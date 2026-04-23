香港機場｜香港人一定識3條斜路　網民封「抵港斜路」全港最傷心

旅遊｜香港機場｜對於熱愛旅遊的港人來說，香港機場不僅是交通樞紐，更是情感交織的場所。早前Threads有不少網民發帖，形容機場客運大樓連接地面站的那條斜路屬地獄級別，是最傷心的斜路。不過，機場同時也有另外兩條被形容為天堂的斜路：「點解分別咁大？」以下的3條斜路，作為熱愛旅行的香港人，一定會有共鳴！



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機場斜路1. 抵港層「地獄斜路」象徵假期告終

網民封「抵港斜路」全港最傷心。（AI生成圖片）

早前在Threads上有網民指，在機場的一號客運大樓連接地面運輸中心的那段斜路，常被稱為「最傷心的斜路」，因為走過這裡，便意味著快樂假期正式告終，翌日就得重返職場「做社畜」。也有網民搞笑表示，「如果人生走下坡，我只願意走機場這個下坡。」不過，有網民認為，對於移居海外或外地留學的港人又是另一種感受。

機場斜路2. 開心斜路

不少網民對「最傷心斜路」都表達感慨之情。有趣的是，機場門外L5通往入境大堂的斜路，卻擁有截然不同的評價。這段被喻為全港最開心的斜路，是旅程的出發點，網民直言：「返工咁辛苦，就係為咗行呢條斜路！」

對於在機場工作的網民來說，這些斜路則是另一種風景：「喺機場做社畜，日日睇住人哋開心旅行，行到你唔想再行。」、「你天堂，我地獄；你地獄，我收工咪天堂」。

機場斜路3. 登機橋斜路 最接近天堂的路

也有網民認為，真正的天堂斜路是登機橋的那段斜路，因為當踏入飛機艙門的那一刻，才是旅行真正的開始。

有網民認為這條也屬天堂斜路。（Threads）

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