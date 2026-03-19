大灣區室內滑雪場8大推薦｜卡魯冰雪世界／華發冰雪世界/熱雪奇蹟

香港人一年四季都想「走入雪國」，而家真係唔使飛日本、歐洲，搭高鐵／跨境巴／地鐵，1–3小時就可以由濕熱城市直達零下雪世界。以下幫你綜合多個網站資料，精選大灣區人氣室內滑雪場，由深圳、廣州到珠海、澳門，一次過比拼地址、交通、門票、設施同各自賣點，方便你揀啱「第一程」或者「升級訓練場」。



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一文總覽：邊度玩乜，啱邊種人？

城市 滑雪／冰雪場 特點定位 啱玩人士 深圳 觀瀾湖卡魯冰雪世界 深圳最大真雪室內滑雪場，滑雪＋娛雪兼備 初學者、親子、想練習基本技巧的人 深圳 世界之窗 阿爾卑斯冰雪世界 交通最方便，結合景點＋滑雪＋溜冰 快閃半日遊、打卡客、輕量滑雪體驗 深圳 東部冰雪創新城 真冰真雪樂園，冰雕、冰上單車、雪地遊戲 親子、一大班friend玩樂、影相打卡 深圳 海昌·樂漫冰雪王國 東歐嘉年華主題冰雪樂園，偏向「玩雪」多過滑雪 有小朋友家庭、鍾意主題樂園 feel 深圳 雪域鑫潮室內滑雪教學 模擬滑雪系統，專做教學訓練 完全新手、出發前想「操身」的人 廣州 熱雪奇蹟（原融創雪世界） 大灣區最成熟大型雪場，5條不同難度雪道 初學至高手、認真玩雪＋練技人士 珠海 毛林金灣酒店 冰雪運動城 住酒店＋玩6000㎡冰雪樂園 親子staycation、想度假順便玩雪 澳門 澳門模擬滑雪中心 模擬滑雪機，技術訓練為主 想練技術、短時間密集練習的人

另外，深圳前海華發冰雪世界、珠海南屏萬雪匯等超大型雪場已經或即將開幕，如果你目標係「全球最大」、「室內長距離賽道」，之後都可以升級再衝一轉。

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深圳：港人入門雪場集中地

1. 觀瀾湖卡魯冰雪世界：新手入門首選

卡魯冰雪世界位於深圳龍華區觀瀾湖生態運動公社，室內面積約1.2萬平方米，是深圳目前規模最大的真雪室內滑雪場，全年溫度維持約–3℃至–5℃。

地址：

深圳市龍華區高爾夫大道15號 觀瀾湖生態運動公社



交通（由香港出發）：

西鐵線到落馬洲 → 羅湖過關 → 深圳地鐵4號線至觀瀾湖站A出口，步行約5分鐘即達。



雪道與設施：

真雪滑雪道約120米長、20米闊，坡度約10米，設魔毯運送系統，對新手非常友善。

設專業雪道救援隊，場內安全感相對較高。

娛雪區有雪圈滑坡、螺旋滑梯、兒童雪橇、雪地車及仿「瑞士少女峰」、「斯芬克斯」觀景台等主題裝置，影相位多。



門票參考：

娛雪票約HKD 173起（2小時，單人），親子套票一大一小約HKD 216起。

滑雪票（連裝備）約HKD 282起（2小時），更長時段價錢逐級上調。



亮點在於整體設施較新，雪質會定期壓雪，對第一次試雪板、或者只想輕鬆「滑幾轉影相」的港人來講非常合適；加上附近有酒店、商場、卡丁車、溜冰場等，一晚staycation＋半日滑雪行程好易砌。

2. 世界之窗 阿爾卑斯冰雪世界：景點＋滑雪一Take過

阿爾卑斯冰雪世界位於景點「世界之窗」內歐陸風情街，卻可以獨立買雪場門票入場，毋須另買世界之窗門票，彈性較大。

地址：

深圳市南山區深南大道9037號 世界之窗歐陸風情街



交通：

深圳地鐵1/2號線「世界之窗站」H2出口步行約5分鐘。

深圳灣口岸有免費「南山消費文旅專線」巴士直達世界之窗。（以官方最新公布為準）



場內分區：

嬉雪及滑雪區：約4萬呎，設一條長約70米、闊約15米、落差約20米的無柱滑雪道，屬「迷你版雪場」，但足夠入門體驗速度感。

溜冰場：約2萬呎，分成人區及兒童區，適合唔想着笨重雪具又想試吓冰上運動的人。



娛雪元素：

北歐風情主題，童話城堡、冰雪奇境、北歐小鎮等打卡位，再加上飄雪機製造雪花，影相氛圍感十足。

車胎滑雪、冰上碰碰車、堆雪人等親子活動，適合小童放電。



門票參考：

滑雪票（含雪服、雪鞋、頭盔、雪板）全日約HKD 370、3小時約HKD 315。

嬉雪票約HKD 82，溜冰票約HKD 93，亦有套票組合。



相較卡魯，阿爾卑斯冰雪世界雪道較短、雪質較薄偏冰，裝備款式較舊，但勝在地鐵直達，對只想「順便玩吓雪」的世界之窗遊客來說非常方便。

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3. 深圳東部冰雪創新城：真冰真雪主題樂園

東部冰雪創新城位於深圳鹽田區保惠冷鏈物流園內，是以真冰真雪打造的冰雪樂園，強項在於「玩雪裝置」多過認真滑雪道。

地址：

深圳市鹽田區鹽田路3號 保惠冷鏈物流園



交通：

深圳地鐵2號線深外高中站B2出口，步行約9分鐘。



特色設施：

冰上樂園有旋轉滑梯、雪地迷宮、極地速滑、冰上單車、雪地保齡球等，玩法較多元，啱幾個朋友鬥玩。

真雪場景配合雪人、卡通雕塑（例如熊貓、動物角色），相機一定停唔到手。



門票／套票：

雙人／三人不限時套票，約RMB 238–318，包冰雪城門票＋輕食，CP值高，可以慢慢玩足一日。



如果你不太在意「滑雪技術」，純粹想歎住冷氣、玩雪圈、打卡、陪小朋友滾雪，呢度會比傳統滑雪場更啱。

4. 海昌·樂漫冰雪王國：東歐嘉年華雪國

海昌·樂漫冰雪王國位於寶安區海雅繽紛城內，主題係東歐嘉年華，氛圍感強過運動感，偏向「冰雪主題樂園」。

地址：

深圳市寶安區新安街道建安一路183號 海雅繽紛城4樓



交通：

深圳地鐵5號線「靈芝站」A1出口步行不久。



五大主題區：

冰雪城堡、霧凇森林、冰川山脈、極地大陸、嘉年華派對，每區都有滑梯、雪國列車、滑索、旋轉木馬、打雪仗區等。



適合人群：

以親子、情侶打卡為主，設有小食區、更衣區並可免費租用雪服及鞋套，隨時走入雪景拍照。



想要「主題樂園＋雪景」feel，而唔係純滑雪訓練，樂漫冰雪王國係一個玩樂感很重的選擇。

5. 雪域鑫潮室內滑雪教學：練技術的練功房

雪域鑫潮主打室內模擬滑雪系統，以滑雪教學為核心，比起「玩雪」，更似一個專業訓練場。

分店位置：

羅湖、龍華、南山等多區，方便就近安排。



設施特色：

使用先進室內滑雪系統，以模擬雪道＋滾動帶模擬真實滑雪感。

有專業教練一對一或小組教學，用鏡面／即時指導調整姿勢，適合完全零基礎或者準備去日本／歐洲前的預習練習。



如果你心目中目標係「出trip前要識S-turn」、「細路去北海道前要先練站穩」，可以考慮先來幾堂雪域鑫潮暖身，再去真雪場實戰。

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6. 深圳前海華發冰雪世界：全球最大級

前海華發冰雪世界已成為港人熱話焦點，原因好簡單：夠大、夠新、規格夠「比賽級」。

地址：

深圳市寶安區沙井／前海華發項目一帶，靠近深圳國際會展中心。



規模與設計：

室內滑雪場面積約10萬平方米，相當於11個足球場，被指為全球最大室內滑雪場之一。

設5條專業賽事級雪道、2個公園及1個娛雪區，總雪道長度超過1,500米，單道最長約441–463米，垂直落差約83米，可承辦國際級賽事。

採用雙索道系統及拖掛式包鎖纜車，大幅減少排隊時間。

冰雪遊樂與「超感公園」：

設多達14項冰雪遊樂設施，包括速降雪圈、雪上卡丁車、冰雕長廊、極地探險等。

更加入衝浪、深潛、攀岩等運動體驗區域，配合5層商業空間，變成一個全天候綜合運動＋購物＋餐飲平台。

門票：

3小時初級道滑雪票約HKD 341–529起；中高級道不限時滑雪票約HKD 556–979，均包基本裝備。



如果話卡魯係「深圳入門場」，阿爾卑斯係「城市便利場」，華發就可以當「終極升級版」——適合已經滑過幾次、想挑戰長坡度、玩park、練技術的你。

廣州：熱雪奇蹟，大灣區的旗艦雪場

廣州熱雪奇蹟（原融創雪世界）：五條雪道玩到你腳軟

位於廣州花都區的「熱雪奇蹟」是全國數一數二的大型室內滑雪場，總面積約7.5萬平方米，同時距離香港相對近，高鐵＋的士即可到達。

地址：

廣州市花都區鳳凰北路63號 廣州融創茂F1



交通（香港出發）：

高鐵：西九龍 → 廣州南約1小時，再乘的士約1小時至融創茂。

亦有香港直通巴士直達花都融創茂，單程約HKD 140起。



雪道配置：

設有五條不同坡度雪道，由70米短練習道到300米以上中級道都有，涵蓋初學到高手。

例如：小熊道、企鵝道屬初學者道；雪兔道為人氣初級／中級；麋鹿道、老虎道則屬中高階，坡度超過18–20度，適合追求速度感的滑雪者。



娛雪區：

有雪上飛碟、冰上碰碰車、探險步道、冰上單車、雙溜索「飛躍冰川」等，唔滑雪的人亦可玩得很盡興。



門票參考：

娛雪票約HKD 276起（2小時）；滑雪票3小時初／中級道約HKD 441起，不限時全場雪道約HKD 647起。



熱雪奇蹟比較似「mini版雪國滑雪場」，雪道長度、坡度都可以「練真功夫」，而且同時照顧到一家大細玩樂，是不少已經「試過深圳雪場」的港人下一站升級選擇。

珠海＋澳門：度假＋玩雪一次完成

珠海毛林金灣酒店 冰雪運動城：住酒店順手行入雪國

如果你心目中係「住靚酒店＋小朋友放電＋順便玩雪」，珠海毛林金灣大酒店內的冰雪運動城可以一次滿足幾個願望。

地址：

珠海市金灣區金河東路577號 毛林金灣大酒店1樓



規模與設施：

冰雪運動城佔地約6000平方米，真冰溜冰場、雪地迷宮、極地速滑、旋轉滑梯等雪上項目齊備。

酒店另外有約3000平方米兒童遊樂園，變相「一站式室內放電中心」。



交通：

由香港經港珠澳大橋到珠海口岸，再乘的士約30分鐘。



玩法建議：

通常以住宿套票形式包酒店房晚＋冰雪運動城門票，再加兒童樂園入場等，高度適合親子staycation。



適合「大人想歎、細路要放電」，又唔想成日轉車趕場的人，一入酒店就可以由房間行到雪場門口。

澳門模擬滑雪中心：技術控的秘密基地

澳門都有滑雪？雖然未有大型真雪場，但位於黑沙環的澳門模擬滑雪中心，對於想練技術的你，其實係一個相當實際的選擇。

地址：

澳門黑沙環永華街 僑光工業大廈 地下A舖



設施與教學：

以模擬滑雪機為主，利用斜台＋滾動帶，模擬滑雪進行中的感覺，你可以像跑步機那樣在同一位置「不停向下滑」。

前方有大型鏡面方便你即時檢查重心、板角、姿勢，教練亦可近距離糾正動作，尤其適合想改善基本功、轉向、剎車等技術。

適合人士：

準備冬季雪季去外國前warming up、想克服對速度恐懼的新手、或者已經滑開想細緻調整動作的滑雪迷。



由香港過去澳門一日來回好輕鬆，如果你覺得真雪場「太貴唔想喺錯誤動作度浪費雪票時間」，先來模擬場練好基本功會事半功倍。

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點揀最啱你個「第一場雪」？

大灣區室內雪場選擇愈來愈多，可以簡單用三條主線去揀：交通、目的、同埋同行對象。

想就腳、地鐵直達：

世界之窗阿爾卑斯冰雪世界（順便玩景點）、海昌·樂漫冰雪王國（商場同層行過去就係）。



想「認真學滑雪」：

入門：觀瀾湖卡魯冰雪世界、廣州熱雪奇蹟的初級道。

進階：廣州熱雪奇蹟中高階道、未來的深圳前海華發冰雪世界長雪道。

技術訓練：雪域鑫潮、澳門模擬滑雪中心等模擬場，先練動作再上真雪。



親子／打卡為主：

海昌·樂漫冰雪王國、東部冰雪創新城、珠海毛林金灣冰雪運動城，全都是「玩雪＋影相＋室內樂園」型場地。



無論你係想搵個「零下5度的冷氣房」、為下一次北海道之旅預習，定係簡單地想喺週末同家人踩入雪地笑住影全家福，大灣區而家都已經有一個好成熟、好方便的雪國選擇清單，距離香港只係幾個站、幾個閘口的距離而已。

北上消費支付方法：AlipayHK/ 銀聯信用卡

目前大陸的商戶普遍使用電子支付方式，其中一種為AlipayHK 支付寶香港。綁定指定信用卡於大陸消費，不但可以享受便利的支付方式，還能獲得豐富的回贈。此外，市面上也有不少一卡雙幣信用卡，方便在內地消費時可以直接以人民幣結算。特別值得一提的是，持有銀聯信用卡在內地消費時可豁免收取任何手續費，同時還可以獲得回贈！

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AlipayHK 內地消費Q&A

AlipayHK 綁定信用卡在內地消費設有消費限額嗎？

以信用卡綁定AlipayHK在內地消費限額視乎認證等級，而確實金額則視乎個別信用卡的簽賬額為準，單筆消費上限為HK$35,000。以AlipayHK在中國消費不設任何跨境手續費。

銀聯信用卡豁免海外簽賬手續費？

持有Visa或Mastercard到香港以外地方消費，交易將收取1.95％至2％的手續費；憑銀聯信用卡於外地消費則豁免收取任何手續費，即使使用人民幣支付也同樣免費。

如何繳交雙幣信用卡之人民幣欠款？

如果你只持有該銀行的信用卡而沒有銀行戶口以人民幣轉賬，可使用FPS (轉數快) 將人民幣轉賬至信用卡賬戶以繳交款項。

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