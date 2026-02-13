首爾Outlet 8大推介｜亞洲最大Outlet+全韓最大PRADA　附退稅攻略

首爾Outlet推介2026｜去到韓國首爾當然要瘋狂shopping！除了去弘大、明洞逛韓牌小店，更可以到Outlet盡情買！《香港01》「好食玩飛」整合位於首爾的8大Outlet，除了有亞洲最大的市中心Outlet，有Outlet更設有全韓唯一的Loewe、Chloé，及全韓國最大的PRADA店！



首爾OUTLET推介【1】樂天Outlet（首爾站店）

樂天Outlet（首爾站店）位於首爾車站旁，交通極為方便，非常適合作為行程尾站大掃貨！Outlet樓高3層，涵蓋超過130個知名品牌，包括Nike、Adidas、The North Face等運動服飾品牌，以及SATUR、GUESS、Levi's、Lee等潮流服飾配件。Outlet的退稅櫃台位於2樓，只要消費滿30,000韓元，即可憑護照辦理「即時退稅」。

地址：首爾特別市龍山區漢江大路 405

交通：首爾站直達



首爾OUTLET推介【2】東大門Hyundai City Outlet

東大門Hyundai City Outlet坐落於東大門核心地段，全棟有地下2樓至9樓、超過220個品牌，包括Marithé François Girbaud、Covernat、MLB、National Geographic、ABC Mart、Olens等韓系品牌及生活雜貨。此外，Outlet亦有多項外國旅客專屬優惠，除了消費滿15,000韓元即享現場退稅服務，旅客更可在1樓領取專屬優惠券手冊！

地址：首爾特別市中區獎忠壇路13街20

交通：東大門歷史文化公園站步行3分鐘



首爾OUTLET推介【3】Mario Outlet

Mario Outlet是亞洲最大的市中心Outlet，擁有3棟大樓、超過600個品牌進駐，還有高爾夫練習場、大型兒童主題樂園及空中花園！必逛推介有CK、Tommy Hilfiger、The North Face等潮流品牌，以及Fendi、Burberry、Gucci等名牌。旅客消費滿15,000韓元，最高可享約8%的退稅回贈，可以到1館8樓或3館11樓客戶服務中心辦理。

地址：首爾特別市衿川區數位路9街23

交通：加山數位園區站步行5分鐘



首爾OUTLET推介【4】New Core Outlet（江南店）

江南New Core Outlet位於高速巴士客運站附近，由本館和新館兩座大樓組成，主打高CP值的韓系居家用品、廚具及生活雜貨，例如Modern House、Kim's Club等。Outlet內亦有SPAO、WHO.A.U、MIXXO等時尚品牌。旅客單筆消費滿15,000韓元更可以於本館的2樓服務中心辦理退稅手續。

地址：首爾市瑞草區蠶院路51

交通：高速巴士客運站步行10分鐘



首爾OUTLET推介【5】Hyundai Premium Outlet（松島店）

Hyundai Premium Outlet（松島店）位於仁川松島，採用半露天的歐式建築設計，結合Triple Street購物街，是充滿度假氣氛的購物中心。Outlet擁有超過300個品牌進駐，包括BV、Ralph Lauren、Gucci等國際奢侈品品牌，亦設有depound、Matin Kim、Olive Young等潮流及雜貨品牌。此外，單筆滿15,000韓元即可辦理退稅服務。

地址：仁川廣域市延壽區松島國際大路123

交通：科技公園站直達



首爾OUTLET推介【6】Hyundai Premium Outlet（金浦店）

Hyundai Premium Outlet（金浦店）是離首爾市中心最近的郊區大型Outlet。Outlet分為East Zone、West Zone 及Tower Zone三大區域，匯聚超過230個國內及國外的精品品牌，如Gucci、Bottega Veneta、Burberry、Jimmy Choo等。在特定週日前往，更可以欣賞到璀璨煙花和現場音樂！單筆消費滿30,000韓元即可享現場退稅。

地址：京畿道金浦市高村邑阿拉育路15號街100

交通：弘大站轉乘的士，車程約20分鐘



首爾OUTLET推介【7】驪州Premium Outlet

驪州Premium Outlet位於京畿道，是韓國首間歐式名牌Outlet，採用歐式購物村設計，提供140多個國際奢華品牌店。部分品牌如Loro Piana、Loewe、Chloé等更是全韓唯一的Outlet櫃位，那裡的PRADA更是全韓規模最大、貨源最齊的分店，選擇極豐富！旅客只需到遊客中心出示護照即可領取折扣手冊，消費滿30,000韓元亦可進行現場退稅。

地址：京畿道驪州市名品路360

交通：江南高速巴士客運站轉乘的士，車程約15分鐘



首爾OUTLET推介【8】樂天Premium Outlet（坡州店）

樂天Premium Outlet（坡州店）是位於韓國京畿道的大型美式戶外購物中心， 距離首爾車程大約1小時。Outlet匯聚了超過200個國際及韓國本土品牌，例如Coach、OAKLEY、Polo Ralph Lauren、Prada等，品牌選擇相較其他Outlet更為年輕化！外國旅客憑護照至服務中心可領取VIP折扣券，單筆消費滿15,000韓元即可辦理現場退稅。

地址：京畿道坡州市炭縣面必勝路200

交通：合井站轉乘2200號巴士，車程約50分鐘



首爾酒店推介 近景點／新開幕／有室內游泳池

首爾酒店推介【1】首爾 MAGOK 美居大使酒店（Mercure Ambassador Seoul Magok）

首爾 MAGOK 美居大使酒店（Mercure Ambassador Seoul Magok）於2024年開業，坐落於首爾江西區，鄰近首爾植物園、三松園體驗農場及多家百貨公司。酒店擁有400間單人至三人客房，房間空間舒適乾淨，自然光線充足，在衛生程度、設施及服務方面都獲得9.3/10的高評分！酒店另設室內游泳池、健身中心、餐廳、酒吧等設施。

首爾 MAGOK 美居大使酒店（Mercure Ambassador Seoul Magok）

房價：人均HK$371起（標準大床房）

地址：首爾麻浦區羊花路144號

交通：麻谷渡口站步行5分鐘

首爾酒店推介【2】L7 首爾弘大酒店（L7 Hongdae）

L7 首爾弘大酒店（L7 Hongdae）為韓國樂天集團旗下的酒店之一，酒店質素絕對有保證。於弘大站1號出口離開之後，2分鐘即可到達酒店，交通十分方便。酒店附近商店林立，以售賣年青潮流服飾為主。另外，就算留在酒店一樣好玩，當中CP值最高莫過於酒店頂層的泳池，晚上時更可在池邊俯瞰弘大的夜景。

L7 首爾弘大酒店（L7 Hongdae）

房價：人均HK$485起（標準雙人間）

地址：首爾特別市麻浦區楊花路141

交通：弘大站步行2分鐘

首爾酒店推介【3】首爾明洞朝昕福朋喜來登酒店（Four Points by Sheraton Josun, Seoul Myeongdong）

首爾明洞朝昕福朋喜來登酒店（Four Points by Sheraton Josun, Seoul Myeongdong）於2020年開業，鄰近明洞商圈、南山谷韓屋村、Wiggle Wiggle明洞旗艦店等。酒店擁有375間客房，房間空間寬敞，配備乾濕分離浴室、超大落地窗等，部分房型亦設有露台。酒店另設健身室、洗衣間、餐廳、酒吧等設施。

首爾明洞朝昕福朋喜來登酒店（Four Points by Sheraton Josun, Seoul Myeongdong）

房價：人均HK$522起（高級雙人房）

地址：首爾特別市中區三一大路10街36

交通：乙支路3街站步行2分鐘

