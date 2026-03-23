澳門國際美食之都嘉年華｜22 個美食之都進駐！飲靚酒+免費試食

澳門國際美食之都嘉年華｜2026澳門國際美食之都嘉年華即日起至3月29日舉行！這次設有設有主會場（澳門漁人碼頭羅馬廣場及勵駿大道）和分會場（新口岸廣州街及上海街一帶），現場食玩買統統都有，大家除了可以品嘗到各國美食，又有精彩的表演和攤位遊戲，更有特色手信美食，絕對是本周的假日好去處！



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2026澳門國際美食之都嘉年華即日起至3月29日舉行 (facebook@感受澳門 Experience Macao）

澳門國際美食之都嘉年華｜【1】國際美食大道 —— 現場必試環球美食

說到是美食之都嘉年華，又怎少得瘋狂「掃街」的環節呢？活動主會場（漁人碼頭羅馬廣場及勵駿大道一帶）匯聚國內國外22個聯合國教科文組織「創意城市美食之都」於現場設置特色美食展位，無需買機票即可大快朵頤，別盡各各國地道美食！

國際美食大道 —— 現場必試環球美食 (facebook@感受澳門 Experience Macao）

澳門國際美食之都嘉年華｜【2】環球美酒廊 —— MOP$98試盡4款品酒

喜歡小酌一杯的朋友，必去澳門漁人碼頭傑克遜廣場的「環球美酒廊」，現場有中國內地、香港、澳門、新加坡、澳洲、法國等地的酒商，為大家提供葡萄酒、啤酒、威士忌及烈酒等美酒，可以盡情品嘗美酒！

現場更設有聯動套票，只需要MOP$98，就可以體驗4款品酒、1次威士忌桶邊試飲，及帶走會場限定周邊， 更有國際美食大道的優惠券，可以一邊歎靚酒，一邊歎美食！

澳門國際美食之都嘉年華｜【3】國際美食優品市場 —— 買手信必去

有好東西當然想跟親朋好友分享！分會場（新口岸廣州街及上海街步行區一帶），更設有國際美食優品市場，有包裝食品、特色醬料、手信美食、茶茗啡豆、餐具器皿等等，讓大家可以把各國的美味帶回家細味或跟親友分享！

國際美食優品市場 —— 買手信必去。(facebook＠感受澳門 Experience Macao）

現場除了可以品嚐各國美食、美酒，大會更設有遊戲區、抽獎活動、舞台表演，為大家帶來豐富的娛樂！

澳門國際美食之都嘉年華｜【4】消費滿額享精彩好禮 —— 免費抽獎／玩遊戲／飲咖啡

當日單筆或累積消費滿指定金額，即可兌換抽獎機會、遊戲代幣，甚至歎杯靚咖啡！詳情如下：

當日單筆或累積消費每滿MOP50，即可獲得抽獎機會1次，贏取豐富禮品，當中包括新口岸餐飲立減券、手機繩、冰箱貼、杯墊、環保袋、餐具套裝等實用禮物；

當日單筆或累積消費滿MOP50或以上，即可於分會場咖啡特裝展位免費換領咖啡乙杯；

當日單筆或累積消費每滿MOP30，更可獲贈遊戲幣1枚，參加現場免費主題遊戲。

澳門國際美食之都嘉年華｜【5】舞台精彩表演／廚藝展示 —— 兼免費試食

漁人碼頭主會場更設有三大特色舞台，包括「水映琉璃舞台」、「音浪無邊舞台」及「微醺海岸舞台」，大會邀請多個表演團體，為大家帶來精彩的花式跳繩、扯鈴、東方舞、菲律賓舞、越南歌舞、葡萄牙民俗音樂、電音、樂隊、魔術等精彩表演。

大會邀請25個美食之都的廚師，舉辦「美食之都廚藝展示」活動，帶來53場精彩廚藝表演，分享烹飪技巧，現場更設有免費試食環節，讓大家品嚐各國美食！

澳門國際美食之都嘉年華｜【6】特別／專享優惠卡片

記得去詢問處免費領取活動主題優惠卡片，活動期間在新口岸合作商戶消費可享優惠。

2026澳門國際美食之都嘉年華 活動詳情

日期：2026年3月20日至3月29日（共10天）



主會場（澳門漁人碼頭羅馬廣場及勵駿大道）：

開放時間：周一至周五 17:00 - 22:00；周六及周日 12:00 - 22:00



分會場（新口岸廣州街及上海街步行區一帶）：

開放時間：周一至周五 17:00 - 22:00；周六及周日 15:00 - 22:00



入場費用：免費入場



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