「幸運手繩」是常見的詐騙手法（圖片來源：視覺中國）

旅遊騙案手法【5】街頭表演強行互動索費

在歐洲的旅遊觀光區不時都會看到街頭表演，圍觀人群除了有機會是騙子同黨，會趁機偷走遊客財物外，部分騙徒更會強行與遊客互動索要錢財。

街頭表演的圍觀觀眾有機會是騙徒同黨。（圖片來源：視覺中國）

旅遊騙案手法【6】免費拍照陷阱

在歐洲觀光區經常會發生免費拍照的詐騙案。除了有騙徒會打扮成特別造型吸引遊客合照後索取拍照費用，某些騙徒會假好心表示可以幫忙拍照，並在拍照後向你索取費用。

防騙方法：在觀光區應該避免跟街頭藝人拍照，如果有人表示可以幫忙拍照也有提前詢問是否收費。



騙徒會打扮成特別造型吸引遊客合照後索取拍照費用（圖片來源：VCG）

旅遊騙案手法【7】假捐款真詐騙

在內地或歐洲旅遊區，可能會遇到自稱是聾啞人士或為某慈善機構，請你簽名支持。遊客放下戒心簽名後，騙徒便會將前明文件翻到另一頁，脅迫遊客進行「捐款」，甚至會在你分散了注意力時，以文件為掩護偷取錢財。

防騙方法：如果前往旅遊區遇到這類人士向你問好，都不要停下腳步並強烈拒絕，不要讓他們有機會纏上你。



在歐洲遊客區要特別留神。（圖片來源：Reuters）

旅遊騙案手法【8】街頭抽獎

在內地，有不少騙徒會以抽獎為招徠，讓遊客掃瞄二維碼進行抽獎，並會聲稱遊客中了大獎，然後引導他們前往團夥的基地填寫個人資料及領取獎品。不過，領取獎品往往都有附加條件，例如是需要高額入會費、手續費等，某些騙徒更會將遊客的個人資料出售。

防騙方法：不要參與這些不明來歷的抽獎或送禮遊戲，也不要胡亂跟隨陌生人，或填寫個人資料。



旅遊騙案手法【9】現金換支付寶

騙徒會詢問途人能否使用現金換取支付寶，但騙徒提供的二維碼實際上可能是病毒二維碼，掃描後或會導致手機被入侵，銀行卡內的資金被轉走。

防騙方法：盡量避免與陌生人互傳電話訊息，或掃描手機資料。



